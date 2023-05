'Uplašila me poruka u kojoj je detaljno opisano gdje sam bio i što sam radio, pratio me cijeli dan'

Influencer, pjevač i make up artist Marco Cuccurin multitalentirani je mladi muškarac koji se natječe u showu 'Ples sa zvijezdama'. Marco je završio u finalu, a mnogi vjeruju da mu se i u ovom showu smiješi pobjeda, jer ovo mu nije prva emisija u kojem je oduševio gledatelje - pobjedu je odnio prije samo godinu dana u showu 'Zvijezde pjevaju' . Ima samo 21. godinu, te je već izgradio ozbiljnu karijeru influencera, a želi se probiti i u svijetu glazbe. Velika želja mu je i nastupiti na Euroviziji. Upravo zbog toga porazgovarali smo s njim i doznali neke detalje o njegovom životu i poslu.



Ušli ste u finale showa 'Ples sa zvijezdama', jeste li to očekivali?

Nisam očekivao jer ne volim očekivanja i naučio sam kroz život da su očekivanja tu samo da bi se razočarao. Kroz nonu i mamu sam naučio koliko je zapravo bitno uživati u procesu, uživati u trenutku, evo konkretno u ovom slučaju u svakom plesu i ne osvrtati se na okolinu, što će ljudi reći, nego naprosto da stvarno, istinski uživaš. Pritom, ja obožavam umjetnost, obožavam pjevati i plesati, tako da je mene ovo stvarno iz tjedna u tjedan činilo izuzetno sretnim i baš zato mogu reći da nisam razmišljao o tome mogu li ući u finale, ali sad kad jesam itekako sam sretan.



Jesu li teže pripreme za finale nego za ranije emisije ili ste se već navikli na treninge?

Ne mogu reći da je napornije, već je cijeli ovaj proces fizički dosta naporan. Iziskuje puno energije i neće se sada ovo puno razlikovati, možda ćemo eventualno trenirati još malo dulje ako ej to uopće moguće. Definitivno mogu reći da se navikneš na treninge i veća količina napora u fizičkom smislu postane normalna i mi stvarno postanemo mali sportski plesači. Bilo tko na našem mjestu da tri mjeseca svaki dan pleše bez stanke bi isto postao ovo što smo mi - male plesačke mašine. Užasno sam ponosan na nas, svakog od zvijezda kandidata što smo napravili od sebe.



Već ste pobijedili u showu 'Zvijezde pjevaju' očekujete li još jednu pobjedu i u ovom showu?

Kao što sam već spomenuo, ne očekujem ništa jer se onda čovjek razočara. Naravno da bi bilo lijepo, naravno da bi mi to prijalo i svatko tko kaže da to ne bi htio laže. Ne volim tu neku lažnu skromnost. Čovjek sam koji promovira transparentnost i iskrenost pa ću reći da bi volio, ali da sam u showu zbog toga - nisam. U showu sam zato što ovo prvenstveno volim, zato sam i pristao doći i zato sam i tu. Jednostavno želim promovirati umjetnost i emocije kroz umjetnost jer za mene je to ples. A naravno da će mi biti drago ako se dogodi.

VEZANI ČLANCI:

Otkrili ste i da ste završili na infuziji prije polufinalne emisije. Kako se sad osjećate?

Sad sam puno bolje. Potencijalno ću otići na još jednu, da se ne bi slučajno dogodilo da se razbolim. Puno sam bolje i hvala Bogu ta viroza je iza mene. Zapravo mi je pokazala da se i u dva dana stigne koreografirati čuda i da se može spremiti za natjecanje.



Kakva je razlika između pjevanja i plesa pred milijunima gledatelja? Gdje ste se osjećali ranjivije?

Razlika je u tome što je ples zaista teži jer je fizički puno naporniji i zato što sam jednostavno u pjevanju neko iskustvo imao, a u plesu ga gotovo nisam imao uopće. Samim time je za mene ples bio veći izazov. Rekao bih da sam se podjednako ranjivo osjećao u jednom i drugom showu jer sam čovjek koji je užasno emotivan i kao što sam već napomenuo za mene je ovo sve velika umjetnost kroz koju se treba pokazati emocija. Tako da ja svoju ranjivu stranu volim pokazati i dok pjevam i dok plešem.





Izjavili ste i da Vam je nekad žao da nemate neku privatnost kada odete nešto pojesti ili prošetati. Mnogo naših poznatih imalo je problema s nasrtljivim fanovima, a neke su čak i uhodili. Jeste li imali takvih situacija?

Pa bilo je situacija u kojima su mi ljudi dolazili ispred kućnih vrata, zvonili, kucali, vikali. Jedna situacija me prije dvije godine posebno uplašila. Naime, netko me pratio cijeli dan i dobio sam poruku preko Instagrama, u kojoj je pisalo gdje sam kad i u koliko sati točno bio. To je išlo u tolike detalje da sam čak dobio popis što sam jeo i što sam pio, kakvu kavu kakav cijeđeni sok u kojem kafiću...Moram priznati tad sam se stvarno sjećao malo ugroženim. Istina je žao mi je da nekad nemam nekad privatnosti, ali onda s druge strane se ne želim žaliti jer uživam u ovom poslu, živim za ovo i ne bih nikada mogao zamisliti da radim nešto drugo. Tako da nekada naprosto, kao i u svakom drugom poslu uvijek postoji neka cijena koju moraš platiti za uspjeh. Nije to ni do uspjeha, nego svaki posao ima svoje prednosti i nedostatke.



Nemate dlake na jeziku i javno kažete sve što mislite. Jeste li ikada upali u probleme zbog toga?

Nisam upao u nikakve probleme zbog svoje iskrenosti. Mislim da me to nije puno puta koštalo, baš zato što ljudi tu moju iskrenost nekako cijene i to mi je drago. Upao u probleme nisam, ali sam si puno vrata zatvorio. Iznenadili bi se koliko veliki brendovi su mi okrenuli leđa samo zbog mog fizičkog izgleda ili seksualnosti i to je za 21. stoljeće po meni izuzetno tužno. Nikome ne želim zlo, promoviram isključivo to da je u životu važno biti dobar čovjek i pomagati i uvijek ću ponoviti, dok ne ugrožavaš druge i ne osuđuješ ih, drugo meni ništa nije važno i uvijek ću tvrditi da ne treba osuđivati i zato mi je žao kada doživim takve neugodne situacije. No, moram biti iskren i reći da se to nije dogodilo već preko tri godine, tako da se isplatilo biti uporan u tome da budem svoj.



Planirate li se nastaviti baviti plesom i nakon showa?

Plan mi je spojiti pjevanje i ples i, nadam se, ugledati velike pozornice, puštati singlove i album(daj Bože).., s jako dobrim plesnim spotovima, Ipak, neću puno pričati da se ne razočaram. Nadam se da ćete nastaviti pratiti moj rad i vidjeti gdje će me moje putovanje odvesti.

VIDEO Doris Pinčić nastavlja nizati uspjehe, a evo koliko je njezina tvrtka uprihodila prošle godine