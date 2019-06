Svjetski poznati blues i soul glazbenici u Trilju

Pregršt zanimljivih događaja ove nas godine očekuje na trećem izdanju Thrill Blues Festivala u Trilju. Uz odlične koncerte koje će predvoditi francuska zvijezda Manu Lanvin i nekadašnja soul senzacija Harrison Kennedy, vidjet ćemo cijeli niz zanimljivih popratnih programa. - Festival započinje u petak 5. srpnja u 10 sati s Blues At School, već tradicionalnom glazbenom radionicom s najmlađima, u kojoj se djeca kroz priču i glazbu upoznaju s važnosti bluesa kao izvorišta cjelokupne moderne glazbe.

Blues At School je, uz sami koncert izvođača, najvažniji segment Festivala - kaže umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa kojem su prijašnjih godina u satu pomagali Miro Dimić iz Poprock škole, Tomislav Goluban te Eric Sardinas, a ove godine sudjelovat će Lorenzo Piccone i Ismaila Mbaye. Od petka u podne, kada je otvaranje u Muzeju triljskog kraja pa do kraja festivala moći ćemo pogledati i izložbu fotografija više autora s motivom prethodnih dvaju festivala, a usput i pogledati eksponate samog muzeja i upoznati se s bogatom kulturnom prošlošću ovog dijela Hrvatske.

Siniša Škarica će i u Trilju predstaviti s drugu knjigu iz svoje trilogije o povijesti ovdašnje glazbe i Jugotona. U Gradskom kinu održat će se promocija pjesme, videa i nagrade Keep The Blues Alive. Premijerno će se pogledati spot na pjesmu “Keep The Blues Alive”, koju su ovogodišnji hrvatski putnici na International Blues Challenge u Memphisu pod imenom The Memphis Expedition snimili u slavnom Ardent studiju. Za kraj prvog dana festivala na pozornici Gradskog kina održat će se glazbeni session dobrodošlice. Na njemu će sudjelovati bendovi ili pojedinci koji će se tijekom lipnja prijavljivati na Facebook stranici festivala, koje će odabrati voditelji Welcome Jama – članovi grupe Thrill All Stars Yogi Lonich i Boris Hrepić, koji će svirkom i otvoriti Welcome Jam. U sklopu programa festivala svake godine prikaže se blues dokumentarac domaćih autora. Ove godine to je film Mira Dimića, direktora Poprock škole iz Siska.