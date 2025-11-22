'Smiješno je i zabavno, ali istina je da je mali dečko iz Novog Zagreba jedan od najčešćih posjetitelja Gracelanda'

Memphis je jedan od najvažnijih američkih gradova za razvoj moderne glazbe - kolijevka bluesa, rock'n'rolla, soula, mjesta prožeta povijesnošću, ali i svakodnevnim životom juga SAD-a. Smješten uz široki Mississippi u državi Tennessee, grad je prepoznatljiv po Beale Streetu, legendarnim studijima, te, možda najviše od svega, Gracelandu - kući Elvisa Presleyja. Upravo vođen fascinacijom prema Kralju, Memphis je tijekom godina obilazio i Robert Mareković, poznati hrvatski glazbenik, voditelj i radijski DJ. Mareković nam je opisao svoja iskustva i doživljaje, ali i preporučio što se isplati vidjeti u Memphisu.

"Kako sam veliki fan Elvisa Presleyja od malih nogu, tako su naravno moj prvi pa tako i osam nadolazećih posjeta Memphisu bili vođeni prvenstveno tom ljubavlju", priča Mareković. "Iako nije rođen u Memphisu, Elvis je kao klinac doselio u Memphis i taj grad je doživljavao svojim i nije ga napuštao. Njegov čuveni dom Graceland je za mene najmirnije mjesto na svijetu, mjesto koje me smiruje, koje me odmara i obnavlja. Graceland je mjesto u kojem se moja duša osjeća kod kuće", dodao je.

Taj odnos s Memphisom nije ljubav na prvi pogled, to je, kaže duga, trajna veza. "U posljednjem posjetu sam shvatio kako su i ljudi koji rade u Gracelandu bili frapirani činjenicom da sam čak sedamnaest puta posjetio posjed, i da sam svojevrsni rekorder po posjetima ondje, ili barem jedan od njih. U stvari smiješno i zabavno, mali dečko iz Novog Zagreba je jedan od najčešćih posjetitelja Gracelanda. Kroz godine posjećivanja uspio sam upoznati mnoge Elvisove glazbenike i njegovog kuma, Georga Kleina", ponosno će Robert.

Put do Memphisa nije jednostavan, ali Mareković ga poznaje napamet. "U prosjeku put do Memphisa traje šesnaest sati s dva presjedanja. Ovaj zadnji put u rujnu nosio me preko Amsterdama i Detroita do Nashvillea. Nakon par dana provedenih u Nashvilleu automobilom sam otišao do Memphisa, to je vožnje od oko tri sata. I Nashville i Memphis se nalaze u istoj američkoj državi Tennessee", veli.

Dolazak u Memphis za njega danas nije turističko uzbuđenje nego povratak doma. "Kako je ovo bio moj već osmi posjet Memphisu, nema više iznenađenja, to je gotovo kao dolazak kući iz više razloga, ali još uvijek nađem neku novu sitnicu koju otkrijem ili koja me razveseli. Ono što me uvijek razveseli, već na aerodromu shvatite kamo ste došli, sve je puno slika, dućana pa čak i murala koji vam odmah daju do znanja da ste došli u grad glazbe, ne samo Elvisa, već glazbe općenito, pogotovo vam daju do znanja da je to grad bluesa, soula, funkyja i naravno rock and rolla, ako hoćete rockabillyja."

Memphis živi od glazbe i za glazbu, kaže Mareković. "Cijeli turizam Memphisa je baziran na glazbi. Ne možete od toga pobjeći. Ondje je STAX studio u opasnom predgrađu Memphisa u kojem su snimali Otis Redding, Wilson Pickett, Isaac Hayes, Sam & Dave i mnogi drugi soul/funky velikani. SUN studio je bio mali privatni studio koji je otkrio nevjerojatan niz velikana; Elvis, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Charlie Rich, Carl Perkins. On i danas postoji u svom originalnom netaknutom izdanju, na originalnom laminatu možete se slikati s mikrofonom na kojem je Elvis snimio svoju prvu ploču", kaže Robert.

Kao i svaki putnik koji kroz put traži smisao, Robert pronalazi detalje koje mnogi turisti zaobiđu. "Legendarna cesta Highway 61, koju je opjevao Bob Dylan i koju zovu i Blues Highway, također prolazi kroz Memphis. Ima tu i sjajnih tematskih muzeja kao što su Rock & Soul muzej koji se nalazi u FedEx dvorani NBA košarkaške ekipe Memphis Grizzlies. Naravno, tu je i B.B. King klub na legendarnoj ulici Beale."

Beale Street i danas odiše onim starim šarmom američkog juga, ali s novom energijom. "Beale ulica je Beale ulica. Možda danas tamo nema genijalaca poput B.B. Kinga koji su ondje stvarali blues četrdesetih i pedesetih godina prošlog stoljeća, ali iz svakog ugostiteljskog prostora gotovo 24/7 se čuje glazba. Bandovi uživo sviraju od jutarnjih sati pa sve do kasnih noćnih, i to redovito dobru, bazičnu glazbu, blues, rock, soul, funky. Beale ulica sama po sebi nije prevelika, ali je vitalna", dodao je.

Na pitanje je li imao priliku poslušati live svirke, njegov odgovor odiše radošću. "Postoje tamo još uvijek legendarni klubovi kao što je Club Handy, u kojem su pedesetih nastupili svi važni izvođači afroameričke scene, ali danas je najreprezentativniji B.B. King klub. No, najbolje svirke sam gledao u Germantown gradiću, u predgrađu Memphisa, a najdraži koncert koji sam ondje gledao jest koncert Mavis Staples, legendarne soul i gospel pjevačice, koja je predvodila nekoć veliku glazbenu atrakciju, grupu Staples Singers."

