Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
TEŠKO STANJE

Otac Meghan Markle hitno je završio na operaciji, liječnici su mu morali amputirati nogu ispod koljena

Otuđena obitelj Meghan Markle trenutačno snima dokumentarni film o njezinom životu
Foto: 7NEWS Spotlight
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
05.12.2025.
u 22:00

Jedan od njegovih liječnika rekao je da su sljedeća dva ili tri dana kritična. Lijeva noga mu je odstranjena ispod koljena, izjavio je njegov sin

Thomas Markle, otac Meghan Markle podvrgnut je trosatnoj operaciji kojom mu je amputirana lijeva noga ispod koljena nakon što je krvni ugrušak prekinuo cirkulaciju. Njegov sin, Thomas Markle Jr., potvrdio je vijest za Daily Mail u četvrtak, rekavši: „Moj tata je vrlo hrabar. Stopalo mu je postalo plavo, a zatim crno. Dogodilo se vrlo brzo.“ Zatim je detaljno opisao kako ga je odveo u lokalnu bolnicu na Filipinima, gdje Thomas živi već neko vrijeme, gdje su mu napravili potrebne pretrage i odlučili kako je amputacija jedino rješenje.  

Nakon što je hitnom pomoći prevezen u veću bolnicu u Cebuu, liječnici su ga odmah odveli na operaciju, gdje su operirali tri sata i  Thomas Jr. napomenuo je da „nije bilo druge mogućnosti“ nego amputirati jer se radilo o situaciji u kojoj mu je života visio o koncu
Njegov 81-godišnji otac morat će se podvrgnuti i drugoj operaciji uklanjanja krvnog ugruška u lijevom bedru. „Jedan od njegovih liječnika rekao je da su sljedeća dva ili tri dana kritična. Lijeva noga mu je odstranjena ispod koljena. Bili su zabrinuti zbog mogućnosti infekcije - sepse ili gangrene. Meso je bilo crno i odumiralo je. Bila je to situacija opasna po život“, izjavio je polubrat Meghan Markle.   Prije tri dana Thomas Jr. rekao je za medije da je njegov otac na intenzivnoj njezi nakon hitne operacije. U to vrijeme, Meghanina sestra, Samantha, rekla je kako je njezin otac imao težak period i sve je to ostavilo traga na njemu.

Ovo je princ Harry rekao Meghan kad ju je vidio u vjenčanici
Otuđena obitelj Meghan Markle trenutačno snima dokumentarni film o njezinom životu
1/21

„On je snažan čovjek, ali prošao je kroz toliko toga. Molim se da je dovoljno jak da ovo preživi. Moj otac je prošao kroz dva srčana udara i moždani udar. Nadam se da će ovo prebroditi.“, rekla je za Daily Mail. Thomas Markle nije se 2018. godine pojavio na vjenčanju svoje kćeri Meghan i princa Harryja, jer je tada, navodno imao zdravstvenih problema. Nakon toga odnos između Meghan i njezinog oca se zahladio i više nisu u kontaktu jer se Meghan osjećala izdano nakon što je saznala da je njezin otac medijima prodavao informacije o njezinom vjenčanju. U to vrijeme, Samantha Markle je  okrivila polusestru Meghan za narušeno zdravlje njihovog oca. Thomas Markle Meghan je dobio u braku s Doriom Ragland, s kojom je bio u braku od 1979. do 1987. Thomas iz prvog braka s Roslyn Markle ima kći Samanthu i sina Thomasa. 
Ključne riječi
showbiz amputacija Meghan Markle Thomas Markle

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Tko želi biti milijunaš?
TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Student riskirao pa pogriješio na desetom pitanju; znate li odgovor?

Pitanje je glasilo: "Koja je država zapadne hemisfere službeno Istočna Republika?". Marko nije bio siguran u odgovor pa je posegnuo za preostalim džokerima. Nakon džokera "pola-pola" ostali su mu odgovori C: Surinam i D: Urugvaj, pa je za pomoć pitao i publiku, čiji su glasovi bili po 50 posto za svaki odgovor. Unatoč tom rezultatu, mladić nije htio odustati. Riskirao je rekavši odgovor C: Surinam, no tražio se Urugvaj, pa je napustio igru sa 150 eura u džepu.

Cary-Hiroyuki Tagawa
Video sadržaj
legendarni čarobnjak

Preminuo omiljeni filmski zlikovac, njegovo lice obilježilo je generacije

Iako je njegova filmografija impresivna, za milijune obožavatelja diljem svijeta Tagawa će zauvijek ostati Shang Tsung, zli čarobnjak iz franšize Mortal Kombat. Prvi put ga je utjelovio u kultnom filmu redatelja Paula W.S. Andersona iz 1995. godine, gdje je svojom prijetećom prisutnošću i legendarnom rečenicom "Your soul is mine!" postavio standard za filmske adaptacije videoigara

Video sadržaj
OBJAVA GANULA MNOGE

Biste li je prepoznali? Ova beba je danas naša poznata glumica, nedavno je i sama postala majka

No, ono što ovu objavu čini posebnom jest emotivna poruka kojom je Vitomira opisala dolazak svoje kćeri na svijet. "Padao je ogromni snijeg, a ona je došla u 02.05 dramatično, kako joj i priliči", započela je glumica svoju priču, slikajući živopisnu sliku hladne zimske noći prije 32 godine, kada je usred snježne mećave na svijet stiglo njezino prvo i jedino dijete. Već u prvoj rečenici osjeća se ponos majke koja u svojoj kćeri od prvog trenutka prepoznaje snažan i jedinstven karakter.

VELIKI KONCERT

VIDEO Članovi A-strana banda otkrivju nam detalje glazbenog spektakla u Tvornici kulture

Na legendarnoj pozornici nastupit će originalna postava A strana banda, koju čini 15 profesionalnih glazbenika uz osam vrhunskih vokala, sve pod vodstvom glazbenog producenta Nikše Bratoša i koproducenta zvuka Muca Softića. Atmosferu će dodatno usijati posebni gosti koje zasad ne otkrivaju, ali obećavaju pravi spektakl, kojeg sigurno neće nedostajati uz vrhunske instrumentaliste i mlade vokale.

Učitaj još

Kupnja