Veliki povratak glavnog glumca nakon suđenja stoljeća! Utjelovljuje škrtog bogataša

Njegov odabir za ovu ulogu sugerira povjerenje filmske industrije u njegovu sposobnost da ponovno privuče publiku, s obzirom na Deppovu povijest uloga ekscentričnih likova, poput Jacka Sparrowa i Ludog Klobučara, pa se upravo uloga Scroogea čini prirodnim nastavkom njegove glumačke karijere. No, još važnije: ovaj film označava Deppov povratak velikim studijskim projektima nakon dugogodišnjeg suđenja s bivšom suprugom Amber Heard. Njegova veza, brak i krah s poznatom glumicom pretvorili su se u jedan od najpraćenijih i najkontroverznijih sudskih slučajeva desetljeća. Suđenje, optužbe za nasilje i medijski cirkus koji je pratio njihov razvod izložili su Deppa do krajnjih granica. Izgubio je ugovore, uloge, ugled - ali ne i podršku brojnih obožavatelja koji su u njemu vidjeli žrtvu sustava koji voli rušiti vlastite ikone.

Jer, ime Johnnyja Deppa već desetljećima odzvanja svjetskom pop kulturom, a njegov je život poput kakvog filma - nepredvidiv, pun uspona i padova, strasti, boli i genijalnosti. U 62 godine života prošao je dug put od miljenika žena do hollywoodskog odmetnika, od skromnog dječaka iz malog američkog gradića do jedne od najkompleksnijih i najobožavanijih figura Hollywooda. Rođen 9. lipnja 1963. u Owensborou, Kentucky, John Christopher Depp II odrastao je u obitelji Betty Sue, konobarice, i Johna Christophera Deppa starijeg, inženjera. Obitelj se tijekom njegova djetinjstva često selila pa su Johnny, brat i sestre morali odrastati na čak 20 raznih lokacija, sve dok se konačno nisu skrasili u Miramaru na Floridi. Nestabilno djetinjstvo, obilježeno teškim odnosima s ocem i osjećajem nepripadanja, postavilo je temelje njegove buntovne prirode.

Kao dijete je sam sebi nanosio ozljede, što je bila posljedica nošenja sa stresom zbog obiteljskih problema i njegove vlastite nesigurnosti. Tako je zaradio sedam ili osam ožiljaka, a u intervjuu iz 1993. tu je mračnu epizodu objasnio riječima: "Moje tijelo je na neki način putovanje. Kao što su mornari radili, gdje svaka tetovaža ima značenje, određeno vrijeme u životu kad ostaviš znak na sebi, bilo da to napraviš sam sebi nožem ili to umjesto tebe uradi profesionalni tatoo umjetnik." Johnnyjevi roditelji su se naposljetku razveli, u osjetljivom periodu odrastanja, kada mu je bilo 15 godina, ali zbog toga nije žalio. "Sjećam se kako sam slušao svađe svojih roditelja i mislio: zaboga, ovo je mučenje, radije se razvedite. Kad su se napokon razišli, odahnuo sam. Kada je otac otišao, majka se razboljela, pa mi je briga o njoj postao životni prioritet. Nisam imao vremena žaliti za raspadom obitelji, kakva god ona bila."

Kao tinejdžer, pronašao je utočište u glazbi - njegova prva ljubav bila je gitara, a ne gluma. "Otkrio sam gitaru i u godinama koje slijede ne sjećam se ničeg drugoga. Mamu sam nagovorio da mi kupi gitaru za 25 dolara, ukrao sam knjigu s notama iz trgovine - sakrio sam je u hlače - i onda sam se zaključao u sobu, svirao gitaru i godinama nisam izašao. Ne sjećam se ni puberteta niti ičega drugoga. Samo gitara." Godinu dana nakon razvoda roditelja, Depp je napustio srednju školu kako bi postao rock glazbenik, prve pjesme posvetio je tadašnjoj djevojci Meredith. Nekoliko godina svirao je u lokalnim bendovima, aktivno radio na razvijanju glazbene karijere, no s tek osrednjim uspjehom, sve dok ga sudbina nije odvela u sasvim drugom smjeru. U dobi od samo 20 godina, vjenčao se s vizažisticom Lori Anne Allison, a susret s njenim prijateljem Nicolasom Cageom promijenio je sve. Cage ga je potaknuo da okuša sreću u glumi - i nije pogriješio. Njegova prva filmska uloga u kultnom hororu "Strava u ulici brijestova" (1984.) bila je kratka, ali dovoljna da pokaže njegovu prisutnost pred kamerom. Ubrzo je postao tinejdžerska zvijezda zahvaljujući glavnoj ulozi naočitog policijskog inspektora u FOX-ovoj kriminalističkoj seriji za mlade "21 Jump Street", koja se počela prikazivati 1987. godine. Prihvatio je ulogu jer nije dobivao mnogo glazbenih angažmana te je htio raditi s glumcem Fredericom Forrestom koji ga je inspirirao. No, unatoč novcu i slavi, od samog početka prezirao je status "ljepuškastog idola", tražeći nešto dublje, mračnije, autentičnije.

