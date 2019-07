Upoznali su se kad ga je Snježana tražila autogram, a Rajko se u nju jako zaljubio iako nije smio

Rajko Dujmić i Snježana Šimek upoznali su se prije 37 godina u Primoštenu kada mu je Snježana prišla s molbom da joj da autogram. Pjevač ju je pozvao na piće i na večeru i tijekom tog druženja glazbenik se zaljubio u buduću inženjerku kemije.

Počeli su se češće viđati, ali su imali i jedan kraći prekid da bi opet bili zajedno krajem 80-ih.

- Pozvao me na ručak i otišli smo u riblji restoran Split. Tada je često jeo kamenice, tatarski biftek, sirovu hranu a ja sam bila naviknuta na normalna jela. Za prvi izlazak odveo me na kamenice - prisjetila se Snježana u razgovoru za 24 sata. Snježana je svojim roditeljima za vezu s Rajkom rekla tek nedugo prije nego su počeli živjeti.

- Prva misao je bila – s ovom djevojkom bih želio ostariti. Iako smo bili susjedi, upoznali smo se u Primoštenu kad je Snježana došla po autogram za mamu, dala mi je broj telefona, nazvao sam ju nakon turneje i otišli smo na ručak. Jako sam se zaljubio, a nisam smio, jer sam bio u vezi s majkom mog sina Tina.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Pet godina kasnije počeli smo živjeti zajedno - prisjetio se Rajko za Cover style upoznavanja sa Snježanom. Svoju vezu brakom su ozakonili 2. prosinca 1990. i to u utorak a ne u subotu kakav je inače običaj, a u nedjelju su se vjenčali i u crkvi Sv. Jeronima u Maksimiru. Snimke s njihova vjenčanja bile su objavljene u spotu Novih fosila za pjesmu "Kad budem ja i ti 63".

Njihov brak prošao je kroz brojne uspone, padove i krize, a Snježana je uvijek bila uz Rajka i pokušavala se nositi s njegovim brojnim demonima i njegovom ovisnosti. Jučer je odjeknula vijest kako je Rajko priveden i to navodno zbog prijetnji Snježani.

Istražni sudac zagrebačkog županijskog suda odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Nažalost ovo nije prvi put da se ovakav scenarij odvija u obitelji Dujmić. Slična situacija dogodila se i prije četiri godine kada je Dujmić zbog obiteljskog nasilja završio u pritvoru u Remetincu.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Dujmić je tada osuđen na šest mjeseci uvjetno uz rok kušnje od dvije godine zbog napada na suprugu Snježanu, koju je udario u glavu te zgrabio za podlakticu. Snježani Dujmić dijagnosticirane su lakše ozljede. Dujmić je poslije oslobođen krivnje.

Snježana je tada rekla da se sve skupa tog 7. rujna 2015. možda i ne bi dogodilo da su se njih dvoje tog dana dobro izvikali jedno na drugo, te da je susjedima u panici viknula da zovu policiju i to kako bi izbjegla daljnji sukob. Sve to odvijalo se u vrijeme razlaza Rajka i Novih Fosila i Snježana je ponavljala kako je u to vrijeme Rajko bio psihički loše zbog cijele situacije i zato razumije njegovo ponašanje i psihičku krizu kroz koju je prolazio.

- Probudila sam se u 7.30 sati, a Rajka već nije bilo. Znala sam da pije u kvartu. Skuhala sam ručak, u podne otišla zubaru, pa socijalnoj radnici predati papire da reguliram suprugov donedavni boravak u zajednici za odvikavanje kraj Đakova - izjavila je za 24 sata i dodala kako je kasnije malo legla i probudila se iza 16 sati i tada je počeo sukob s Rajkom.

- Prigovorio mi je da mora jesti sendvič jer ja ne kuham, iako je ručak od jutra bio na štednjaku. Bio je jako pijan. Tražio je da mu na računalu nađem i pustim Whitney Houston. Pronašla sam ‘I Will Always Love You’. Sjeo je za klavir, počeo svirati i sve intenzivnije plakati. Onda je tražio i pjesmu ‘I Wanna Dance With Somebody’ - priča Snježana.

Poslije je Rajko završio i na liječenju od ovisnosti, a ta ovisnost bila je veliki problem kako u njegovom braku tako i u poslu što je i bio jedan od razloga zašto je došlo do razlaza s Novim Fosilima. Još 2005. godine je policija kod Rajka našla 0,8 grama kokaina zbog čega je platio novčanu kaznu od tri tisuće kuna.

Četiri godine kasnije Snježana se i odselila od Rajka i pisalo se tada kako su pred razvodom, ali na kraju su izgladili nesuglasice, a Rajko se 2014. godine prijavio u dva navrata na liječenje u psihijatrijsku kliniku Vrapče, ali na kraju se uvijek vratio nekom od svojih poroka. U jednom intervju za Globus ispričao je i kako je 1992. skoro umro od predoziranja.

Pogledajte koji poznati parovi su ostali u prijateljskim odnosima i nakon razvoda