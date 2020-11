U 'Život na vagi' vraća se jedna bivša natjecateljica i ima poseban zadatak

U narednim tjednima, gledatelji RTL-a, i fanovi showa 'Život na vagi' uživat će u dodatnim minutama vezanim uz jednu od najpopularnijih emisija na TV ekranima! Naime, od ponedjeljka, 9. studenoga, te svaki radni dan, od 20 sati, ljubitelje 'Života na vagi', u emisiji 'Život iza vage', informirati će ali i zabavljati bivša kandidatkinja showa, Marijana Džolić Maca. Simpatična bivša natjecateljica pokazat će da postoji 'život i iza vage', a u goste će dovesti kandidate prijašnjih sezona, nutricioniste i psihologe. U pomoć će joj priskočiti i eksperti, treneri Edo Mehmedović i Maja Ćustić.

''Moram priznati da sam jako sretna ali i uzbuđena. Počašćena sam što su mi dali povjerenje da budem voditeljica i nadam se da ga opravdati'', rekla je Maca otkrivši kako smatra da se dobro snašla u novoj ulozi, a da od nje uvijek možemo očekivati dobru zabavu. ''Od mene uvijek možete očekivati upravo nešto neočekivano. Bit će tu raznovrsnih gostiju, što kandidata iz prošlih sezona, što stručnog kadra poput psihologa i nutricionista, ali neću vam sve otkriti'', tajnovita je simpatična Maca koja će u emisiji uvijek imati i jednog od trenera, Edu ili Maju.

''S mojim trenerima se uvijek veselim družiti jer je atmosfera odlična i uvijek sve rješavamo smijehom pa ćemo tako i ovu emisiju'', zaključuje Džolić. I treneri se slažu sa svojom bivšom kandidatkinjom. ''Drago mi je da je Maca u emisiji. Ipak je ona moj bivši 'plavac'. Blagogoljiva je, vedra i ima pozitivnu energiju'', rekla je trenerica Maja dodajući da se i sama veseli novoj ulozi te otkriva da će emisija biti i zabavna, ali i poučna.

Baš kao i Maja, i Edo se veseli svom angažmanu u emisiji ali i činjenici da je uz Macu. ''Uz njen bitak humor i snalažljivost, kolegica Maja i moja malenkost pokušat ćemo doći do riječi s kojim stručnim komentarom!'', smije se Edo dodajući da mu je ovo izazov. '' Nisam do sad imao priliku za ovakav izazov pa sam dosta uzbuđen, ali srećom, Maca je tu da me opusti'', zaključuje Edo.

Foto: RTL