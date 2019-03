Najpoznatiji slučajevi obiteljskog nasilja u hrvatskoj politici, sportu, estradi...

Prosvjed i inicijativa #spasime za podršku žrtvama i borbu protiv obiteljskog nasilja doveli su u posljednje vrijeme ovu bolnu temu u žarište interesa hrvatske javnosti. Mnoge žrtve podijelile su svoja teška iskustva i svjedočanstva u Facebook-grupi te inicijative.

Među onima koji su najviše odjeknuli svakako je svjedočanstvo kćeri Igora Krizmanića, HDZ-ovog potpredsjednika Gradskog vijeća Požege, koji je nakon skandala podnio ostavku u stranci te je izbrisan iz članstva.

Djevojka je ispričala kako ju je otac tukao te kako je nasilju bila izložena i njezina majka.

"Sjećam se dana, još iz osnovne škole, kada sam htjela otići na sladoled, pa sam umjesto 5 kn dobila glavom od vrata, ali to je u redu, tako očevi vole svoju djecu, zar ne??? Sjećam se da više ne mogu podnijeti juhu jer smo sjedili za stolom dok je nismo pojeli, makar pao i mrak. Sjećam se vike i galame. Sjećam se i svoje krvi, ostavio ju je na kuhači", napisala je Petra u grupi.

Krizmanić je priču nazvao neistinitom.

"Priča koja se pojavila u javnosti o navodnim događajima iz mog privatnog života nije istinita i to ću dokazati pravnim putem. Iskreno podržavam svaku borbu protiv obiteljskog nasilja", priopćio je Krizmanić.

Ovo nije izoliran primjer na javnoj sceni u Hrvatskoj.

Mnoge je podsjetio na Alojza Tomaševića, požeško-slavonskog župana, kojemu se sudi za fizičko i verbalno nasilje nad suprugom Marom. Tereti ga se da je 2. listopada 2017. u obiteljskoj kući suprugu vrijeđao i prijetio joj, udarao rukama po glavi, hvatao je za vrat i nadlaktice te rukama i nogom snažno odgurnuo, pri čemu je ozlijeđena.

– Suprug me je tukao i šamarao, pazeći da me udara tamo gdje se ožiljci neće vidjeti. Prijetio je da će me ubiti i zaklati, i nož je nekoliko puta potezao na mene. Kada sam ga jednom vidjela kako razgovara na telefon, pitala sam ga: “Je l’ te to zove kuja?” On me je tada pet-šest puta ošamario, hvatao me za vrat i psovao. Vukao me, skoro me ubio. Čak me je htio pregaziti autom – rekla je na suđenju Mara Tomašević.

Tomašević, koji tvrdi da nije kriv i da nikad nije bilo nasilja, u siječnju prošle godine izbačen je iz HDZ-a, a još uvijek je župan.

Nešto stariji slučaj je onaj Ljubomira Čučića, bivšeg hrvatskog veleposlanika u Belgiji, koji je 2007. godine pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog fizičkog zlostavljanja tada već bivše supruge Magali Boers Čučić. Ona je tvrdila da ju je od 2001. do 2003. godine svakodnevno zlostavljao, i to čak i dok je bila trudna.

Čučić je dulje od godinu dana bio u bijegu od izdržavanja kazne, a uhićen je 1. listopada 2009. godine u Njemačkoj prema Interpolovoj tjeralici. U listopadu 2010. godine izašao je iz sisačkog zatvora na slobodu.

U posljednje vrijeme hrvatski je sport potresao istup mlade Osječanke Ive Bošnjak, koja je Dinamovog nogometaša Iyayija Atiemwena, s kojim je bila u vezi, optužila za fizičko zlostavljanje. Bošnjak je za Večernji rekla kako je Atiemwen po dolasku u njezin stan postao agresivan i počeo ju gušiti, zbog čega je mislila da joj je život u opasnosti.

- Gurnuo me tako da sam lupila glavom u pod i vrata. Sakrila sam se pod umivaonik, opet je krenuo na mene, izvukla sam se i krenula izaći iz sobe, a on me gurnuo tako da sam pala i udarila glavom u donji dio vrata i pod. Udarila sam desnom stranom glave. Počeo me vući za noge i šutnuo me nogom - rekla je Bošnjak. Atiemwena je za nasilje optužila još jedna djevojka, koja zbog straha nije željela otkriti identitet.

Atiemwen je demantirao optužbe.

- Jako mi je žao što se ovo događa. Demantiram sve navedeno u objavama dotične dame. Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe na moj račun. Imam tri sestre i majku i znam se ophoditi prema ženama! One mi nikada ne bi oprostile da sam digao ruku na drugu ženu - napisao je na svom profilu na Instagramu Nigerijac, koji je završio i u policiji na ispitivanju.

Godine 2012. tadašnji sportski direktor NK Osijeka Miroslav Žitnjak proveo je noć u policiji nakon što je nasrnuo na suprugu Mirnu u njihovoj kući u Osijeku.

Nakon burne svađe došlo je i do fizičkog napada, a supruga je zadobila nekoliko ogrebotina i crvenilo po tijelu. Žitnjak otprije nije bio poznat policiji po takvim djelima. Izrečena mu je novčana kazna i pušten je kući.

Optužbi za obiteljsko nasilje ne nedostaje ni na estradi. Popularni pjevač Mladen Grdović često se spominje u tom kontekstu, 2016. godine bio je i prijavljen, no zanimljivo je da je njegova supruga Brankica naposljetku stala u njegovu obranu te novinarima priprijetila tužbom.

Legendarni Rajko Dujmić zbog obiteljskog je nasilja završio u pritvoru u Remetincu 2015. godine. Iduće godine izdan je kazneni nalog kojim je Dujmić osuđen na šest mjeseci uvjetno uz rok kušnje od dvije godine zbog napada na suprugu Snježanu, koju je udario u glavu te zgrabio za podlakticu. Snježani Dujmić dijagnosticirane su lakše ozljede.

Snježana je nakon tog incidenta rekla kako je slavni glazbenik bio u velikoj psihičkoj krizi zbog razlaza s bivšim kolegama iz Novih fosila.

Teško iskustvo imala je i manekenka Aleksandra Grdić, čiji je bivši dečko Zlatko Škvarić bio osuđen na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog premlaćivanja njezinih roditelja Željka i Biserke 2006. godine. Željko je dobio trostruku frakturu lubanje, a Biserka potres mozga.

