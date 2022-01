Vedran Ćorluka vratio se na Instagram i novom fotografijom raznježio pratitelje

Bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka (35) vratio se na Instagram i objavio prvu fotografiju nakon ljeta. Ćorluka je tada odstupio s mjesta pomoćnika trenera moskovskog Lokomotiva, a sad je novom fotografijom oduševio 12 tisuća svojih pratitelja. Objavio je fotografiju svog dvogodišnjeg sina Viktora, kojeg je dobio u braku s pjevačicom Frankom Batelić. Na slici je dječačić okrenut leđima kameri i stoji ispred crkve u Labinu.

"Čekamo zvona da zazvone", napisao je Vedran uz Viktorovu fotografiju, a u pričama je objavio i njegovu fotografiju na kojoj se igra s nogometnom loptom, kao i onu s plaže u Rapcu.

Vedran se prošle godine vratio u Zagreb, a Franka je nedavno za RTL govorila o njihovom braku.

- Mislila sam da se nikad neću udati! Vjenčanje je nešto jako intimno i želiš to zadržati za sebe, trudili smo se to zadržati za sebe, imala sam super ljude koji su pomagali oko svega, na kraju se sve poklopilo (SP i Eurosong) i na kraju smo rekli: 'ma šta ćeš...', to je sada tako, moramo uživati u tome, probati ono što je najbitnije zadržati za sebe, a to što svi znaju kakva je bila svadba, ma nema veze - ispričala je. Odluku da o braku ne priča javno gotovo nikad donijela je sa svojim suprugom. I Ćorluka i Franka složni su u odluci da intimu čuvaju u četiri zida.

Foto: instagram

- To je naša zajednička odluka i nešto što mene stvarno održava normalnima. Poludjela bih da moram dijeliti neke stvari s javnosti, pogotovo što se tiče mog sina, Vedrana i obitelji - to je nešto što volim držati za sebe, to je nešto naše. Što se tiče tri godine braka - korona, bila sam trudna - život ti se kompletno preokrene naglavačke. Prve tri godine su po tom pitanju bile totalno lude - i Vedran i ja smo se uz Viktora promijenili, on se sada vratio i sada napokon živimo obiteljski život kako treba, na jednoj adresi - ispričala je Batelić.