Graceland je, naravno, središnja točka svakog njegovog posjeta. "Graceland se u stvari sastoji od dva dijela; jedno je originalno Kraljevo imanje s jedne strane ceste Elvis Presley Boulevard, dok je s druge strane zabavni park Graceland, u kojem možete vidjeti Elvisove avione, automobile, odijela, jesti kako se hranio sam Kralj u dva dinera koja nose imena njegovih roditelja. Naravno, možete kupiti i niz odjevnih predmeta te memorabilije, sve je ondje pripremljeno kako biste proveli ondje cijeli dan (i potrošili novac). Što se tiče zabavnog parka, pamtim ga iz vremena kad je bio manji, kompaktniji i intimniji pa meni time i draži. Nekako smo se tada svi osjećali kao jedna velika obitelj. Sada mi je to megalomanski, vjerujem da to opravdava potrebe potražnje - gotovo dvije tisuće ljudi u prosjeku na dan posjeti Graceland (zatvoren je u vrijeme božićnih praznika) - ali slađi su mi bili ti bivši dani ondje", kaže glazbenik.

Osim glazbe, Marekovića uvijek fascinira i duh rijeke Mississippi. "Možda je dječje, ali ono što me uvijek fascinira je moćna i velika rijeka Mississippi koja spaja moja dva omiljena grada, Memphis i New Orleans".

No, Memphis nosi i dublje povijesne podsjetnike. "Jedna od neglazbenih činjenica po kojoj je Memphis poznat jest i ta da je ondje ubijen legendarni Martin Luther King, borac za mir i ljudska prava. Mjesto pogibije je sačuvano u originalnom obliku, a odmah do tog nesretnog Lorraine motela u kojem se ubojstvo dogodilo, danas stoji moćan muzej o povijesti Afroamerikanaca, muzej se zove National Civil Right Museum", kaže Mareković koji obožava i Peabody hotel. "To je hotel koji je zadržao izgled kakav je imao po originalnom otvaranju prije točno stotinu godina", otkrio nam je.

Hrana, priznaje, za njega nije ključni dio putovanja. "Nisam tu dobar izvor jer sam vegetarijanac, ali ono što sa sigurnošću mogu reći da mi je uvijek teško naći podobnu hranu jer je američki jug izrazito mesno orijentiran. Volio sam jesti u Hard Rock Caffeu, tamo sam uvijek mogao naći neke nachose za sebe, ali je u međuvremenu zatvoren. Uglavnom, s ponekim veggie burgerom sam uspio preživjeti i ovo putovanje."

O ljudima Memphisa i juga Amerike govori s toplinom: "Ono što je meni zapelo za oko jest humor i susretljivost. U Nashvilleu i Memphisu, pa i u New Orleansu, ljudi su izuzetno susretljivi. Ako spaze na cesti kako nešto tražite, obavezno će vas pitati što vam treba. Također vrlo često ako na cesti s nekim slučajno uhvatite pogled, pozdravit će vas i nasmiješiti se, a gotovo svi do jednog su duhoviti. Ali to uglavnom vrijedi za generacije iznad trideset godina. Putovao sam po cijeloj Americi, od Havaja do Chicaga i Detroita, nisam stekao dojam da su ljudi tako topli kao u Memphisu, odnosno na američkom jugu."

Kada govori o preporukama za buduće putnike, ne libi se biti iskren. "To je definitivno grad s dušom. Osjeća se neka čarolija i povijest u tom gradu. Nije čist, nije preporučljiv ni zbog sigurnosti, iako su turističke točke pod nadzorom, ali na svakom metru osjećate povijest, pogotovo glazbenu povijest. Ako tražite slike samo za Instagram, nemojte ići u Memphis, ako tražite duhovno iskustvo, to je mjesto za vas. Propustiti se svakako ne smije Graceland, Beale Street, SUN i STAX studio, šetnja uz rijeku Mississippi, Peabody hotel i Lansky dućan u kojem se oblačio sam Kralj ali i mnogi drugi, Justin Timberlake je jedan od njih, koji je također iz Memphisa. Svakako muzej gdje je ubijen Martin Luther King, i ako ste ljubitelj sporta, možete u sezoni košarke pogledati i NBA utakmicu, što je uvijek doživljaj". Na kraju, Robert se vraća svojoj najvećoj strasti - putovanjima.

"Putovanja su sve. Kad krenem na putovanje, osjećam se kao da sam širom otvorio prozor u sunčanom danu. Putovanja šire vidike, toleranciju, hrane mozak i dušu. Od samog putovanja je možda ljepša samo glazba. Tko si može priuštiti bilo kakvo putovanje, neka to čini što češće, to je čistač za dušu. Meni je glazba uvijek vodilja kada su putovanja u pitanju, dobro i nogomet, ali to manje u zadnje vrijeme (dugogodišnji navijač Liverpoola). Ali kako sam pročešljao mnoga glazbena studija i bitne muzičke lokacije u Chicagu, Detroitu, Nashvilleu, Memphisu i New Orleansu, sad je vrijeme da se detaljnije bacim na Los Angeles i okolicu. Bio sam ondje kratko, posjetio Capitol studio i posljednja počivališta Deana Martina i Rickyja Nelsona, ali sad je vrijeme za dublje kopanje. Naravno, ako bude zdravlja, mira i novaca", zaključio je Robert Mareković.