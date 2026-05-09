Frontmenu slavnog benda mladost su obiježile obiteljske traume i borba s ovisnosti

Dave Gahan, frontmen grupe Depeche Mode, danas slavi 64. rođendan. Karizmatični pjevač moćnog baritona i hipnotizirajuće scenske pojave rođen je 9. svibnja 1962. kao David Callcott u engleskom Eppingu. Njegov put do slave bio je sve samo ne jednostavan, prožet obiteljskim traumama koje su ga oblikovale od najranije dobi. Biološki otac, Len Callcott, napustio je obitelj dok je Dave bio tek beba. Njegova majka Sylvia uskoro se preudala za Jacka Gahana, koji je posvojio Davea i njegovu sestru Sue, a obitelj se preselila u Basildon. Dave je odrastao u uvjerenju da mu je Jack pravi otac, a šokantna istina isplivala je na površinu tek nakon Jackove smrti 1972. godine, kada se u njihovom domu iznenada pojavio biološki otac. Taj je događaj, kako je kasnije priznao, u njemu stvorio duboko nepovjerenje prema autoritetima i ljudima s kojima bi se trebao osjećati sigurno.

Gubitak očuha i iznenadna pojava oca kojeg nije poznavao gurnuli su mladog Gahana na put bunta i samodestrukcije. Umjesto škole, vrijeme je provodio na ulici, a ubrzo je ušao u vrtlog maloljetničke delinkvencije. Njegov dosje punio se prijestupima koji su uključivali krađu automobila, vandalizam i crtanje grafita. Zbog svojih je djela tri puta završio na sudu za maloljetnike. "Bio sam prilično divlji. Obožavao sam uzbuđenje krađe automobila, jurnjave i bježanja od policije", prisjetio se jednom prilikom. Nakon što je sa 16 godina napustio školu, promijenio je dvadesetak poslova u samo osam mjeseci, no nigdje se nije dugo zadržao. Ključni trenutak dogodio se kada ga je savjetnik za uvjetnu kaznu nagovorio da na razgovoru za posao prizna svoju kriminalnu prošlost, zbog čega posao nije dobio. Bijesan i razočaran, Gahan se vratio i demolirao ured savjetnika.

FOTO Ikona 80-ih Kim Wilde u prepunoj Tvornici odvela nas je na emotivno glazbeno putovanje

Činilo se da mu je sudbina zapečaćena, no spas je pronašao u glazbi. U ožujku 1980. godine, Vince Clarke, jedan od osnivača benda Composition of Sound, čuo ga je kako na jednoj probi pjeva pjesmu "Heroes" Davida Bowieja i ostao impresioniran. Pozvao ga je da se pridruži bendu u kojem su već bili Martin Gore i Andy Fletcher. Upravo je Gahan predložio da promijene ime u Depeche Mode, inspiriran naslovom jednog francuskog modnog časopisa. Bio je to početak putovanja koje će ih pretvoriti u pionire synth-popa i jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena, s više od sto milijuna prodanih ploča diljem svijeta. Gahan je postao lice i glas benda, a časopis Q svrstao ga je među 100 najboljih pjevača i frontmena u povijesti glazbe.

S globalnom slavom došli su i novi demoni. Tijekom devedesetih, Gahan se preselio u Los Angeles, gdje je njegova ovisnost o heroinu potpuno izmakla kontroli. Preživio je nekoliko bliskih susreta sa smrću, zbog čega su mu bolničari nadjenuli nadimak "The Cat" (Mačka). Godine 1993. doživio je lakši srčani udar uzrokovan drogom usred nastupa u New Orleansu. U kolovozu 1995. pokušao si je oduzeti život prerezavši žile, što je kasnije opisao kao "poziv u pomoć". Vrhunac autodestrukcije dogodio se 28. svibnja 1996., kada se u hotelu Sunset Marquis predozirao mješavinom kokaina i heroina. Srce mu je stalo na pune dvije minute prije nego što su ga liječnici uspjeli oživjeti. "Sve što sam vidio i osjetio bila je potpuna tama. Nikad nisam bio u crnijem prostoru i sjećam se osjećaja da je ono što radim potpuno pogrešno", opisao je to iskustvo.

Nakon predoziranja, sud mu je naložio odlazak na rehabilitaciju, što se pokazalo prijelomnom točkom u njegovom životu. Gahan se preselio u New York, ostavivši za sobom demone Los Angelesa, i od tada je "čist". Osim rada s Depeche Modeom, ostvario je i uspješnu solo karijeru, objavivši albume "Paper Monsters" i "Hourglass" te surađujući s bendom Soulsavers. S vremenom je počeo i pisati pjesme za Depeche Mode, a njegov autorski potpis nalazi se na hitovima poput "Suffer Well" i "Hole to Feed". Danas živi mirnim obiteljskim životom sa svojom trećom suprugom Jennifer Sklias, s kojom ima kćer Stellu Rose. Posvojio je i Jenniferinog sina, a iz prvog braka ima sina Jacka.