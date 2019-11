U 88. godini preminuo dvostruki Oscarovac Branko Lustig

U jutarnjim satima u Zagrebu je preminuo istaknuti filmski producent i jedini hrvatski dvostruki dobitnik Oscara Branko Lustig (87).

Lustig je u karijeri dobio niz značajnijih međunarodnih priznanja i jedini je hrvatski osvajač dva Oscara za filmove „Schindlerova lista“ 1993. godine i „Gladijator“ 2000. godine. Dvostruki je dobitnik i Zlatnog globusa za navedene filmove.

2014. predsjednik Francuske dodijelio mu je Odličje Viteza reda umjetnosti i književnosti, a iste je godine uvršten među 50 najvećih holivudskih producenata svih vremena, kao 29. na listi uglednog časopisa The Daily Beast.

O uspjehu glasovitog hrvatskog producenta kojeg je do Hollywoodske filmske slave put vodio i fascinantnom životnom pričom preživjele žrtve Holokausta, najbolje govori činjenica da je rangiran ispred Jeremy Thomasa (Last emperor), David Browna (Jaws), Charles H. Joffea (Arthur), Rona Howarda (Grinch), Ismaila Merchanta (Howards end), Ethana i Joela Coena (True Grit) ili legendi poput Williama Wylera (Ben Hur), Waltera Miricha (West side story) te Michaela Phillipsa (Sting).

Branko Lustig rođen je u Osijeku, 10. lipnja 1932. od majke Vilme i oca Mirka. Njegovo djetinjstvo bilo je prekinuto kada je obitelj morala pobjeći iz Hrvatske zbog ustaških režimskih mjera protiv Židova. Tako se Branko kao desetogodišnjak s majkom našao u Čakovcu odakle su deportirani u Auschwitz.

Njegovo iskustvo iz logora ugrađeno je u Schindlerovoj listi, u kojoj je Stevenu Spilbergu pomogao na što vjernijem prikazu logorskih scena. Za tu produkciju Lustig dobiva i najveću filmsku nagradu - Oscar. Od djeteta logoraša postao je jedan od najuglednijih producenata u Hollywoodu, dobitnik dva Oscara, dvije BAFTA-e, dva Globusa, dva Emmyja...

- Nisam ja toliko slavan kao što me prikazuju. Imao sam tu sreću da sam sedamdesetih, kada sam došao u Ameriku, sreo Spielberga, s njim poslije napravio odličan film ("Schindlerova lista"), poslije sam napravio još jedan fenomenalan film ("Gladijator"), i potom osam, devet filmova koji nisu loši. Premda, i dandanas mislim da je "Pad crnog jastreba" zavrijedio Oscara, to je jako dobar film Ridleyja Scotta. Sreća me prati još od logora – izjavljivao je Lustig.

Sa Stevenom Spilbergom je nakon Schindlerove liste osnovao zakladu Shoah, koja je u svega nekoliko godina uspjela snimiti neprocjenjivo arhivsko blago za buduće naraštaje – 54 tisuće svjedočanstava preživjelih iz Holokausta, a od toga su stotine svjedočenja iz Hrvatske. Prije desetak godina Lustig se nakon 25 godina života u Kaliforniji sa suprugom Mirjanom i kćeri Sarom vratio u Hrvatsku.

- Poslijepodne odem u kazalište ili kino pogledati neki novi dobar film. Još sam uvijek član Američke akademije pa redovito dobivam nove filmove za koje glasujem. Putovat ću po školama i mladeži govoriti o holokaustu. To je moja najvažnija misija - govorio je Lustig koji je od 2009. bio redoviti profesor na ADU, odsjek produkcija. Od 2008. vodio je udrugu Festivala suvremenog židovskog filma u Zagrebu.