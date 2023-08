Vesna Pisarović najavila veliki koncert u Ciboni

Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica i neizostavno ime na playlistama svih tuluma i radio postaja, Vesna Pisarović, za ovu je jesen pripremila glazbenu poslasticu koja se ne propušta.

Veliki koncert u Ciboni najavljen je za 10. studeni i biti će, jasno je već sada, koncert koji će, zahvaljujući visokoj produkciji i organizaciji nesumnjivo obilježiti ovu jesen. Njezina gotovo četvrt stoljeća duga i bogata karijera prožeta je brojnim hitovima, poput Da znaš, Jutro donosi kraj, Da sutra umrem, Sasvim sigurna, Bježi od mene, Neka ljudi govore, Dolje na koljena i nebrojenim drugim, koje njezina starija publika nikada nije zaboravila, a mlađa ih je s oduševljenjem prihvatila.

-Čudesan je način na koje glazba povezuje generacije i koliko je zapravo bezgranična u svojoj biti. Onaj osjećaj kada na koncertima od prvog do zadnjeg stiha zajedno pjevaju tinejdžeri i moja generacija je riječima neopisiv i zapravo najljepša potvrda zašto se nikada nisam zasitila ovoga što radim - govori Vesna koja je najbolji dokaz da se kvaliteta ne zaboravlja čak i nakon dugog izbivanja sa scene, s koje je otišla na samom vrhuncu fenomenalne karijere, davne 2005. godine. U međuvremenu je, uz pop, koketirala s drugim glazbenim žanrovima, ponajprije jazzom, a onda se na scenu vratila jača no ikad, a sudeći prema reakcijama na dosadašnjim koncertima i - popularnija no ikad.



Koncert u Ciboni ovaj put ima i humanu notu, budući da je dio hvale vrijednog, društveno odgovornog projekta Pokaži srce, koji već nekoliko godina skrbi o zdravlju mladih športaša kroz ciljane edukacije, kongrese, preventivne preglede i brojne druge akcije.