Novo iznenađenje za domaće Ultranaute

Posebne regionalne ulaznice za najveće domaće fanove festivala ULTRA Europe od jučer su i službeno rasprodane, no organizatori su već pripremili nova iznenađenja koja će zasigurno obradovati sve one koji su ih propustili osigurati na vrijeme.

Danas točno u 12 sati pušten je novi kontingent regionalnih trodnevnih festivalskih ulaznica po cijeni od 899 kuna, a moći će se kupiti putem sustava Ticketshopa ili u jednoj od poslovnica Tisak Media. Atraktivne i originalne ULTRA Europe hoodie majice dodatno su iznenađenje i poklon za sve one koji svoje ulaznice kupe u poslovnicama Tisak Media. A dok se Hrvatska priprema za najveći glazbeni ljetni spektakl i jedinstveno sedmodnevno glazbeno i destinacijsko iskustvo, u Miamiju je jučer završilo dvadeseto izdanje ULTRA MUSIC FESTIVALA o kojem će se još dugo pričati.

Veliko rođendansko slavlje festivala od kojeg je sve počelo, koji već dvije godine zaredom nosi titulu najboljeg festivala na svijetu, okupilo je više od 200 000 posjetitelja koji su se poklonili svemu što je ova velika glazbena i zabavna tvornica donijela svjetskoj elektroničkoj glazbenoj sceni. Naime, riječ je o događaju koji svake godine otvara svjetsku festivalsku sezonu i koji postavlja te najavljuje nove glazbene trendove. Tri dana slavlja prošlosti ali i budućnosti, sati i sati glazbe na čak osam pozornica, predstavilo je najveće zvijezde današnjice ali i izvođače koji su imali čast obilježiti prvo izdanje davne 1999. godine. Nastup koji se svakako izdvojio je onaj američkog DJ-a koji svoj identitet godinama skriva iza jedinstvene maske – Marshmello je sinoć na scenu doveo planetarno popularnog Willa Smitha koji je uz pratnju desetaka tisuća fanova otpjevao kultnu pjesmu Welcome to Miami.

Vijest koja je privukla najveću pozornost svih svjetskih medija okupljanje je legendarnog DJ trija Swedish House Mafia koji se samo za ovu priliku vratio na pozornicu s koje je 2010. sve krenulo. Godinama se nagađalo kad će publika ponovno imati priliku uživo čuti Don't You Worry Child, Save The World, Miami To Ibiza, a delirij koji je nastao izlaskom ovih mega zvijezda na centralnu pozornicu u Bayfront Parku, govori o njihovom kultnom statusu ali i neraskidivoj vezi i ljubavi koju imaju prema brendu ULTRA. Ovim je nastupom zatvoreno povijesno izdanje festivala u Miamiju, a hoće li ovaj trojac i službeno objaviti povratak na scenu te možda iznenaditi i hrvatsku publiku, još nije poznato.

Prva ovogodišnja najavljena imena koja stižu na splitski Poljud su Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Axwell /\ Ingrosso, Carl Cox, David Guetta, DJ Snake, Eric Prydz, Galantis, Hardwell, Marco Carola, Marshmello, Steve Angello i The Chainsmokers, a samo 5000 najbržih sretnika uživat će na ekskluzivnom partyju ULTRA Beach na Hvaru koji dovodi Feddea Le Granda, Nickyja Romera, Olivera Heldensa, Jonasa Bluea te DJ-a San Hola. Bit će ovo najskuplji i najveći lineup do sad, a organizatori najavljuju još bolju produkciju te sedmodnevni program koji će oduševiti sve obožavatelje elektroničke glazbe i hrvatskog izdanja festivala ULTRA. Do otkrivanja novih informacija, koje će se objaviti u danima koji slijede, nestrpljivim Ultranautima preostaje zagrijavanje i podsjećanje na najbolje trenutke i atmosferu prošlogodišnjeg slavljeničkog izdanja putem službenog aftermovieja festivala Ultra Europe, koji trenutno broji više od 1.150.000 pogleda.

Radio Enter Zagreb, partner festivala ULTRA Europe, domaćim slušateljima svake nedjelje donosi pravu glazbenu poslasticu. Najjači i najbolji festivalski hitovi izvođača koji će ovo ljeto raspaliti atmosferu na poljudskoj ljepotici spremni su samo na Enteru, nedjeljom od 19 do 21 sati, kada se emitira specijalni radio program ULTRA MUSIC FESTIVAL Radio Show. Jedna od najslušanijih i najpopularnijih svjetskih radijskih emisija elektroničke glazbe odlična je uvertira za sve ono što nas uskoro očekuje u Splitu, a dostupna je na 97 ili 99 MHz, putem livestreama na webu ili preko aplikacije Enter ZG.

Ulaznice za šesto izdanje mogu se kupiti na službenoj web stranici, na svim prodajnim mjestima Tisak Media te u sustavu Ticketshopa. Sve ostale informacije mogu se pronaći i na službenoj Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu. Informacije o događanjima ULTRA Worldwide možete pronaći na www.umfworldwide.com, a o programu RESISTANCE na www.resistancemusic.com.

DESTINATION ULTRA 2018

5. srpnja - RESISTANCE Opening Party / Giraffe Palm Beach House, Split

6.-8. srpnja - ULTRA Europe / stadion Poljud, Split

9. srpnja - Brač Regatta / 585 Club, Zlatni rat, Bol, Brač

10. srpnja - ULTRA Beach Hvar / Amfora Hvar Grand Beach Resort, Hvar

10. srpnja - RESISTANCE after party/ klub Carpe Diem Beach, Hvar

11. srpnja - RESISTANCE Vis / Fort George, Vis