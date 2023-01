Nenad iz grupe Detour: U početku mi je bilo malo traumatično dobiti dijete u 49. godini

Grupa Detour prošle je godine pobijedila na Zagrebfestu s pjesmom "Nekad je bilo bolje", a uskoro ćemo je gledati i na Dori, na kojoj će nastupiti s pjesmom "Master Blaster". Riječ je o pjesmi koja najavljuje njihov novi album, a frontmen grupe Nenad Borgudan kaže da se prijavio nakon kampanje kojom im je sugerirano da bi bilo dobro da se prijave.

- Nismo radili pjesmu za Doru, nego smo poslali pjesmu koja je trebala biti naš idući singl s istoimenog albuma. Kako smo upali na Doru, tako su se i planovi promijenili pa pjesma izlazi prije, a album će izići u ožujku ili travnju - kaže Nenad. Pojam "Master Blaster" dobro je poznat ljubiteljima pop-kulture budući da je istoimenu pjesmu imao Stevie Wonder, a taj lik pojavljuje se i u trećem dijelu filmskog serijala "Mad Max".

- Pjesma je dosta apokaliptična priča o stiskanju crvenoga gumba, ne na doslovni način iako se djelomično i to spominje. Ideja je da svatko od nas ima moć da te odnose pokvari stiskom crvenoga gumba. To je i sinonim za cijeli ambijent na albumu, koji je apokaliptičan budući da su pjesme nastale tijekom posljednje tri godine kada su nas zadesili potres, pandemija i rat u Europi - priča nam Borgudan, koji kaže da nije bio veliki fan Dore, premda je pratio finala.

- Ove godine doista ima dobrih pjesama i izvođača, što mi imponira. Širok je spektar stilova, što je i uobičajeno za Doru i Eurosong. Ne postoji stil koji pobjeđuje, to je demantirano posljednjih godina. Zanimljivo mi je da su se prijavili i Let 3 i Krešo i kisele kiše, bit će to neizvjestan finale - ističe Borgudan.

Detour je lani pobijedio na Zagrebfestu s pjesmom "Nekad je bilo bolje", koja je snimljena u retrostilu i podsjećala je na najbolje Abbine pjesme. - Drago mi je da se pjesma i dalje sluša, i da je retro ponovno u modi. Ja sam dijete osamdesetih i moram reći da dosta nove glabe ne razumijem, naročito ovo što je sad u trendu na ovim prostorima - kazao je Nenad koji je lani dobio još jedno dijete. Iz prvog braka već ima 21-godišnju Jonu, koja studira u Nizozemskoj, a lani su druga supruga Nastja i on dobili Leiu, koja će uskoro proslaviti prvi rođendan.

- Moram priznati da mi je u početku bilo malo traumatično u 49. godini dobiti drugo dijete. Sada se stvari niveliraju. Svima je u prvo vrijeme kaos i stres, ali nekako smo se uskladili. Čovjek u mojim godinama pomladi se kad dobije malo dijete. Supruga i ja dobro surađujemo, i ja se brinem o malenoj, mijenjam pelene i radim sve što treba. Veliki smo ljubitelji "Ratova zvijezda", pa smo joj dali ime po princezi iz filma. Bilo je nekoliko prijedloga, no na kraju se kristalizirala Leia. Nastja i ja vjenčali smo se u svibnju 2020., usred pandemije. Tada je bilo prvo malo popuštanje pa je vjenčanju moglo prisustvovati 20-ak ljudi. Prijateljima smo prije dvije godine obećali veliki tulum, ali nikako da nađemo vremena za to - kaže Borgudan koji je po struci arhitekt. Prije pet godina kupio je stan u širem centru Zagreba i preuredio ga po svom guštu.

- Prvi put uspio sam sebi kupiti nekretninu i naravno da mi je bio gušt urediti ga jer sam cijeli radni vijek radio za druge. Ostvarivao sam njihove snove, a onda je došlo vrijeme za moje snove - kaže Nenad koji je i jedan od arhitekata koji su projektirali Arenu Zagreb. Najveći san mu je i dalje da jednom i zasvira u dvorani koju je projektirao.

Posljednji prvak

- Nadam se da polako idemo prema tome. Posljednjih godina puno je izvođača sviralo u Areni pa ispada da je to lako. Naravno da nije. Nadam se da ćemo imati staža kao ti izvođači kada ćemo i mi zaslužiti nastup u Areni. Dotad ćemo svirati koliko možemo. U pripremi je regionalna turneja nakon izlaska albuma, no prvo se pripremamo za Doru. Uz to i dalje radim kao scenograf na HRT-u. Još stignem uskladiti sve obveze. Prosinac je na HRT-u bio jako intenzivan, a tada sam rasprodan što se tiče scenografije i glazba tada stoji. Rekao bih da uspješno balansiram - veli glazbenik kojeg prijatelji zovu Chagi. Premda se u mladosti bavio breakdanceom, nadimak nije dobio zbog plesnih pokreta nego zbog sportskih uspjeha.

- To je korejska riječ za udarac nogom. Imam crni pojas u tekvondou, čak sam bio i posljednji prvak Jugoslavije 1990. u Sarajevu. Prijatelji su me kao srednjoškolca često tražili da im pokažem udarce i svaki je bio chagi. Tako sam dobio nadimak i do danas ostao Chagi - kazao je Borgudan.

