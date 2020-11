Društvene mreže gore: Slavni u panici, neki noćas nisu spavali, a ovo su njihove burne reakcije na izbore

Utrka za predsjednika Amerike bliži se kraju. Građani SAD-a su ponosni na rekordnu izlaznost na izbore, a mnogi od njih pratili su događanja gotovo cijelu noć. Naravno oko svega su se oglasili i poznati, a mnogi od njih cijelu noć su bdjeli na društvenim mrežama i komentirali događanja. Mnogi su već ranije priprijetili da će se odseliti u drugu zemlju ako ponovno pobijedi Donald Trump, dok neki žestoko navijaju protiv Joea Bidena koji je obećao da će povećati poreze najbogatijima. Većina hollywoodske elite ipak se slaže s većim porezima, ponajviše zbog toga što žele unaprijediti zdravstvo, te osigurati da ugroženi građani dobiju zdravstveno osiguranje, kako ne bi završili u bankrotu zbog slomljenog prsta.

Ipak, dok čekaju rezultate, postaju sve nezadovoljniji, pogotovo nakon što je Trump proglasio pobjedu iako još nisu obrađeni svi glasovi poslani poštom. Jedna od njih je i legendarna glumica Sharon Stone koja je otkrila da je cijelo vrijeme plače.

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Nov 3, 2020 at 5:29pm PST

Ona u ovoj utrci podržava demokratskog kandidata, kao i reperica Cardi B koja se snimila kako zbog uzbuđenja puši tri cigarete od jednom.

A post shared by Cardi B (@iamcardib) on Nov 3, 2020 at 7:40pm PST

Glumac Mark Ruffalo na Twitteru poziva ljude da misle pozitivno te želi da se izbroji svaki glas.

Foto: Twitter

Javila se i slavna glumica Charlize Theron koja je potvrdila da je užasno anksiozna, ali je sretna što je Sarah McBride postala prva otvoreno transrodna državna senatorica.

Foto: Twitter

Mnoge zvijezde, kao glumica Sophia Bush upozoravala je svoje pratitelje kako rezultati najvjerojatnije neće biti poznati danas, te da ljudi trebaju biti smireni do kraja tjedna.

Foto: Twitter

O svemu se oglasila i mlada glumica Lili Reinhart.

- Ne razumijem kako Amerikancima nije dosta Trumpa koji stoji iza svojih homofobnih, rasističkih i mizoginih izjava - napisala je.

Foto: Twitter

Jedan po politički najaktivnijih slavnih glumaca na Twitteru definitivno je John Cusack koji kaže da je svaki glas za Donalda, glas za osobu koja je mentalno bolesna, ubija ljude u pandemiji, silovatelj i rasist, te da je duša SAD-a teško bolesna.

Komičar i voditelj Jimmy Kimmel kazao je da je biti budan na izbornu noć jednako kao da si budan za vrijeme vlastite operacije.

Foto: Twitter

Zvijezda 'Gospodara prstenova', Elijah Wood napisao je kako je zahvalan svim osobama koje su izašle na izbore kako bi se završila 'ova noćna mora'.

- Vi ste heroji koje trebamo i izašli ste u gomilama - napisao je.

Foto: Twitter

Mnoge je oduševila i gesta glumca Paula Rudda, zvijezde 'osvetnika'. On je naime šetao po biralištima u New Yorku i dijelio kekse svima koji su čekali u redu.

Watching Paul Rudd hand cookies to people in line to vote just improved my posture.



pic.twitter.com/2SLTibmaSS