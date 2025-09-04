FOTO Doris Pinčić danas slavi 37. rođendan, a ovako se mijenjala tijekom godina

Glumica i voditeljica Doris Pinčić Guberović rođena je na današnji dan 1988. godine.
Glumica i voditeljica Doris Pinčić Guberović rođena je na današnji dan 1988. godine.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Share
Podijeli
Doris tako danas slavi svoj 37. rođendan, a mi vam donosimo pregled kako se ona mijenjala tijekom godina. 
Doris tako danas slavi svoj 37. rođendan, a mi vam donosimo pregled kako se ona mijenjala tijekom godina. 
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Pinčić smo upoznali kao Laru u seriji 'Larin izbor', a nakon toga okrenula se voditeljskom poslu i vlastitim emisijama. 
Pinčić smo upoznali kao Laru u seriji 'Larin izbor', a nakon toga okrenula se voditeljskom poslu i vlastitim emisijama. 
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Share
Podijeli
Danas je mama troje djece, a najviše je možemo gledati u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".
Danas je mama troje djece, a najviše je možemo gledati u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Share
Podijeli
Kako se mijenjala pogledajte u našoj fotogaleriji.
Kako se mijenjala pogledajte u našoj fotogaleriji.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/