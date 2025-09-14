Naši Portali
USPJEŠNA U SVOM POSLU

VIDEO Ella Dvornik šokirala cifrom svoje mjesečne zarade! Većina ovaj iznos ne zaradi ni za godinu dana

23.12 1990. Zagreb: Rođena Ella Dvornik
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
14.09.2025.
u 19:00

Prije nepune dvije godine influencericu smo mogli gledati u emisiji ''Knjazalište'', gdje ju je voditelj Robert Knjaz stavio u ulogu radnika u građevini, a tom prilikom progovorila je i o svojoj mjesečnoj zaradi od influencinga.

Recentno objavljeni YouTube video Elle Dvornik u kojem gledateljima objašnjava kako sedam dana živi s budžetom od 30 eura privukao je veliku pozornost javnosti. Dvornik se pješke s ruksakom na leđima zaputila u trgovinu po namirnice, a račun je iznosio 22,26 eura. Njezini fanovi u komentarima su pohvalili ovaj izazov kojim je potvrdila status naše najpopularnije influencerice i dokazala da može funkcionirati u skromnim uvjetima. Međutim, prije nepune dvije godine Ella je isto tako iznenadila javnost informacijom o svojoj zaradi.

Naime, influencericu smo mogli gledati u emisiji ''Knjazalište'', gdje ju je voditelj Robert Knjaz stavio u ulogu radnika u građevini. Ella je s majstorom Husom postavljala pločice i uređivala nečiju kuću. Uz to, otkrila je i koliko ona kao influencerica može zaraditi za jedan mjesec. Ovo je vatrena tema jer mnogi imaju dojam kako je influencer marketing vrlo unosan posao te rijetki influenceri i popularne osobe s društvenih mreža govore o točnim iznosima koji im sjedaju na bankovne račune početkom mjeseca.

Dvornik je izjavila da mjesečno može zaraditi i do 80.000 eura. - 10 tisuća do 80 tisuća eura - rekla je influencerica, na što je simpatični građevinar ostao bez teksta. - Pa ja toliko ne mogu godišnje - odgovorio je pa dodao da građevinari, ako su dobri, mogu zaraditi oko tisuću i pol eura mjesečno.  - Neće vas više biti, nestat će vas - poručila mu je Ella na to. Pritom je otkrila da je njena influencerska karijera započela 2014., kad je pisala blog. Ella je na kraju emisije zaključila da nikad ne bi htjela biti vodoinstalaterka. - Dosadno mi je, radije bih keramiku stavljala - zaključila je.

Influencerica je tijekom svog druženja s građevinarima imala priliku jesti i jedan njihov klasični obrok, no to je odbila. Ipak je poslušala majstora Husu koji joj je objasnio zašto tirolska salama ima kultni status među građevinarima. - U njoj ima svega - kratko je objasnio.

Ella Dvornik otkrila veliku životnu promjenu koju je skrivala tri mjeseca: '35-70 eura tjedno samo na to'
23.12 1990. Zagreb: Rođena Ella Dvornik
1/16

Podsjetimo, Ella je nedavno odgovarala na pitanja pratitelja na Instagramu i prvo pitanje koje joj je bilo postavljeno glasilo je:  "Je l' curice žive s tobom?" Na ovo pitanje je Ella odgovorila iskreno i bez zadrške. - Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu - odgovorila je. U sljedećem pitanju netko od pratitelja Ellu je pitao kako to da ne živi bliže kćerima ako su one u Istri. Ella je odgovorila: - Ovo je najveći apsurd ikad, al čisto, eto, da podijelim da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim mužem i kćerkama. Dakle sedam dana živimo svi skupa svaki drugi tjedan, happy family. Mislim, mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu to nije drago, al tako su stavili, što ćemo.

Jednu od pratiteljica je zanimalo bude li lakše poslije razvoda. – Bude ti lakše kad ti sebi olakšaš. Razvod je samo riječ, samo komad papira, nevidljiva granica koju si postaviš i misliš ako nestane, da će ti bit lakše. I kad nestane, skužiš da nije ništa drugačije osim što je država malo bogatija zbog tvoje nesreće. Cijelo vrijeme si možeš olakšati ako samo kao konj staviš pregradu na oči i gledaš ravno. Žao mi je što to prolazite svi koji mi pišete. Najbolja borba je ona koju odlučite ne voditi.

