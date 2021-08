Vesna Pisarović: Ne odbijam te stvari, ali ja sam staromodna i stara duša

Zadnje desetljeće Vesna Pisarović više se posvetila jazz glazbi, ali njezina pop karijera i pjesme poput "Jutro donosi kraj", "Sasvim sigurna", "Da sutra umrem", "Dolje na koljena" i brojne druge i dalje ima vjernu publiku i svaki njezin koncert na kojem izvodi svoje stare hitove je uvije rasprodan. Nakon 15 godina Vesna se odlučila vratiti pop glazbi i kako kaže taj povratak najbolja joj je odluka.

- Nakon pauze je još i bolje. Ja bih rekla da u tome ima i nostalgije. 15 godina me nije bilo, a i činjenica je da me nema i osoba sam koja javno nije eksponirana. Ma ni na Facebooku ni na Instagramu. Generacija koja me slušala, a bili su jako mali, oni su sad odrasli krasni ljudi i to je publika koja dolazi na koncerte. Tako da je to jedan splet okolnosti i ja sam sretna u tome. Dreams come true. - rekla je u razgovoru za IN Magazin nakon koncerta pred trogirskom publikom koja je cijeli koncert otpjevala skupa s Vesnom. Za sebe kaže da je staromodna i stara duša i zbog toga nije baš prigrlila društvene mreže.

- Naprosto sam takav tip da ja to ne razumijem i ne mogu. Imam hvala Bogu suradnicu koja mi pomaže u tome i ona to radi i vodi i obavještava me o svemu, ali naprosto sam ja staromodna, ja sam stara duša, haha. Ne odbijam te stvari nego ako mi dođe u jednom trenutku da to želim i da iskreno osjećam nešto reći putem toga ja ću reći - kaže Vesna. Priprema novi album i kaže kako odabiru pjesama pristupa ozbiljno i polako i želi da glazba bude zrela kako bi je s ponosom mogla predstaviti svojoj publici.

