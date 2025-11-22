Josipu su se okrenuli svi mentori, a on je otpjevao pjesmu Ive Robića

„Bit će zabavno. Bit će emotivno. Nova sezona The Voice Kids počinje“, tako su mentori Mia, Vanna, Tolja i Gobac najavili prvu emisiju omiljenog showa. Finalisti prve sezone zajedno s mentorima otpjevali su „I've Got The Music In Me“ (Kiki Dee Band) i time poželjeli dobrodošlicu novim mladim pjevačicama i pjevačima koje upoznajemo tijekom 5 emisija audicija. Svaki mentor u timu ima 12 mjesta, 48 kandidata u sljedeću će fazu natjecanja, a to su troboji. Voditelji Iva i Ivan najavili su prvu emisiju audicija i uz raspoloženu publiku u studiju počelo je ovo natjecanje koje je otvorila Lucija Bella Banković. Njoj je 10 i pol godina i dolazi iz Jaske. Svojom bujnom maštom predstavila je sebe i svoje želje, a zatim otpjevala pjesmu „Do-Re-Mi“ (Julie Andrews Sound of Music) i dobila 3 okreta mentora. „Čestitamo ti kako si hrabro otvorila ovu sezonu“, nizali su se komplimenti mentora, a Lucija Bella izabrala je biti dio tima Marka Tolje.

„Ruzinavi brod“ (Daleka obala), bio je izbor Lovre Duševića kojem je 12 godina, dolazi iz Zadra i povratnik je u emisiju jer prošle godine nije prošao audiciju i to ga je prilično rastužilo kako je iskreno priznao, ali je odlučio ponovno pokušati. „Ako mi se nitko ne okrene bit ću hrabar i to je to“, rekao je Lovre i uz podršku publike počeo pjevati te dobio okrete Mie i Gopca. Zapjevao je ponovno s Toljom i publikom, a dalje se odlučio nastaviti s Gopcem kao mentorom..

Iva Mia Pajčin dolazi iz Šećerane i 14 joj je godina. Voli svoje mjesto, ali joj nedostaju ljudi koji slušaju glazbu kao ona. Nada se da će u emisiji upoznati slične sebi i da žive blizu nje. Voli Eurosong, posebno Talijane. Pomoću aplikacija i You Tubea uči svirati gitaru. Izbor pjesme bio je iznimno hrabar, otpjevala je pobjedničku eurovizijsku pjesmu „The Code“ (Nemo) prilično sigurno i moćno te dobila okrete troje mentora. Rokerica u duši dalje je odlučila ići uz mentora Gopca koji jedini nije nastupio niti na Dori niti na Eurosongu, za razliku od troje ostalih mentora kako je zaključila Mia.

„Perfect“ (Fairground Attraction) bio je izbor desetgodišnje Roze Samac iz zagrebačke Dubrave, koja je na audiciju, kao podršku, dovela svog psa. Kad odraste želi postati veterinarka, a brat Luka za nju kaže da je previše brižna. Uz podršku obitelji i publike dobila je okret Gopca i Mie u čijem je timu i završila.

Ella Šuto je jedanaestogodišnjakinja i dolazi iz Zmijavaca. Ima tri sestre i brata, a ona je najmlađa. Ima mnogo snova, želi biti veterinarka, ali čula je da su male plaće pa će biti arhitektica, iskreno priznaje Ella. Izvela je pjesmu „Naranča“ (Putokazi), no bez obzira na to što je imala veliku podršku publike nitko se nije okrenuo. „Njihova greška, ako se ne okrenu“, rekla je simpatična Ella u priči kojom je najavila svoj nastup, a tako je na kraju i bilo.

Okrete svih mentora dobio je Niko Huljev Žuvan izvedbom pjesme „Beautiful Things“ (Benson Boone ). Ima jedanaest godina, rodio se u Londonu, a živi u Zagrebu. Obožava teleskopom gledati zvijezde i volio bi održati koncert na Marsu. Za mentoricu je odabrao Vannu iako je dobio mnogo komplimenata svih mentora.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević čeka drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina

Desetogodišnja Simona Pucar dolazi iz Crnog pokraj Zadra, obožava život na selu gdje ima svoje dvorište, mir, kućne ljubimce i mnogo, mnogo plišanaca i onamo se svatko može doći igrati. Izvedba pjesme „Girl On Fire“ (Alicia Keys) donijela joj je okret Mie u čijem će timu i nastaviti.

„Moj je život moja pjesma“ predivnu baladu Maye Sar otpjevala je trinaestgodišnja Mija Galić koja je na audiciju došla iz Njemačke gdje živi s obitelji. Nitko od mentora nije se okrenuo, ali dobila je mnogo komplimenata i savjeta za neke buduće nastupe.

„Teško mi je naći prijatelje koji su slični meni. Kao da ne pripadam ovom gradu“, iskreno je rekla Emily Maras, koja uz glazbu voli napuštena mjesta i grafite. Ima 14 godina i dolazi iz Belišća te voli punk i rock. Njezin hrčak joj je najvjernija publika. Svira gitaru, a što je i pokazala nakon što je dobila okrete mentora za izvedbu pjesme „I Love Rock 'N Roll“ (Joan Jett and The Blackhearts). S Gopcem i bendom izvela je „Ramonu“, a u njegovu timu i nastavlja dalje.

Neša Kosović izvedbom pjesme „Home“ (Edward Sharpe & Magnetic Zeros ) dobila je okret i mentoricu Miju. Svira violinu već pet godina, dolazi iz Dubrovnika i 11 joj je godina.

Za kraj prve emisije audicija nastupio je trinaestogodišnji Josip Makar iz Zagreba. Ima mnogo hobija i veliku potporu obitelji i prijatelja. Na veselje i veliku podršku publike izveo je pjesmu „Ching, Ching, Ching“ (Ivo Robić), dobio okrete svih mentora i niz komplimenata, a dalje nastavlja u timu mentora Tolje s kojim je na trenutak i zapjevao na sceni. Emisiju možete pratiti i na društvenim mrežama (FB, IG, Tik-Toku), na službenom YT kanalu i web stranici možete saznati što se sve događa iza kamera, a druga emisija audicija na rasporedu je iduće subote, 29 studenoga na HRT1.