Vedran Car: 'Uštipnuo sam se kad sam čuo da sam nominiran'

Vedran Car simpatični je i šarmantni radijski voditelj čiji glas svakog radnog dana uveseljava slušatelje Otvorenog radija. Na Otvorenom radiju je zaposlen već 11 godina, a iako kaže da više nema tremu, još ga gdjekad uhvati nervoza.

Kako ste reagirali kada ste saznali da ste nominirani za Večernjakovu ružu i jeste li proslavili nominaciju?

Najprije nisam vjerovao i morao sam se uštipnuti. Nisam proslavio nominaciju na klasičan način (runde, čaše, šank itd...), ali sam bio prilično sretan. Velika je ovo čast!

Koliko se dugo već bavite radijskim poslom i što vam je do sada bio najveći izazov?

Na radiju sam počeo raditi čim sam upisao fakultet, na Radio Studentu. Ukupno sam na radiju 14 godina. Izazov je svaki dan napraviti program koji je dobar i zabavan za slušanje. Izazov je najgori dan u eteru približiti najboljem danu u eteru i napraviti što manju razliku između dana koji je odličan i dana koji nije toliko dobar. Svaki dan radimo četiri sata programa koji mora imati glavu i rep i svaki dan moraš imati nešto o čemu ćeš govoriti. Na radio dođem četiri sata prije početka šihte, sjednem s kolegama i počne sastanak: Ok, što ćemo danas? – to je zapravo najveći izazov.

Zašto ste odabrali baš radio?

Radio sam odabrao zato što sam to oduvijek htio raditi. U srednjoj školi kupio sam mali FM odašiljač, uštekao ga u laptop i emitirao sam svoj prvi radijski program. Prijatelj je došao po mene, sjeli smo u njegov auto, parkirali ispred kafića i tražili od konobara da prebace na frekvenciju na kojoj je taj odašiljač emitirao. Mislim da me svaki kafić ugasio nakon sedam minuta emitiranja mog “spektakularnog” programa. Radio je imao i ime, zvao se Radio Gvirda, a domet odašiljača bio je oko 500 m. U srednjoj školi saznao sam da na Fakultetu političkih znanosti postoji Radio Student i to je bilo to. Idem tamo, upisujem to, odlučio sam!

Rekli ste jednom prilikom da biste voljeli da vas se predstavlja kao ‘glazbenog entuzijasta’. Možete li nam to malo objasniti?

Volim glazbu, volim je slušati i puštati. Moja prva ljubav je radio, pa onda i DJing, volim DJ posao i DJ poziv. Nedavno sam na Otvorenom pokrenuo emisiju koja se emitira uživo subotom na večer u kojoj mogu zadovoljiti sve te svoje klasične DJ porive. Na zadovoljstvo slušatelja, svaku subotu puštam vikend-glazbu jer smatram da je subota na večer na radiju bitna za sve ljude koji bdiju noću bez obzira na to uče li za ispit ili su naslonjeni na šank. Glazba je bitna u subotu na večer i tu na scenu stupa ja. Nadam se da sam uspio odgovoriti na pitanje što je to glazbeni entuzijast.

Slušate li radio u slobodno vrijeme?

Slušam radio puno, hrvatske radio postaje, strane, slušam sve. Želim biti dobar u ovom poslu, a jedan od načina da se poboljšam jest da slušam druge i tražim način kako se nešto može drugačije napraviti.

S kim ćete doći na dodjelu?

Na dodjelu u HNK dolazim s producenticom Kasandrom. U publici će biti i vjerni čitatelji Večernjeg, inače znani kao moji roditelji. Bok, mama, bok, tata!