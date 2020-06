Veljača progovorila o zlostavljanju koje je doživjela od glumca: 'Svi smo znali za to'

Glumica i scenaristica Jelena Veljača bila je gošća voditelja Vite Turšića u njegovom podcastu Bizcasting. Jelena je govorila o poslu i ljubavnim vezama te propalim brakovima, a dotakla se i zlostavljanja na radnom mjestu koje tvrdi da je vidjela i doživjela.

Kazala je kako je jedan od glumaca na setu njezine serije radio toksične i perfidne mikroagresije.

- Ne lupi te, ne primi za dupe... Znali smo za to svi, prema svima se tako ponašao, garderobijerki, partnerici. Htjeli smo da se to snimi. Danas to ne bih to tolerirala nikada. On je na kraju dobio otkaz, i dan danas mislim da sam to napravila puno prekasno kazala je i doddala da je sličnu situaciju imala i s jednom kolegicom, te da je i to završilo otkazom.

Podsjetimo, Jelena je dio karantene provela kod prijateljice Ive Radić, kod koje se s kćerkom na kratko odselila nakon što im je u potresu oštećen stan. Nakon Ive, neko vrijeme su bile i kod Jeleninog partnera Ivana Gala. No, početkom svibnja vratile su se u svoj stan. Jelena je na Instagramu objavila fotografiju pukotina na zidu koje je obojila zlatnom bojom, a uz fotografiju je napisala "naše su rane zlatne boje".