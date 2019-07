U Trilju nastupaju 10 bluzera s tri kontinenta!

Trilj je idealno mjesto za održavanje bluz festivala! Cetina i debela hladovina gradskog parka kulisa su kakva se samo poželjeti može, tvrdi Boris Hrepić Hrepa, koji će i ovoga petka i subote u Trilj dovesti zvučna bluz imena sa svjetske i domaće scene.

-Zadnjih desetak godina bio sam na svim važnijim bluz festivalima u Europi i SAD-u i ovakav ambijent se teško igdje drugdje na svijetu može pronaći. Tome svjedoče sudionici i posjetitelji prva dva Thrill Blues Festivala koji su otišli puni oduševljenja i opet nam se vraćaju – kaže Hrepa, koji je zajedno s gradonačelnikom Trilja, Ivanom Šipićem i predstavnicima Splitsko-dalmatinske županije predstavio predstojeća događanja.

U petak će uz Bluz dječju radionicu u kinu i izložbu fotografija u muzeju, biti promovirana knjiga Siniše Škarice kao i pjesma i video Keep the Bluz Alive, a na svirci dobrodošlice Welcome Jam u gradskom parku će nastupiti domaći bluz bendovi. U subotu, čak 10 izvođača s tri kontinenta, jamče doživljaj za pamćenje. Glavna zvijezda je Francuz Manu Lanvin. Nastupit će 77-godišnji Kanađanin Harrison Kennedy, a Amerikanac sa zagrebačkom adresom James Perri nastupa uz Thrill All Stars. Tu su još brojni inozemni i domaći izvođači, među kojima i kultna grupa Mi u istom sastavu kao 60-ih godina prošlog stoljeća kada su žarili i palili.

Ivan Šipić jako je zadovoljan što je Thrill Blues Festival postao prepoznatljivo, visokokvalitetno događanje u Dalmaciji i zahvalio Županiji, Hrepi i triljskim Zagrepčanima na velikoj pomoći u organizaciji.

-Bluz festival dao je dodanu vrijednost našoj kulturnoj i turističkoj ponudi – ustvrdio je i najavio kako će park i kino preurediti, a razmišljaju i o parceli za kamp, što pokazuje kako je ovaj festival postao motor razvoja.

Dožupan Luka Brčić te županijski pročelnici Stipe Čogelja i Joško Stella, najavili su kako će Županija i dalje podupirati festival za kojega je ove godine izdvojila 100.000 kuna. Ulaz je slobodan.