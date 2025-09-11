Uma Thurman Peter Dinklage u dosta ozbiljnom twistu pomaknutog milijardera koji okuplja tajno društvo serijskih ubojica

Dexter: Ukrsnuće, SkyShowtime

Tko bi ovo predvidio. Ako je “Američki” psiho imao snažne adute u reminiscenciji na kultni horor Alfreda Hitchcocka i već tada veliku zvijezdu Christiana Balea, “Dexter” nije imao ništa od toga. I pojavio se u neko nedoba 2006. godine, na početku financijske krize kada je malo tko razmišljao o produkcijama nekakvih serija. I bile su to godine etabliranih megapopularnih 24 ili “Žice” s nadolazećim “Zakonom braće” gdje se nije baš činilo da će serija o serijskom ubojici poštenih namjera imati nekog uspjeha. Dexter Morgan, koji je kao dječak svjedočio svirepom ubojstvu svoje majke, danju će rješavati zločine, a noću kažnjavati one koji su nekako izmakli pravdi. Čini nam se kako je upravo vrijeme koje su stotine tisuća u svijetu doživljavali kao nepravdu zbog koje su gubili što su imali žaleći se na nepravdu možda u “Dexteru” upoznali nešto od svojih trenutačnih emocija. Druga je Michael C. Hall koji je savršeno odabran za ulogu serijskog ubojice kojemu policija nije mogla ništa da bi mu joj na kraju i umakao lažirajući vlastitu smrt. Ovdje smo “Dextera” ostavili nakon osam sezona i 96 epizoda. Samo, tu nije nipošto bio kraj. Jer, osam godina poslije, nalazimo ga u “Dexter: New Blood” gdje otkrivamo kako je točna procjena producenata i autora bila da “Dextera” ožive nakon toliko godina jer gledanost je bila praktično nevjerojatna. Nastavak priče makar na jednu sezonu izazvao je oduševljenja pa je napravljen i prequel, “Dexter: Original Sin” gdje gledamo kako je uopće Dexter postao efikasnim serijskim ubojicom koji je inteligentan, simpatičan, uklopljiv, simpatičan svima. Da bi sada došla već i treća iteracija, a to je “Dexter: Uskrsnuće”. Tko se sjeća, na kraju “Dexter: New Blood” glavnog lika ubija sin jer je to jedini način da nekako dospije u normalnost. Angela, Dexterova djevojka, prihvaća priznati ubojstvo. Ali, s Uskrsnućem priča se nastavlja jer ispada da je Dexter uspio preživjeti ranjavanje sačmaricom samo da bi otkrio kako Harrison ipak nije uspio umaći očinskom genu. Deset tjedana nakon ranjavanja opet je u akciji, ali otkriva i kako ga nije zaboravio Angel Batista koji postupno počinje shvaćati. No, vjerojatno bi se tek nastavkom priča o Dexteru iscrpila da se u njoj ne pojavljuju Uma Thurman i Peter Dinklage u dosta ozbiljnom twistu pomaknutog milijardera koji okuplja i tajno društvo serijskih ubojica. Pa tko u takvoj ideji ne bi poželio imati Dextera! Onda još ne staje tu jer se pojavljuju i Jimmy Smits te John Lithgow. Ideja o serijskom ubojici s pomakom očito je bogat izvor priča, a dodatak dvoje glumaca koje su ozbiljne legende današnjice i zaista savršene za svoje uloge u novom “Dexteru”. Koji je i najbolje ocijenjen do sada.