"Ako trebam birati hoću li stalno biti okružen pažnjom ili sjediti u mračnoj sobi, uvijek ću izabrati mračnu sobu. Osjećao sam se kao da sam se pretvorio u vijest i to je bilo ponižavajuće. U socijalnim kontaktima bio sam nervozan i neugodan. Tako sam potratio puno godina", ispričao je kasnije. Bila je to "vrlo neugodna situacija s kojom se nije mogao nositi" i nakon toga je sam sebi obećao da će se nakon isteka ugovora pojavljivati samo u filmovima i serijama za koje misli da odgovaraju njegovom glumačkom habitusu. Deppov umjetnički senzibilitet procvjetao je kroz suradnju s redateljem Timom Burtonom, s kojim je stvorio jedan od najprepoznatljivijih tandema u filmskoj povijesti. Burton i Depp postali su kućni prijatelji, a glumac je jednom izjavio i kako slavnog redatelja smatra svojim bratom. Zajedno su surađivali na šest filmova i sa svakim postigli veliki komercijalni uspjeh. Hitovi poput "Škaroruki Edward", "Ed Wood", "Sleepy Hollow" i kasnije "Sweeney Todd" postali su sinonim za Deppovu sposobnost transformacije u neobične, ranjive i ekscentrične likove. Uvijek na granici između groteske i poezije, Depp je stvorio čitav svemir likova koji su bili sve samo ne obični.

A onda je došao kapetan Jack Sparrow - pirat, filozof, šarlatan i genijalac u isto vrijeme. Uloga u serijalu "Pirati s Kariba" pretvorila ga je u globalnu superzvijezdu. Prema anketi koju je provela tvrtka za prodaju kino ulaznica Fandang, Depp je bio jedan od glavnih razloga zašto je publika htjela vidjeti film. Redatelj filma Gore Verbinski je rekao kako lik pirata Jacka Sparrowa odražava Deppovu vlastitu osobnost: Sparrow je bio karikatura, ali i refleksija samog Deppa - nepredvidiv, duhovit i slobodan. Glumac je kasnije otkrio kako je modelirao lik po uzoru na gitarista Rolling Stonesa, Keitha Richardsa. Depp, koji je naglasio kako je bio "iznenađen" i "dirnut" zbog pozitivne reakcije na film, bio je nominiran za Oscara za tu ulogu. Iako mu je uloga donijela svjetsku slavu i bogatstvo, Depp nikada nije bio tipična hollywoodska zvijezda. Uvijek je ostajao na margini, birajući projekte po instinktu, a ne komercijalnom potencijalu, a 2004. je ponovno bio nominiran za najboljeg glumca, ovaj put za ulogu škotskog pisca Jamesa Matthewa Barrieja u filmu "San za životom J.M. Barrieja". Nakon toga pojavio se kao Willy Wonka u fantastičnom dječjem filmu "Charlie i tvornica čokolade" koji je postigao veliki uspjeh.

Zanimljiva je i njegova uloga u filmu "The Rum Diary" iz 2011. koji se temelji na životu njegova pokojnog prijatelja, novinara Huntera S. Thompsona, u vrijeme kad je ganjao žene, ispijao rum i uživao pod portorikanskim suncem. Ovaj film snimio je kao osobnu posvetu velikom umjetniku koji je bio, doduše, kontroverzan lik i utemeljitelj gonzo-novinarstva, a nakon Thompsonova samoubojstva, upravo je Depp platio njegov ispraćaj. Usprkos neospornom velikim ulogama, uspjehu i glumačkom talentu, mediji su puno više od Deppove karijere pratili njegov turbulentni ljubavni život. Nakon razvoda od prve supruge, bio je u trogodišnjoj vezi s glumicom Sherilynn Fenn, a potom se zagledao u Jennifer Grey, zvijezdu filma "Prljavi ples". Iste godine upoznao je Winonu Ryder s kojom se zaručio 1990., a u znak ljubavi koja se činila kao vječna istetovirao je njezino ime, koje će iz Winona Forever nakon raskida zamaskirati u Wino Forever. Ipak, posebno mjesto u ljubavnoj kronologiji Johnnyja Deppa pripada četverogodišnjoj vezi s britanskim supermodelom Kate Moss, jer su njih dvoje smatrali možda i najglamuroznijim parom 90-ih godina. Susreli su netom nakon što je Johnny prekinuo vezu s Winonom Ryder, a Kate Moss je zbog Deppa ostavila drugu hollywoodsku superzvijezdu, Leonarda DiCaprija. Fatalan susret dogodio se početkom 1994. u Cafe Tabacu, kultnom njujorškom klubu u East Villageu, a upoznao ih je zajednički prijatelj, društveni kroničar i kolumnist George Wayne.

