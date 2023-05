Let 3 na zlatnom traktoru stigli u Zagreb: 'Pokazali smo Hrvatsku kakva bi trebala biti'

Grupa Let 3 upravo je sletjela na zagrebački aerodrom nakon što su sinoć zauzeli 13. mjesto na Pjesmi Eurovizije u Liverpoolu. Nakon slijetanja dali su i prve izjave za medije.

- Jako smo zadovoljni, traktor nam je zapeo u metaversu, pa smo sada došli po njega. U biti, u Liverpoolu nismo ni bili mi nego naši avatari, a mi smo otišli po traktor, rekao je Damir Martinović Mrle i dodao kako su ih članovi žirija htjeli na*uziti.

- Pobjegli smo od njih, pa su nam se zato osvetili. Žiri ima takve svoje kriterije, kako tko pleše ili pjeva visoke i niske lage. Valjda nemaju kategoriju za umjetnički dojam kao u klizanju. Hvala publici - rekao je Mrle, a Prlja dodao da ima i puno interesnih zona koje dijele glasove. Članovi Let 3 rekli su kako više nemaju želju za Eurosongom.

- Uvijek ćemo braniti boje Hrvatske, ali Eurosong ponovno, teško - rekao je Mrle

- Lijepo je bilo dijeliti pozornicu s ostalim izvođačima. Rasvjeta je bila fenomenalna, ali zvuk toliko i ne, jer je prilagođen TV prijenosu. Eto, doživjeli smo i to, jako smo zadovoljni. Ostvarili smo puno kontakata, gostovali u svim važnim europskim medijima, dodao je Prlja.

- Pokrenuli smo katarzu, svi su počeli govoriti ŠČ i tako širiti ljubav. Show je gledalo 160 milijuna ljudi, koji su čuli ŠČ, vjerujem da su mnogi od njih doživjeli katarzu - kazao je Mrle.

- Pokazali smo Hrvatsku kakva bi trebali biti. Želimo da ljudi budu bez predrasuda prema okolini, strancima, religijskim i drugim opredjeljenjima. Naša pjesma nosi takvu poruku i mislim da je to korisno za društvo - zaključio je Prlja.

Podsjetimo, Hrvatska je ove godine na Eurosongu završila na 13. mjestu i naši predstavnici Let 3 i njihova pjesma "Mama ŠČ!" od publike su dobili 112 bodova, dok smo od nacionalnih žirija dobili jako malo bodova i to je sve skupa iznosilo 11 bodova od čega smo tri dobili od Portugala i 8 od Srbije.

Riječki rokeri nisu razočarani, a nakon što je predstavnica Švedske Loreen pobijedila na svojim profilima na društvenim mrežama Damir Martinović Mrle i Let 3 objavili su video u kojem su u svom stilu zahvalili obožavateljima na podršci. U video nose prozirne haljinice na kojima su na dijelu stražnjice našivene ruže i poručuju publici: Hvala.

Zoran Prodanović Prlja nakon polufinala imao je problema s glasnicama, ali do finala je uspio ozdraviti i izliječiti prehladu, a ovako je jučer nakon finala komentirao rezultat.

- Odlično, super. Napokon je gotovo. Pokazalo se to s početka cijele priče, kao kad smo namjestili pobjedu na Dori. Opet su nas pokušali uvući u neke pe*erske radnje, protuprirodne čak bih dodao. Ali eto, mi smo na strani naroda i narod je očito na našoj strani. Dobili smo iznenađujuće velik broj bodova od publike iz cijele Europe i svijeta. To nam je zaista velika nagrada i satisfakcija za trud koji smo uložili. To je nešto što nas ispunjava, i duhovno i tjelesno, i otvore i zatvore. Sretni smo - rekao je Zoran Prodanović Prlja u svom sarkastičnom stilu.