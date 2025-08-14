Naši Portali
NASTUPA VEČERAS

U prodaju pušteno još dodatnih 50 ulaznica za koncert Urban&4 i gudački kvartet u Puli

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
14.08.2025.
u 15:18

Damir Urban i njegova Četvorka – Luka Toman, Marko Bradaschia, Sandi Bratonja i Saša Markovski stižu 14. kolovoza u jedan od najposebnijih koncertnih prostora koje Hrvatska ima: Malo rimsko kazalište u Puli

Za večerašnji koncert Urbana&4 i gudačkog kvarteta u Puli pušteno je u prodaju dodatnih 50 ulaznica, a organizatori su poslali sljedeće upute kako bi posjetiteljima koncerta olakšali pristup lokaciji te kako se ne bi stvarale gužve: Ovdje pogledajte službeni tlocrt za koncert u Malom rimskom kazalištu kako biste se lakše snašli prilikom ulaska za koncert.  Ulaz za publiku se otvara u 19:30 sati.  Ulaz na PARTER moguć je na ULAZ 1 i ULAZ 2. Za ulaz na TRIBINE B i C preporuča se ULAZ 1. Ulaz na TRIBINU A moguć je na ULAZ 1 i ULAZ 2. Organizatori će po potrebi usmjeravati posjetitelje prema trenutnom opterećenju ulaza. Ulaznice se mogu kupiti preko sustava Entrio.  

Znaš ono kad ti netko tko te dobro poznaje kaže: “E, ovo ne smiješ propustiti”? E pa, ovo je upravo taj trenutak. Damir Urban i njegova Četvorka – Luka Toman, Marko Bradaschia, Sandi Bratonja i Saša Markovski stižu 14. kolovoza u jedan od najposebnijih koncertnih prostora koje Hrvatska ima: Malo rimsko kazalište u Puli. I ne dolaze sami. Ovog puta u društvu su gudačkog kvarteta koji ne mijenja njihove pjesme, ali mijenja osjećaj koncerta.  Znate Urbana. Ili ste ga barem jednom negdje uhvatili kako pjeva publici koja raširenih ruku i zatvorenih očiju uživa u hitovima poput "Mjesto za mene", "Astronaut", "Moja voda", "Iskra", "Ruke", i mnogih drugih. Malo je ljudi poput njega koji bez puno galame na koncertu mogu prodrijeti ravno u tebe. Kad nastupa sa svojom četvorkom siguno je jedino da ništa neće raditi na sigurno, a nakon koncerta znaš da su sve ostavili na toj pozornici.Čovjek koji uistinu živi ono što stvara, Damira Urban, najavio je koncert:  “Ajmo napraviti da to bude večer u kojoj ćemo jedni drugima nešto dati, nešto što će ostati u nama i što ćemo nositi kao zajednički nazivnik gdje god se sretnemo.”.

Nakon objave nove pjesme "Potpuno je nevažno" (koja se nalazi prvi vrhu nacionalne TOP liste), intimne turneje i niza nezaboravnih nastupa, od rasprodanih dvorana do onih magičnih večeri na tvrđavama i u halama, uz gudače i svjetla zvijezda ljetnog neba, red je došao na Pulu da doživi koncertnu čaroliju. Nekad su se u Malom rimskom kazalištu igrale tragedije i komedije, a sad stoljećima kasnije u isti prostor dolazi jedna posve drugačija emocija. Neke večeri se pamte i ostanu ti urezane kao uspomene koje nosiš sve do nekog novog koncerta voljenog benda. Ljetna noć pod zvijezdama 14. kolovoza definitivno će svima ostati u sjećanju. 
