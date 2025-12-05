Otac Meghan Markle hitno je završio na operaciji, liječnici su mu morali amputirati nogu ispod koljena

Thomas Markle, otac Meghan Markle podvrgnut je trosatnoj operaciji kojom mu je amputirana lijeva noga ispod koljena nakon što je krvni ugrušak prekinuo cirkulaciju. Njegov sin, Thomas Markle Jr., potvrdio je vijest za Daily Mail u četvrtak, rekavši: „Moj tata je vrlo hrabar. Stopalo mu je postalo plavo, a zatim crno. Dogodilo se vrlo brzo.“ Zatim je detaljno opisao kako ga je odveo u lokalnu bolnicu na Filipinima, gdje Thomas živi već neko vrijeme, gdje su mu napravili potrebne pretrage i odlučili kako je amputacija jedino rješenje.

Nakon što je hitnom pomoći prevezen u veću bolnicu u Cebuu, liječnici su ga odmah odveli na operaciju, gdje su operirali tri sata i Thomas Jr. napomenuo je da „nije bilo druge mogućnosti“ nego amputirati jer se radilo o situaciji u kojoj mu je života visio o koncu

Njegov 81-godišnji otac morat će se podvrgnuti i drugoj operaciji uklanjanja krvnog ugruška u lijevom bedru. „Jedan od njegovih liječnika rekao je da su sljedeća dva ili tri dana kritična. Lijeva noga mu je odstranjena ispod koljena. Bili su zabrinuti zbog mogućnosti infekcije - sepse ili gangrene. Meso je bilo crno i odumiralo je. Bila je to situacija opasna po život“, izjavio je polubrat Meghan Markle. Prije tri dana Thomas Jr. rekao je za medije da je njegov otac na intenzivnoj njezi nakon hitne operacije. U to vrijeme, Meghanina sestra, Samantha, rekla je kako je njezin otac imao težak period i sve je to ostavilo traga na njemu.

„On je snažan čovjek, ali prošao je kroz toliko toga. Molim se da je dovoljno jak da ovo preživi. Moj otac je prošao kroz dva srčana udara i moždani udar. Nadam se da će ovo prebroditi.“, rekla je za Daily Mail. Thomas Markle nije se 2018. godine pojavio na vjenčanju svoje kćeri Meghan i princa Harryja, jer je tada, navodno imao zdravstvenih problema. Nakon toga odnos između Meghan i njezinog oca se zahladio i više nisu u kontaktu jer se Meghan osjećala izdano nakon što je saznala da je njezin otac medijima prodavao informacije o njezinom vjenčanju. U to vrijeme, Samantha Markle je okrivila polusestru Meghan za narušeno zdravlje njihovog oca. Thomas Markle Meghan je dobio u braku s Doriom Ragland, s kojom je bio u braku od 1979. do 1987. Thomas iz prvog braka s Roslyn Markle ima kći Samanthu i sina Thomasa.