Vatreni su za dobar ljetni odmor odabrali našu obalu: Najljepša zemlja

Stanku od klupskih obveza i utakmica reprezentacije neki od naših nogometnih reprezentativaca iskoristili su za odmor te na društvenim mrežama s brojnim obožavateljima podijelili u čijem društvu uživaju ovih dana.

Fotografije koje je na Instagramu objavio Luka Modrić, na kojima je sa svojom obitelji te suigračem iz reprezentacije Mateom Kovačićem, njegovom suprugom Izabel i njihovim sinom Ivanom, u manje od 24 sata dobile su više od pola milijuna lajkova. Igrač madridskog Reala i kapetan hrvatske reprezentacije uz fotografije koje su snimljene na otočiću Vela Stupa u blizini Korčule napisao je: "Ljeto s obitelji". Obožavatelji su odmah primijetili zanimljiv modni detalj, Lukine retro naočale, a u komentarima javili su mu se i Ivan Rakitić te nogometaši Marcelo, Iker Casillas i Roberto Carlos. Obitelji Modrić i Kovačić veže prijateljstvo i kumstvo i često godišnje odmore provode zajedno, a Luka je sudjelovao i u modnoj kampanji brenda Lunilou iza kojeg stoji Mateova supruga Izabel.

Prije dolaska na Jadran, Luka se sa suprugom Vanjom odmarao i u Portofinu u Italiji, a sudeći prema fotografijama paparazza koji su ih snimili na jahti i tijekom ručka u restoranu, bio je to odmar samo za njih dvoje, bez djece Ivana, Eme i Sofije. Veliko zanimanje javnosti, navijača i pogotovo ženskog dijela publike privukao je i dolazak Borne Sose prošle godine u hrvatsku reprezentaciju. Taj reprezentativni branič objavio je fotografije s odmora na Jadranu, ali nije htio otkriti na kojoj se točno lokaciji nalazi. Podijelio je nekoliko fotografija s jahte kojom je plovio i uz njih napisao: "Najljepša zemlja". Kasnije se pohvalio i fotografijama na kojima trenira jer ni tijekom odmora ne želi ispasti iz forme.

Višemjesečna šuškanja o tome da je Šime Vrsaljko u vezi s Kajom Vidmar potvrdila je sama slovenska manekenka objavom njihove zajedničke fotografije snimljene na brodu. Kaja, koja je nedavno rodila, pokazala je kako provodi prve dane ljeta u društvu Šimine majke Branke te Meri Rašin, djevojke Vrsaljkovag brata Marija. Zajedno su plovile na luksuznom gliseru i uživale u pravom ljetnom provodu. Kaja je snimkama potvrdila i da ju je Šimina obitelj odlično prihvatila. Josip Juranović i njegova zaručnica Lana Miholjević odmor su iskoristili za posjet gradu ljubavi i svjetla - Parizu, gdje su zasigurno još jednom proslavili nedavne zaruke. Preko Atlantika na godišnji odmor, a ujedno i na mali medeni mjesec, zaputili su se Duje Ćaleta Car i njegova supruga Adriana. Boravili su u New Yorku te su ga razgledali i helikopterom iz zraka, fotografirali se ispred memorijalnog centra ''Ground Zero'', posjetili Central Park te jednu od najpopularnijih lokacija u New Yorku - ulicu u kojoj se nalazi stan Carrie Bradshaw.

Vedran Ćorluka više ne igra za reprezentaciju, ali je član stručnog stožera. Odmor je proveo aktivno, u vožnji biciklom i sudjelujući na događaju "Haute Route", a nakon toga se sa suprugom Frankom Batelić otputio na kraći odmor u Rim. Član vatrenih i nogometaš škotskog Celtica Josip Juranović prvo je objavio, sa zaručnicom Lanom Miholjević, fotografije iz Splita, a par je na njegovu profilu na Instagramu kasnije objavio i fotografiju iz Pariza. Inače, poznato je da većina naših reprezentativaca za pravi ljetni odmor uvijek bira hrvatske destinacije i time ujedno promovira našu obalu koju zahvaljujući i njima svake godine posjećuje sve više stranih zvijezda koje su redovito očarane prirodnim ljepotama Hrvatske.