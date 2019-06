'Svjetski smo rekorderi – zajedno sviramo 48 godina'

Ovogodišnji Thrill Blues Festival na pozornicu uz Cetinu, osim svjetskih atrakcija kao što su Harrison Kennedy i Manu Lanvin, dovodi i hrvatsku R&B senzaciju, grupu Mi. Šibenčani su svojevrsni svjetski rekorderi jer s pauzama u istom sastavu sviraju još od 1961. godine, a osim njih toliko dugo na sceni je još jedino nizozemska rock-grupa Golden Earring. Basist grupe Mi Siniša Škarica kaže da je 60-ih godina u Šibeniku vladala prava euforija za rock-glazbom pa su tako i osnovani miovci, čiji su članovi tada bili još srednjoškolci.

– U jednom trenutku 1963. godine bila su čak tri rock’n’roll benda koje su tada zvali “električari”. Magneti su osnovani početkom rujna 1962. Osim nas tu su bili Mjesečari, klasičan “terasa-bend” koji je u postavi imao kontrabas, klavir, električnu gitaru, bubnjeve i saksofon, odnosno klarinet i trubu. Praktički, oni su jezgra grupe Mi. Treći bend bio je Makedo, čiji je šef bio Marin Carić, veliki kazališni redatelj. Iz Makeda u Mi došao je Slaven Beban. Svi smo se spojili u grupu Mi kada sam odlazio iz Šibenika na fakultet. Eto, mnogi kažu da je uz Arsena, Vicu, Mišu, Pattieru i klapu Šibenik grupa Mi bila nešto najbolje što je došlo iz Šibenika krajem 60-ih, početkom 70-ih – kaže Škarica i dodaje da je za njihov uspjeh najvažnija bila kemija u bendu.

– Mi smo svirali najplesniju glazbu tog doba, tzv. južnjački soul čiji su najpoznatiji predstavnici bili Otis Redding, Wilson Pickett, Sam And Dave, Aretha Franklin... Međutim, najvažnije je bilo da smo imali pjevača koji je sve to mogao iznijeti. Neven Mijat bio je sigurno najbolji pjevač tog repertoara u cijeloj državi. Osim što je imao odličan vokal, bio je vrlo darovit skladatelj i tekstopisac. On je i napisao tih nekoliko naših pjesama kao što su “Bam bam baba lu bam” ili “Ljubav ti nije više tako važna”. Mi smo zapravo svi imali zacrtano da ćemo se glazbom baviti kao hobijem dok ne diplomiramo, a onda ćemo se posvetiti svojim profesijama. Mijat je diplomirao u roku na Elektrotehničkom fakultetu, a iako je bio kompletan glazbenik, postao je profesor na fakultetu – kaže Škarica i dodaje da će u Trilju svirati klasični Stax set sastavljen od desetak brojeva: “Soul Finger”, “Knock On Wood”, “In The Midnight Hour”, “Hold On I’m Coming”, “Dock of The Bay”, “My Girl”, “Mercy”, “Mercy, Sunny”, “Sweet Loraine”, “I’ve Been Loving You Too Long”, “I’ve Got Dreams To Remember”, “Jive Man” i svakako “Bam bam ba ba lu bam” i “Sjećanja”.

– Kako od revivala nastupamo dva do tri puta, svirat ćemo na šibenskom Off jazz & blues festivalu 18. srpnja, kada će nam se priključiti i Vedran Božić pa će repertoar biti i ponešto proširen – kaže Škarica i dodaje da je moguće da miovci uskoro snime i nove pjesme pa i svoj prvi album!

