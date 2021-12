Una TV započela s emitiranjem, otkriven i program: Paradžiković vodi 'Lice pravde', Džinović kuha

Pokušali su me ušutkati, poniziti. Cipelarili su me svi odreda; kako je tko stigao. Ni kolege ni struka nisu tada digli svoj glas u zaštitu. Ali znate tko jest? Vi! Svaki komentar podrške, svaki lajk, svaka poruka... svaki onaj nepoznati prolaznik koji mi je kimnuo glavom u znak poštovanja... Sve to dalo mi je snage da ne odustanem... od sebe... od novinarstva!, napisala je presretna Ivana Paradžiković nakon što je objavljeno da će na Una TV-u voditi emisiju "Lice pravde". Paradžiković je do svibnja 2021. radila na Novoj TV te bila voditeljica i urednica "Provjerenog". Razlozi odlaska još nisu poznati, ali čini se da se Ivana potpuno posvetila novom poslu. No, ona nije jedina Hrvatica koju ćemo gledati na toj novoj televiziji koja je od 21. prosinca počela s emitiranjem. Glumica i pjevačica Sementa Rajhard vodit će magazinsku emisiju "Una, due, tre". S televizije javljaju da je riječ o formatu kojem su okosnica aktualni dnevni događaji i teme s društvene, kulturne i estradne scene.

Zanimljivo je spomenuti i da Rajhard nikada nije radila posao voditeljice, pa će ovo biti prvi put da je gledamo u toj ulozi. Glumica, koja je bila trudna i rodila na početku pandemije, spominjala je tada da se bojala propasti obiteljskog posla, lunaparka, no to se nije dogodilo, a u međuvremenu je snimila nekoliko sinkronizacija crtića i pokrenula vlastiti brend spavaćica i modnih dodataka za bebe. Društvo će joj u studiju praviti pjevač Devin Juraj, nekadašnji finalist Supertalenta, koji je bio i jedan od plesača na pobjedničkom nastupu na Dori pjevačice Albine Grčić. Osim Semente posao je dobila i novinarka i voditeljica Nevena Rendeli. Lijepa 40-godišnjakinja je nakon 13 godina službenog staža dala otkaz na HRT-u 2019. godine. Nije prestala raditi, već za portal Miss 7 vodi podcast, ali i blog te je osnovala svoju PR tvrtku, a sada će joj višegodišnje iskustvo pomoći pri vođenju talk-showa "21 odgovor" koji, kako kažu s Une: "Donosi iskrene izjave i šokantne ispovijedi kroz koje ćemo zvijezde upoznati iz drugog kuta". Osim nje emisiju će voditi novinarka Dejana Rosuljaš iz Bosne i Hercegovine te Sandra Pajović, novinarka i voditeljica koja se nakon duljeg vremena vraća na posao jer se nakon rođenja djece posvetila isključivo njima. Naravno, to nije sve što se može gledati na Una TV-u. Naime, najavili su i kulinarski show "Muštuluk" koji će voditi pjevač Haris Džinović. On osim ljubavi prema glazbi njeguje i strast prema kuhanju, a u pripremi poslastica pomagat će mu kuhar Marko Lukić Markoni. Ljubitelji turskih sapunica moći će gledati seriju "Osveta", a Una u programu ima i neke serije kolumbijske i francuske produkcije. Ni ljubitelji kvizova neće ostati kratkih rukava, no ovaj put nije riječ o kvizu znanja, već će srpski glumac Andrija Kuzmanović voditi format u kojem dva natjecatelja koji su u rodbinskom ili prijateljskom odnosu pokušavaju precizno pogoditi godine šestero potpunih stranaca. Ipak, neće baš svi moći uživati u programu te televizije.

Za gledanje je potreban pristup internetu i barem smartfon, tablet ili laptop, jer nude opciju TV uživo pa se sve može pratiti na njihovoj stranici una.world. Malo lakše bit će onima koji posjeduju smart TV jer će sadržaje moći gledati i putem specijalno kreiranih aplikacija (Samsung, LG, AndroidTV, Amazon Fire TV, HbbTV). Iako je u utorak, prema komentarima na društvenim mrežama, bilo nekih problema sa stranicom i aplikacijama, čini se da su sada teškoće otklonjene, što su javili administratori njihove stranice na Facebooku. Iz menadžmenta televizije otkrili su zašto su se odlučili na takav potez. "Program naše medijske kuće, unatoč dozvolama za emitiranje i najavljenom programskom sadržaju, nije uvršten u ponudu ni jednog kabelskog distributera u Hrvatskoj. Kako je naš strateški cilj orijentiran tehnologijama posljednje generacije, emitiranje programa nije uvjetovano samovoljom operatera, pa nam te prepreke nisu iznenađenje. Shvatit ćemo ih kao izazov i dodatni poticaj da potpuno osvojimo milijunsko gledateljstvo. Kvaliteta, relevantnost, punokrvno istraživačko novinarstvo, šarolikost programskih sadržaja i najviši produkcijski standardi – to je Una. Televizija koju ćete gledati a da i ne trepnete!". Dodaju i da to nije sve čemu se gledatelji mogu veseliti u budućnosti, već će svoje adute uvoditi laganim tempom, a punim će sjajem zasjati od početka iduće godine. •

