Vedran Ćorluka otkrio kako su Franka i on proveli Praznik rada, a pažnju je privukao njezin izraz lica

Glazbenica Franka Batelić i umirovljeni nogometaš Vedran Ćorluka proveli su Praznik rada u društvu prijatelja, a to su sve otkrili na društvenoj mreži Instagram.

- Sloboština crew - napisao je Vedran u opis fotke koja prikazuje njega, Franku i prijatelje kako sjede na terasi s pićem u ruci. Međutim, ono što je mnogima privuklo pozornost bio je Frankin izraz lica koji je složila u trenutku kad je fotka nastala. Činilo se kao da ju je fotograf uhvatio nespremnu pa je smiješak izostao.

Inače, Franku trenutno imamo priliku gledati u showu 'Ples sa zvijezdama' u ulozi članice žirija, a Franka svakog vikenda oduševi svojom odjevnom kombinacijom. Nedavno je otkrila i da kreće u poduzetničke vode. Naime, Franka je otkrila kako je pokrenula brend kozmetike Frankly.

Uz glazbenu karijeru i rad na novim pjesmama i brendu, glazbenica je i mama i to dječaka Viktora i djevojčice Grete koju je rodila prošle godine.

U braku je s umirovljenim nogometašem Vedranom Ćorlukom, a par se vjenčao 2018. godine. Upoznali su se šest godina prije toga na ljetovanju na Zrću. Dežurni dušobrižnici tada su bili uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinom životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Prva javna potvrda veze uslijedila je nakon pola godine i to tijekom jednog božićnog koncerta na kojem je Franka nastupala. Vedranova podrška nije izostala pa je mnogima tada već bilo jasno da se njihov odnos razvija u ozbiljnom smjeru. Nakon kratkog poznanstva pjevačica i nogometaš nastavili su održavati vezu na daljinu.

