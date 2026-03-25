ZALJUBLJENI

Šime Elez ispričao oko čega najviše raspravlja s Majom Šuput i kako izgleda njegovo druženje s Bloomom

Zagreb: Party u klubu Kontesa nakon dodjele Večernjakove ruže
VL
Autor
Vecernji.hr
25.03.2026.
u 08:45

Par koji se upoznao prošle godine interes javnosti je privukao nakon što se Šime pojavio u spotu za Majinu pjesmu "Nisam ja za male stvari"

Maja Šuput i Šime Elez rado su viđeni gosti na svakom eventu i gdje god da se pojave izazovu pažnju, pa je tako bilo i na Večernjakovoj ruži. Maja je kao članica žirija "Supertalenta" koji je bio nominiran u kategoriji TV emisija, stigla na dodjelu u HNK prošli petka, a njezina pratnja je kao i uvijek bio Šime. Rekao je da je stigao kao njezina potpora te dodao da su njih dvoje u većini u svemu slažu. Je li tome tako i kad je riječ o odabiru destinacija na koje idu na odmor, Šime je u razgovoru za IN Magazin rekao: "Korak naprijed, dva nazad i onda opet tri naprijed, ali u suštini uvijek se dogovorimo i uvijek izađemo na zelenu granu, nađemo taj zajednički jezik i dok je tako dobro je''. Maja je dodala kako nije problem pronaći idealnu destinaciju ako imaš s kim na nju otići.

Par koji se upoznao prošle godine interes javnosti je privukao nakon što se Šime pojavio u spotu za Majinu pjesmu "Nisam ja za male stvari". Nakon toga su postali nerazdvojni i ubrzo se počelo nagađati kako su u vezi. Iako je među njima 19 godina razlike, kažu kako nemaju većih nesuglasica i otkrivaju oko čega najčešće raspravljaju.  "Šta ćemo paliti na televiziji i koje ćemo vino otvoriti'', ispričao je Šime, a Maja je dodala:  ''I šta ćemo jest, dosta je da'', dodala je Maja, a Šime je rekao kako takve rasprave traju maksimalno 15 sekundi. 

"Imamo iste afinitete tako da nije problem. Problemi i nekakva ključna pitanja mislim da dolaze, kako bi rekla, s godinama'', veli Maja. Na pitanje kako izgledaju Šimina druženja s Bloomom, bivši Gospodin Savršeni je odgovorio:  ''Di si legendo, di si legendo''. Maja je otkrila i kako je Šime zaslužan što Bloom voli jednu pjesmu Vojka V koja je sada neprestano na njegovom repertoaru, a ispričala je i kako se Bloom s ekipom iz vrtića odlično zabavio na svom petom rođendanu. Tražio je party u disco stilu i želja mu je ostvarena, a dobio je rođendan za pamćenje.

