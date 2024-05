VIDEO Predstavnica Irske izjavila: 'Ja sam posebna jer sam queer i vještica'

U utorak je održana prva polufinalna večer ovogodišnje Eurovizije, a jedan od natjecatelja koji je privukao najveću pozornost publike definitivno je irska predstavnica Bambie Thug, inače pravog imena Bambie Ray Robinson. Ova glazbenica rođena je u Corku 6. ožujka 1993. godine, a identificira se kao "nebinarna" osoba te preferira da se za nju koristi zamjenica "oni".

Sada se društvenim mrežama počeo širiti video s konfenrencije za novinare nakon nastupa, na kojoj je Bambie odgovarala na pitanja reportera. Jednog novinara zanimalo je što nju čini posebnom, a ona mu je odgovorila: - Posebnom me čini što sam queer i što sam vještica, nakon čega je uslijedio sablastan vrisak. Ovaj trenutak možete pogledati na linku ispod.

This is Bambie Thug, the Irish delegate for the Eurovision competition.



She uses they/them pronouns and describes herself as a “goth gremlin goblin witch.” Why don’t we have talent like this in the US? pic.twitter.com/maFeeJEKR7