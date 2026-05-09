ČIJE JE NASLJEDSTVO?

Znate li veliku tajnu serije 'Bolji život'? Zbog ove greške možda ne bi ni bilo serije

09.05.2026.
u 20:15

Kako se navodi na stranici ''Dnevna doza prosječnog advokata'', Violeta, Gua i Slobodan nisu trebali prihvatiti nasljedstvo, pa bi sva imovina otišla njihovu ocu Gigi

Serija "Bolji život" i danas je mnogima jedna od najboljih serija koje su se emitirale u bivšoj Jugoslaviji, a prije nekoliko godina je na društvenim mrežama isplivao veliki propust u scenariju autora SIniše Pavića. Naime, kako se navodi Facebook stranici “Dnevna doza prosječnog advokata”, kada je Gigina sestra ostavila oporuku u kojoj je za svoje nasljednike odredila Giginu djecu (Violetu, Guzu i Slobodana), postavljajući im njima teške uvjete koje prvo moraju ispuniti kako bi bili oglašeni za nasljednike (Violeta se trebala udati, Guza naći posao, Slobodan završiti razred vrlo dobrim uspjehom – što je suštinski zaplet serije), nije trebalo krenuti putem ostvarivanja tih postavljenih uvjeta, već su nasljednici jednostavno mogli ne prihvatiti nasljedstvo.

– Tada bi sve naslijedio Giga kao jedini zakonski nasljednik svoje sestre. Tako bi Popadići pare uzeli odmah, platili bi Macoli spomenik (ispunili i nalog) i ne bi uopće bilo serije. Postavlja se onda pitanje zašto odvjetnik Radujković nije krenuo u tom smjeru, nego je Gigi rekao da u oporuci nema nijedne rupe – navodi se na stranici.

Kultna serija "Bolji život" jedna je od najgledanijih serija u bivšoj državi. Zgode i nezgode obitelji Popadić od 1987. do 1991. pratili su milijuni gledatelja. U glumačkoj ekipi osim poznatih srpskih glumaca igrali su i neki od najboljih hrvatskih glumaca poput Borisa Dvornika, Milana Štrljića i Žarka Radića. No, malo je poznato da je među njima trebala biti i jedna od naših najslavnijih glumica, i to Ena Begović. Ena je trebala glumiti Popadićevu kći Violetu. – Išla je iz projekta u projekt, a u Boljem životu sigurno nije mogla glumiti jer je imala obaveza u kazalištu.

Te je godine igrala u predstavi Skup Marina Držića na Dubrovačkim ljetnim igrama, a zajedno smo pripremale predstavu Grička vještica po tekstu Marije Jurić Zagorke – rekla je svojedobno Enina sestra Mia. Ulogu je na kraju dobila Lidija Vukičević kojoj je Violeta obilježila karijeru.

