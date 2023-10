Uhićen muškarac koji je htio oteti poznatu voditeljicu, policija je još čuva

28-godišnja pjevačica

Aleksandra Prijović skinula je čak 23 kilograma, a ovo je izbacila iz prehrane kako bi to postigla

Kako bi to uspjela, obratila se nutricionistu, a on joj je napisao plan prehrane. Ona je nakon toga iz prehrane izbacila tjesteninu, gazirane sokove i slatkiše, a izbjegavala je i masnu hranu. Zamijenila je to ribom, svježim povrćem i prirodnim sokovima, a kao i mnogi influenceri na društvenim mrežama, svakodnevno pije i velike količine vode.