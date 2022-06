Halid Bešlić je u bolnici, a njegova supruga otkrila je zašto je hospitaliziran i kako se osjeća

Pjevač Halid Bešlić završio je u bolnici, doznaje Dnevni Avaz te mu je u “Centru za srce” u Sarajevu ugrađen stent. Ovu informaciju je potvrdila Halidova supruga Sejda. - Dobro je, super se osjeća, kao da nije bilo ništa. Sutra dolazi kući - izjavila je Halidova supruga. Na početku pandemije Halid se strogo pridržavao epidemioloških mjera jer zbog zdravstvenih problema spada u rizičnu skupinu.

- Imam visok tlak, povišeni šećer i pripadam u rizičnu skupinu, pa se pazim kao i svi normalni ljudi. Nosim masku, slabo se krećem, ne hodam po kavanama. Imam neki svoj đir - rekao je prije dvije godine za Novi list. Glazbenik je 2009. godine imao i tešku prometnu nesreću poslije koje je deset dana bio u komi i najviše mu je nastradalo lice i liječnici su mu uspjeli spasiti jezik koji je pregrizao u nesreći, ali vid na desnom oko nisu uspjeli spasiti. Nakon toga je bio i na operaciji nosa i oka, jer je imao poteškoća nakon teške nesreće.

- Evo, ovaj tjedan navršilo se točno deset godina otkad sam preživio tešku prometnu nesreću. Ljudi su me tada operirali brzinski, da me spase, i sad je to trebalo “renovirati”. To sam napravio u Münchenu kod dr. Ninkovića, koji je moj prijatelj - rekao nam je prije tri godine nakon što se vratio sa zahvata u Njemačkoj.

