POGLED U PROŠLOST

FOTO Fotka iz prošlosti iznenadila sve! Evo kako je negativac iz 'Divljih pčela' izgledao kao mladić

VL
Autor
Vecernji.hr
24.02.2026.
u 17:05

Uspomena je otkrila sasvim drugačije lice omraženog televizijskog negativca Ante Vukasa kojeg tumači glumac Alan Blažević i izazvala lavinu komentara

Hrvatski glumac Alan Blažević, publici poznat po ulozi beskrupuloznog Ante Vukasa u seriji "Divlje pčele", iznenadio je pratitelje fotografijom iz mladosti. - Ponukan i ohrabren sa throw-back trenutkom dragog kolege @vladimirposavectusek_official evo i od mene jedan 'nekoć bio jedan mladić' - napisao je Blažević uz fotografiju iz svojih američkih dana.

Ubrzo su uslijedile reakcije, a uz emotikon vatre kolege Amara Bukvića, obožavateljice su ga obasule komplimentima: - "Predivan", "Wow, gospodine Vukas", "Kako zgodan muškarac" i "Macane" - pokazavši koliko ih je njegov mladenački izgled osvojio. Inače, Blažević je u prošlosti gradio karijeru u New Yorku, školujući se na prestižnom Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Rođen u Njemačkoj s korijenima iz Stobreča, glumac nije prezao od raznih poslova kako bi financirao studij. Radio je kao maneken, barmen, izbacivač i ličilac stanova, dokazujući potpunu predanost glumačkom snu. 

Danas ga gledatelji poznaju u potpuno drugačijem izdanju. U seriji "Divlje pčele" on je Ante Vukas, najmoćniji čovjek izmišljenog sela, beskrupulozan i navikao da je uvijek po njegovom. Koliko je uvjerljiv u ulozi, potvrdio je i sam anegdotom kako ga "bakice na Dolcu" prepoznaju s mješavinom straha i znatiželje, poistovjećujući ga s njegovim okrutnim likom.

FOTO Sjećate li ga se? Naš glumac svjetske karijere i najprestižnijeg obrazovanja u Divljim pčelama igra Antu Vukasa
1/9

Nakon godina provedenih u Americi, vratio se u Europu gdje je nastavio nizati uspjehe. Njegov je talent prepoznat i u stranim produkcijama poput Netflixovog filma "60 minuta" i serije "FBI: International". Domaća publika pamti ga iz serije "Sve će biti dobro", gdje je također surađivao sa Sanjom Vejnović, koja mu danas u aktualnoj seriji igra suprugu, što samo potvrđuje njegovu glumačku svestranost.

