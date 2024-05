UŽIVO Publika s oduševljenjem dočekala Nemu, najveću konkurenciju Baby Lasagni

U Malmö Areni večeras u 21 sat počela je druga polufinalna večer Eurovizije nakon koje ćemo saznati deset novih finalista. Hollywoodska zvijezda Malin Åkerman i popularna švedska televizijska voditeljica, komičarka i eurovizijska veteranka Petra Mede voditeljice su i druge polufinalne večeri, a službeni slogan 68. izdanja Eurovizije je - Ujedinjeni glazbom.

21:07 Drugu polufinalnu večer je svojim nastupom otvorila predstavnica Malte Sarah Bonnici s pjesmom "Loop". Godine 2009. Sarah je debitirala na Malta Junior Eurosongu, završivši ukupno treća. Sljedeće godine pridružila se malteškoj delegaciji kao prateća pjevačica i plesačica na Dječjoj Euroviziji u Bjelorusiji. Sarah je pjesmu "Loop" napisala sa spisateljicama pobjednicama Eurosonga 2015. Linneom Deb i Joy Deb. Atraktivan nastup predstavnice Malte publika u Malmö Areni nagradila je pljeskom.

21:11 Predstavnica Albanije Besa Kokëdhima nastupa druga s pjesmom "Titan". Besa je rođena u Fieru u Albaniji i njezini roditelji matematičari su je poticali da razvija svoju kreativnost i ljubav prema glazbi od ranog djetinjstva. To se odražava na njezinu kreativnost, budući da je BESA-ina glazba jedinstvena mješavina različitih žanrova u rasponu od popa do elektroničke, R&B do balada. Ima vjerne obožavatelja, koji joj se dive zbog njezina pjevanja, ali i zbog njezinog aktivizma za prava životinja, društvene ciljeve i jednakost.

21:16 Marina Satti predstavlja Grčku i nastupa treća s pjesmom "Zari". Ova mlada pjevačica je tijekom svoje karijere razvila jedinstveni zvuk koji kombinira različite glazbene tradicije uz koje je odrasla, poput grčke, arapske i balkanske. U svibnju 2022. Satti je objavila svoj prvi album YENNA.

21:19 Četvrti na eurovizijsku pozornicu stiže Nemo i ovaj predstavnik Švicarske najveća je konkurencija našem Baby Lasagni. Nemo osim što pjeva svira i violinu, klavir i bubnjeve. Svoj prvi EP objavio je 2015. godine, a našao se u top 100 najslušanijih u Švicarskoj. Uspjeha je imao i s drugim singlovima, a do sada je objavio tri EP-a. Najuspješnija pjesma mu je "Du". Prije četiri godine počeo je pisati i producirati za druge glazbenike, ali i objavljivati pjesme na engleskom jeziku. U glazbi često tematizira rodni identitet, mentalno zdravlje te se inspirira svojim životom. Sudjelovao je i u švicarskoj verziji showa "Masked Singer". Nemo se maskirao u pandu te je završio na petom mjestu. Na Euroviziji predstavit će se s pjesmom "The Code" koja je djelomično inspirirana i stvarnim životom. - The Code govori o putovanju započetom spoznajom da nisam ni muškarac ni žena. Traženje sebe bio je dug i često težak proces za mene. Ali ništa nije bolje od slobode koja je došla spoznajom da sam nebinarna osoba - opis je pjesme koji je Nemo dao. Publika je s oduševljenjem i pljeskom pratila njegov nastup u Malmo Areni.

21:24 Na pozornicu dolazi predstavnica Češke Aiko koja trenutno živi u Brightonu i na Euroviziji pjeva pjesmu "Pedestal". Aiko kao umjetnica zadire u duboke teme kao što su ljubav i samoća, te koristi svoju glazbu kao medij za introspekciju i povezivanje. Njezin drugi album, "Fortune's Child", svjedočanstvo je njezina rasta kao umjetnice.

Uoči večerašnjeg polufinala u švedskom Malmöu vladala je napetost i organiziran je prosvjed. Na trgu ispred Gradske vijećnice okupila se gomila kako bi dala podršku Palestini, pozivajući zapad i Izrael da spriječe genocid. Prosvjednici su uzvikivali "bojkotirajte Izrael, bojkotirajte Eurosong". Europska radiodifuzna unija (EBU), organizator natjecanja, odoljela je pozivima da Izrael bude diskvalificiran, ali je zatražila od Izraela da izmijeni tekst svoje originalne pjesme October Rain, koja evocira napad Hamasa.

Podsjetimo, u utorak je u švedskom Malmöu održana prva polufinalna večer ovogodišnje Eurovizije, a sedmi po redu je nastupio i hrvatski predstavnik Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić (28). Marko je s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" oduševio cijelu dvoranu, ali i obožavatelje diljem svijeta, a zaluđenost samo raste. Marko se plasirao u veliko finale koje je na rasporedu u subotu, a osim njega u finalu ćemo gledati i Srbiju, Sloveniju, Portugal, Ukrajinu, Litvu, Finsku, Cipar, Irsku i Luksemburg.

