Direktor Croatia Recordsa o Euroviziji: Lobiji su možda na prvom mjestu. Oni su vezani za puno stvari

Direktor Croatia Recordsa Želimir Babogredac bio je gost u HRT-ovom Studiju 4 i komentirao je finale Eurovizije te nastup naših predstavnika Leta 3.

- Bila je to jedna spektakularna večer u kojoj su oni koji su kreirali pokazali moć tehnologije. Mislim da je ulazak u finale Leta 3 jedno veliko zadovoljstvo, a 13. mjesto jako dobro. Švedska je meni pravi pobjednik - kazao je Babogredac. Kao i svake godine uvijek se raspravlja o velikoj razlici u glasovima žirija i publike, a Babogredac je pojasnio taj sustav i zašto su takve razlike u tome da je na primjer Let 3 od nacionalnih žirija dobio 11 bodova, a od publike 112 bodova.

- To su četiri različita aršina. Jedan je publika u dvorani koja bude nakon polufinalnih večeri uvučena u interpretacije, u sve ono što se tamo događa. Drugo je publika pred televizorima koja ležerno gleda te nastupe i ponekad i preskoči neku pjesmu te je više zainteresirana tko će pobijediti. Treće su žiri a četvrto su birači - kaž za HRT direktor Croatia Recordsa. Glazbenici koji su imali bliski dodir s ovim natjecanjem uvijek ističu kako je lobiranje veliki dio uspjeha na Euroviziji, a s tom tvrdnjom se slaže i Babogredac.

- Lobiji su možda na prvom mjestu. Oni su vezani za puno stvari. To nije samo susjedstvo, to su različiti interesi. Sjećam se Eurovizije u Düsseldorfu kad sam pitao jednog od predstavnika BBC-ja zašto toliko Bjelorusija i ostali pa mi je on rekao da oni tijekom godine njima prodaju toliko serija, tehnike i ostalog. Uvijek je lobij. - ističe. Ocijenio je i nastup Leta 3 i njihovu izvedbu pjesme "Mama ŠČ!".

- Ova pjesma je performans i ne može to biti melodična pjesma kao što je talijanska ili francuska. Ovdje je cilj bio drugi- skrenuti pažnju na sebe. Dečki su odradili fenomenalan scenski nastup, jedna disciplina koja kod nas nije viđena. Imali smo do sad i nediscipline i neambicije, ovo je bila na visokom nivou - rekao je.