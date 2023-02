Let 3 se istaknuo svojim dolaskom na Doru u traktoru, ali i scenskim nastupom

Na večerašnjoj Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, nastupio je i poznati sastav Let 3 i to s pjesmom 'Mama ŠČ' koja je bila pod brojem 16. Let 3 se istaknuo svojom pjesmom, dolaskom u dvoranu, ali i scenskim nastupom.

Članovi grupe na pozornici su se prvo pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Dodajmo kako su članovi Leta 3 na Doru došli na traktoru. Naime, kako su ranije i najavili, do opatijske sportske dvorane Marino Cvetković članovi Leta 3 došli su na velikom zelenom traktoru na kojem je svjetlima bilo ispisano 'ŠČ', što je dio iz njihove pjesme 'Mama ŠČ' koja je i svirala u pozadini. Članovi benda vozili su se u prikolici, a na našminkanim licima isticao se žarko crveni ruž.

11.02.2023., Opatija - Dolazak izvodjaca na festival Dora u dvoranu Marino Cvetkovic. Let 3 Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjetimo, uz Let 3 na Dori se natječe još 17 izvođača, a jedan od njih predstavljat će nas na Euroviziji u Liverpoolu u svibnju. U Opatiji tako večeras nastupa Pobjednik Dore iz 2020. godine, Damir Kedžo ponovno se prijavio s pjesmom 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjeva 'Bye, bye blonde', tu je i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupa s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu bore se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borit će se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Let 3 i 'Mama Šč!', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pop i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

U pauzi za glasanje nastupa naš nekadašnji predstavnik na Euroviziji Tony Cetinski.

Gledatelje kroz ovaj trosatni spektakl vode Mirko Fodor, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja.

