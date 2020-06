Severinu su napustili suradnici, uhićena je u Beogradu, u Zagrebu je na policiji bila dva sata na ispitivanju...

Borba za skrbništvo, prekid dugogodišnjih suradnji, šuškanja o bračnim problemima, samo su dio nevolja koje su snašle Severinu u zadnjih godinu dana i čini se da im nema kraja. Nevolje su se počele kotrljati jedna za drugom lani, a sve je počelo kada je Severina prekinula svoju najdulju “vezu”, onu s menadžerom Tomicom Petrovićem.

– Kada izgubite čovjeka koji ničega nije vrijedan, pa ni razočaranja, nije vam toliko teško. Kada izgubite čovjeka koji vas je volio, a vi zabrljate, to je najgore. Primjerice, da mi moj Tomica, prekrasan čovjek, kaže “zbogom”, bila bih očajna. Razumijete li? – govorila je Severina prije šest godina o Petroviću. Tomica je godinama bio više od Severinina menadžera, bio je njezina desna ruka poslovno i privatno i znala je da može računati na njegovu diskreciju. U gotovo 20 godina, koliko je trajala njihova suradnja, Tomica je uvijek čuvao njezinu privatnost, svjedočio je njezinim ljubavnim brodolomima, rođenju sina i poslovnim uspjesima i djelovalo je

kao da ništa ne može unijeti nemir u ovaj skladan odnos. Ipak, to se dogodilo i, prema nekim tvrdnjama, odnos je navodno pukao kada se u poslove oko Severininih koncerata počeo miješati njezin suprug Igor Kojić. Kada je kap prelila čašu kod iznimno tolerantnog i smirenog Petrovića, on je navodno odlučio izaći i iz privatne i poslovne sfere Severinina života. Nekoliko mjeseci kasnije ulogu Severinina menadžera preuzeo je Alen Ključe koji je prije toga odradio nekoliko njezinih koncerata. Ključe je u ovu suradnju “uletio” taman kada je Severina bila u jeku priprema za regionalnu turneju “The Magic Tour”.

– Slijedom toga dogovorili smo i stalnu suradnju jer riječ je o izvođačici koja ima viziju, koja je profesionalna poput inozemnih zvijezda s kojima radim – rekao je Ključe na početku njihove suradnje. Zajedno su odradili turneju “The Magic Tour” i onda u ožujku šok – Ključe napušta Severinu! Tada je očito došlo do šuma u komunikaciji i za 24 sata Ključe je izjavio kako više nije mogao pratiti Severinin tempo te je imao zdravstvenih problema i zbog svega navedenog suradnju su prekinuli. Prije ovoga pojavila se i glasina kako je jednom prilikom Severinin suprug Igor i fizički nasrnuo na njega, ali Ključe je to demantirao. Poslije su i Severina i Ključe pokušali ublažiti cijelu situaciju o prekidu suradnje i Ključe je rekao kako ni njemu ni Severini nije jasno odakle dolaze glasine o raskidu suradnje. – Iza nas je velik i sjajno odrađen posao, trenutačno smo fokusirani na različite stvari, Severina na privatnu situaciju, ja nakon zdravstvenog oporavka pripremam Bocellija u Ljubljani i Celine Dion u Areni – rekao je Ključe početkom ožujka, a Severina je potvrdila tada kako turneju nastavljaju u travnju.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

– Do tada uživam u svakom trenutku s obitelji i ne mogu shvatiti zašto me uporno netko želi posvađati i izmišlja prekide sa suprugom i suradnicima – izjavila je Severina tada. Kada je prekinula suradnju s Tomicom, bilo je jasno kako se nešto veliko moralo prelomiti da se oprosti od čovjeka kojem je najviše vjerovala, a ubrzo su se od Severine počeli opraštati i njezini ostali suradnici koji su također godinama bili dio njezina tima. Šminkerica Dajana Pajkić i stilist Petar Trbović otkazali su joj suradnju, a oboje su tijekom godina postali njezini kućni prijatelji s kojima je slavila rođendane i zajedno odlazila na putovanja.

– Sa Severinom sam, na obostrano zadovoljstvo, radio kao njezin stilist čak 12 godina. U posljednje vrijeme donošenje poslovnih odluka preuzeli su ljudi s kojima nisam našao zajednički jezik. Do prekida suradnje došlo je tijekom planiranja turneje “The Magic Tour”. Trebao sam raditi kostimografiju, ali sam se, što privatno, što poslovno, zbog spomenutih razloga odlučio povući – izjavio je Trbović. Dok joj svi poslovni suradnici okreću leđa, Seve vodi i privatnu bitku – borbu za skrbništvo. U studenome 2019. godine Općinski građanski sud u Zagrebu donosi odluku kako će njezin sin živjeti s ocem Milanom Popovićem, a Severina sina može viđati u terminima koje joj je odredio sud. Do ožujka, kada je počela pandemija, Severina je sina viđala dva puta tjedno popodne i svaki drugi vikend od subote ujutro do nedjelje navečer. Međutim, 17. ožujka, kada je Severina trebala vidjeti sina, nije joj bilo omogućeno da provedu vrijeme zajedno jer je Popović sa sinom otišao u samoizolaciju zbog toga što je 7. i 8. ožujka bio na putu u Austriji.

