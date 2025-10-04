Naši Portali
NOVA LJUBAV

Vezu slavne pjevačice koja se nedavno razvela i 10 godina mlađeg dečka razotkrila je gola fotografija koju je on objavio

Foto: Instagram
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
04.10.2025.
u 22:30

Navodno su se glazbenica i glumac upoznali početkom ove godine. Sredinom ljeta dala je naznake o svojoj vezi kroz misteriozni TikTok video u kojem je prikazala kako nježno dodiruje mušku ruku. Spomenuti video je u međuvremenu uklonjen s njenog TikTok računa.

Glumac Beau Minniear (28), koji je nova ljubav pjevačice Ellie Goulding (38), objavio je sliku s poznatom glazbenicom nakon što je njihova romansa postala javna zahvaljujući ranijoj provokativnoj fotografiji, izvještava Daily Mail. Glazbenica je prvi put javno viđena s glumcem početkom ovog mjeseca tijekom zajedničke šetnje kroz London, a budući da rijetko dijele detalje iz privatnog života, nova fotografija dvojca izazvala je iznenađenje kod mnogih. Par se susreće od ljetnih mjeseci, što potvrđuje činjenica da je Beau u srpnju objavio intimnu fotografiju na kojoj se vidi gola Ellie u spavaćoj sobi. Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Glumac je u to vrijeme podijelio nekoliko fotografija, uključujući onu na kojoj se vidi ženska osoba koja je, na osnovu prepoznatljivih tetovaža, identificirana kao Ellie. Navodno su se glazbenica i glumac upoznali početkom ove godine. Sredinom ljeta dala je naznake o svojoj vezi kroz misteriozni TikTok video u kojem je prikazala kako nježno dodiruje mušku ruku. Spomenuti video je u međuvremenu uklonjen s njenog TikTok računa. Fanovi su uočili da se ručni sat koji je muškarac nosio u videu podudara s onim koji Beau redovito nosi na svojim Instagram objavama.

Također su primijetili da su oboje objavili snimke iz identičnog hotela u Firenci, nakon čega su zajedno prisustvovali boksačkoj borbi. "Ellie je zagrijana za Beaua i dijele puno zajedničkih interesa, poput vježbanja i umjetnosti. Zabavljaju se zajedno i svakako su atraktivan par", rekao je izvor. Poznata pjevačica kratko je bila u vezi s instruktorom surfanja Armandom Perezom, u kojemu je pronašla utjehu nakon kraha braka. Upoznali su se potkraj 2023. godine u Kostariki, gdje je iznajmila luksuznu vilu za odmor s prijateljima nakon što se diskretno rastala od dugogodišnjeg partnera.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
1/102

Ellie i njen bivši muž, trgovac umjetninama Caspar, prema navodima živjeli su razdvojene živote tijekom najmanje šest mjeseci prije službenog objavljivanja rastave, unatoč naporima da spase odnos zbog njihovog sina. "Imaju vrlo različite živote pa je bilo prirodno da oboje s vremenom krenu dalje. Ipak, i dalje su ostali veliki prijatelji", objasnio je izvor ranije.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
1/29