Tada 31-godišnji Johnny Depp i deset godina mlađa Kate Moss posvuda su snimani zajedno, bez obzira na mjesto i priliku stalno su se ljubili, držali za ruke, dodirivali rukama i nogama, a u legendu su ušli njihovi divlji tulumi po hotelskim sobama diljem svijeta, koje su nakon njihova izlaska izgledale kao da ih je poharao tim specijalnih vojnih postrojbi nakon izvlačenja zatočenika. "Nikad prije nisam s toliko emocija i ljubavi ušao u vezu, nisam znao da tako nešto postoji, da takvo što uopće može postojati. Bio sam potpuno zaokupljen s Kate, ali na kraju smo zbog poslovnih obaveza više vremena provodili razdvojeni, svatko na svom kraju svijeta, nego zajedno. I to je na kraju uništilo našu vezu", izjavio je glumac u razgovoru za britanski časopis Hello 1998. godine. U to vrijeme, koncem 90-ih, započeo je vezu s francuskom pjevačicom i glumicom Vanessom Paradis, nakon što je prihvatio poziv da u Francuskoj snima film Romana Polanskog "Deveta vrata". "Bilo je to u hotelu Costes. Ona je nosila haljinu otvorenih leđa, vidio sam joj prekrasan vrat i leđa, a onda se okrenula, vidio sam te oči, i - bum! Ne mogu objasniti što se dogodilo kad sam je upoznao, ali kad sam je vidio u prostoriji pomislio sam: Što mi se to događa?!", prisjetio se sudbonosnog susreta sa ženom svog života.

Vanessa je inzistirala da Johnny očisti svoje tijelo, odrekne se alkohola i cigareta, počne vježbati i zdravo se hraniti. Rođenje djece - kćeri Lily-Rose i sina Johna Christophera - postavilo mu je život u perspektivu i natjeralo ga da konačno odraste. Deppov život obiteljskog čovjeka bio je smješten između domova u Los Angelesu, dvije kuće u Francuskoj, jahte i privatnog otoka u arhipelagu Kariba. U to vrijeme pričao je kako ga obiteljski život ispunjava radošću. "Naša obitelj nije konvencionalna, ona je simetrična i asimetrična, poetska i smiješna. Vidim da su djeca sretna, zdrava i, čini se, na pravom putu u životu. I onda gledam Vanessu, koja je nevjerojatna podrška, ljubav i na sve načine. Ne mogu vjerovati da smo zajedno gotovo 14 godina, jer mi izgleda kao da smo se jučer upoznali", pričao je upravo u godini kad su se razišli. Bilo je to u lipnju 2012., a kada je tri godine kasnije razvod i finaliziran, Depp se upustio u strastvenu vezu s modelom i glumicom Amber Heard. Vjenčali su se u svibnju 2015., no sreća je bila kratkog vijeka - već godinu dana kasnije Amber je zatražila zabranu prilaska i razvod jer ju je navodno Johnny fizički zlostavljao. Glumac je na ove izjave i optužbe reagirao žustrim demantijem, no Amber je svako toliko u javnost puštala fotografije svojeg isprebijanog tijela, koje su izazvale lavinu i "otkazivanje" velikog glumca. Par se razveo 2017., no posljedice tog prekida oboje osjećaju još i danas jer ih tabloidi neprekidno razvlače po svojim stranicama. Depp je Amber isplatio sedam milijuna dolara tijekom razvoda, a ona je taj iznos donirala u dobrotvorne svrhe.

Naposljetku, koncem 2022. završena je maratonska sudska rasprava u povodu tužbe Johnnyja Deppa protiv bivše supruge Amber Heard zbog teksta koji je ona objavila u listu The Washington Post i u kojem je navela kako je bila žrtva obiteljskog zlostavljanja. Sud je u presudi, u najvećem dijelu, dao za pravo Deppu te je naložio da mu Amber Heard mora isplatiti 10 milijuna dolara odštete - koje je pak on donirao u humanitarne svrhe. "Te optužbe su dvaput obišle svijet u jednoj nanosekundi što je imalo seizmički utjecaj na moj život i karijeru. A šest godina kasnije, porota mi je vratila život", izjavio je nakon presude. Posljednjih godina, Depp je krenuo putem oporavka. Vratio se svojoj prvoj ljubavi - glazbi, svirajući u bendu Hollywood Vampires uz Alicea Coopera i Joea Perryja. Ujedno se okrenuo i režiji, umjetnosti i tišini daleko od blještavila Hollywooda. Nakon suđenja, Depp je nastavio raditi na manjim projektima, uključujući film "Jeanne du Barry" iz 2023. godine i nadolazeći "Modì", koji je i režirao. Njegov povratak glumi u mračnoj verziji klasika Charlesa Dickensa, tek je podsjetnik da karizma i talent ne nestaju - samo čekaju pravi trenutak.