– Došla sam u Srbiju jer je otac mog sina odlučio ovdje provesti cijeli tjedan, a kako bih sina vidjela barem u sudski određenim terminima, u utorak i četvrtak od 15 do 20 sati, kao i sljedeći vikend od subote koji je moj. Pristala sam ne želeći dodatne probleme, jer stalno trpim prijetnje, podmetanja, blaćenje, koje prenose razni tabloidi. Od subote čekam i molim da vidim osmogodišnje dijete, koje nije vidjelo majku punih pet dana. Nije mi dopustio u subotu, u nedjelju je rekao da je kod svoje braće pa će mi ga dati u ponedjeljak. Onda se predomislio i jučer. I kada je konačno došlo danas, dan kada ne plačem, umjesto da zagrlim rođeno moje, otac je samoproglasio samoizolaciju Aleksandra i sebe, zbog očeva putovanja u Austriju 7. i 8. ožujka, o kojem me uopće nije izvijestio – podijelila je pjevačica s javnosti i objavila je i video u kojem zvoni na vrata svog bivšeg partnera kako bi vidjela sina, ali on joj vrata ne otvara. Nakon toga Severina ostaje u Beogradu sa suprugom i boravi kod njegovih roditelja. Tijekom karantene održavala je koncerte iz kuće, pospremala i kuhala, a kada se Popović odlučio sa sinom vratiti u Zagreb, na povratak se sprema i Severina. Mediji u Srbiju sutradan izvještavaju kako je pjevačica privedena u policijsku postaju jer nije poštovala policijski sat koji je bio na snazi u Srbiji.

– Severina se sinoć pakirala i izašla je autom izvan kuće, ne razmišljajući o policijskom satu. Priznat će prekršaj i platit će novčanu kaznu. Nakon mjesec dana neplaniranog boravka u Beogradu, u iščekivanju susreta sa sinom, nije ni čudo da je izgubila iz vida stroga ograničenja kretanja u Srbiji – obavijestio je medije njezin PR menadžer Davor Grgin. Mediji u Srbiji poslije iznose nešto drukčiju priču i tvrde kako ju je policija uhitila nakon što je izjurila iz kuće poslije svađe sa suprugom. Navodno su se jako posvađali nakon što je pjevačica sugerirala Kojićima kako bi trebali uložiti novac u bazen da bi mogla imati ljepše fotografije za Instagram. Još prije početka karantene pjevačica je sa svog profila na Instagramu izbrisala suprugovo prezime i tada su se zakotrljale priče o bračnim nesuglasicama. Severina se u travnju vratila u Zagreb, ali Igor nije bio s njom i pjevačica je u izolaciji sama proslavila rođendan, a nedavno je Igor objavio fotomontažu na kojoj je zagrljen sa Severinom, a iz grmlja viri Milan Popović te je uz to označio i dva medija iz Srbije i Hrvatske i napisao: generalni pokrovitelji mog braka. Objavu je Igor brzo uklonio, ali prije nego što ju je uklonio, Severina je napisala dva komentara. U prvom je pjevačica rekla: “Pokrovitelji su Olja i Dragan.” Zatim je još dodala: “Molim te, izuzmi me iz ovog, pokrovitelji su Olja i Dragan.” Ubrzo prestaju pratiti jedno drugo na Instagramu i postaje jasno kako problema ipak ima i da su zbog ove prozivke Igorovi roditelji prestali pratiti snahu. Bračni par nesuglasice je očito brzo riješio jer Igor uskoro supruzi ostavlja poruku u kojoj kaže: Ljubav koja se ne mjeri likeom i followom. Moj anđeo, najljepša duša i najbolja majka na svijetu. Nesuglasice je par očito brzo riješio i možda su na ovaj način odlučili stati na kraj kuloarskim nagađanjima o bračnim problemima, a Severini je sada podrška itekako potrebna jer se njezina borba za skrbništvo nastavlja, a javili su se i novi problemi.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Nedavno je tako završila na dvosatnom ispitivanju na policiji i navodno je ravnateljica škole koju pohađa Severinin sin podnijela prijavu protiv pjevačice zbog događaja koji se odigrao 10. ožujka kada je Severina s Igorom došla po sina. Zbog tajnosti postupka pjevačica nije dala izjave o ovom događaju. Igoru Kojiću navodno tada učiteljice nisu dopustile da preuzme dijete i tada im je Severina rekla da poruče ravnateljici kako ovo što radi nije nimalo u redu te da će se vidjeti na sudu. Zbog ove izjave, koju je ravnateljica Klinger doživjela kao prijetnju, cijeli slučaj odlučila je prijaviti policiji. Severina je u listopadu prošle godine, najavljujući svoju turneju, na konferenciji za medije iznijela teške optužbe na račun Osnovne škole Matije Gupca u Zagrebu.

Tada je rekla kako joj se u životu događaju teške stvari i ispričala je kako se 11. listopada dogodio incident u školi kada učiteljice nisu dopustile njezinu suprugu da preuzme njezina sina iz škole. – Učiteljice mu nisu htjele dati dijete, nego su ga zaključale u školi, tjelesno i psihički povrijedile, i tako ga držale puna dva sata – optužbe su koje je pjevačica iznijela na konferenciji za medije. Ni tu nije kraj njezinim nevoljama i nedavno je primila još jedan udarac, ovaj put sa suda u Dubrovniku. Oglušila se na odluku Županijskog suda u Dubrovniku pa je i nakon zabrane suda na svojim profilima na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima je i njezin osmogodišnji sin. Severina će sada morati platiti novčanu kaznu. Neslužbeno se doznaje kako je riječ o nekoliko desetaka tisuća kuna, a točan iznos odredit će Općinski građanski sud u Zagrebu u čijoj je nadležnosti ovaj slučaj.

VIDEO: Sve Severinine ljubavi