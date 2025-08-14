Naši Portali
PROMJENE U REDAKCIJI

Nova TV oglasila se oko promjena u In Magazinu, otkrili i koji će novinari nastaviti raditi emisiju

Autor
Samir Milla
14.08.2025.
u 13:42

Redakciju i dalje čine dugogodišnji novinari Jelena Prpoš, Julijana Bačić Barać, Dijana Kardum, Matea Slogar, Dorotea Filipaj, Davor Garić, Gordan Vasilj, Hrvoje Krolo, Hari Kočić, a ovom uigranom timu nedavno su se pridružili Marko Štefanac, Lana Zaninović, Anamarija Alebić i Dorina Duplančić. Na poziciji dnevne urednice IN magazina ostaje Ivana Nanut, čime se osigurava kontinuitet i dodatna urednička snaga, piše u priopćenju

S Nove TV danas su se oglasili i potvrdili promjene u popularnoj lifestyle emisiji In Magazin. Naime, kako smo jučer pisali, emisiju je napustila dugogodišnja urednica Ivana Mandić Marković, voditeljica Renata Končić Minea, i nekoliko poznatih novinara.

"Potvrđujemo određene promjene u uredništvu IN magazina te od ovog petka glavno kormilo redakcije preuzima dosadašnja dnevna urednica Svjetlana Matić, dugogodišnja članica redakcije i dosadašnja dnevna urednica, koja iza sebe ima više od 20 godina iskustva u televizijskom novinarstvu. Redakciju i dalje čine dugogodišnji novinari Jelena Prpoš, Julijana Bačić Barać, Dijana Kardum, Matea Slogar, Dorotea Filipaj, Davor Garić, Gordan Vasilj, Hrvoje Krolo, Hari Kočić, a ovom uigranom timu nedavno su se pridružili Marko Štefanac, Lana Zaninović, Anamarija Alebić i Dorina Duplančić. Na poziciji dnevne urednice IN magazina ostaje Ivana Nanut, čime se osigurava kontinuitet i dodatna urednička snaga. Uredništvo i tim IN magazina najavljuju nova, još kvalitetnija, dinamičnija i atraktivnija izdanja omiljene emisije", stoji u odgovoru Nove TV. 

FOTO Brojni Šibenčani danas u Teslinoj ulici odaju počast Gabi, Arsenu i Matiji
Zagreb: Snimanje emisije IN magazin
1/17

I sama Minea sad se oglasila o odlasku s Nove TV. ''Na Novoj TV dobila sam nevjerojatne prilike i nezaboravno TV iskustvo koje je postalo dio mene, dio mojeg profesionalnog puta i razvoja na kojem sam izuzetno zahvalna. Nikad nisam ni sanjala da ću uz pjevačku karijeru ostvariti i ovu televizijsku i neizmjerna mi je čast bila biti dio zabavnog programa najgledanije televizije u Hrvatskoj. Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, no ona će zauvijek biti dio mene te mi nije lako oprostiti se i napustiti svoje divne kolege i suradnike. Zahvaljujem svima na divnoj dugogodišnjoj suradnji, gledamo se do kraja kolovoza, a ispred mene su sada brojni koncerti i novi profesionalni izazovi'', izjavila je pjevačica i voditeljica.

Zahvalu joj je uputila i nova glavna urednica IN magazina, Svjetlana Matić Koljenik: "U ime cijele redakcije zahvaljujem Minei na suradnji i doprinosu emisiji. I dok s ponosom zatvaramo jedno poglavlje, već od rujna gledatelje očekuju osvježena, dinamična izdanja IN magazina u kojima nastavljamo s istom strašću i posvećenošću, uz novu uredničku energiju i uigrani tim."

Anja Alavanja Viljevac doživjela 'hladan tuš' u dječjem parku: 'Dođe klinac i pokaže prstom na mene'

