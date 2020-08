TV ruža za Branka Uvodića kao moj dar za odlazak u mirovinu

Protekli tjedan poput bombe je odjeknula vijest da se HRT nakon više od četrdeset godina zahvalio na suradnji Branku Uvodiću te da su ga, putem elektronske pošte, obavijestili da više ne mora jedanput tjedno odijevati narodnu nošnju, stavljati na glavu neki smiješni šeširić iz kraja u kojemu nastupa i dolaziti na posao.

Ugovor mu, pišu, zasad neće produljiti! Iako je i prošle godine mogao stekao uvjete za mirovinu, ipak su mu pošteno dali ugovor na još jednu godinu, no trenutačno se njegova emisija, zbog svima poznatih razloga vezanih uz pandemiju, ne može snimati pa zasad nije moguća ni suradnja s njim. To pismo koje je dugogodišnji televizijski voditelj, spiker savršene dikcije i legendarni HRT-ov urednik pronašao u svom pretincu nepročitane pošte na kompjuteru ili pametnom telefonu, zasigurno ga je pogodilo. I o tome je dosta, čitao sam, govorio u medijima. No ovdje treba pogledati obje strane. Jedno je činjenica da je HRT godinama imao više nego dobar odnos prema Uvodiću, a emisija solidnu gledanost pa su svi bili u dobroj poziciji. Drugo su neke okolnosti koje su utjecale na događaj o kojemu svi pričaju već tjedan dana. Jesu li njihovi razlozi s obzirom na globalnu pandemiju koronavirusa razumljivi, pa čak i opravdani jer, eto, manifestacije u tom obliku kakav je zahtijevala njegova emisija 'Lijepom našom' trenutačno nisu ni dopuštene, uvjeren sam da jesu. I da ga nisu o tome obavještavali, dovoljno je čovjek inteligentan da bi i sam shvatio. Smatra li on da je, unatoč tome, ipak zavrijedio da na neki drukčiji način ode u mirovinu, neka, evo, svatko odluči sam za sebe... Osobno sam tu emisiju iznimno rijetko gledao jer organski ne podnosim tu vrstu folklora i tamburaških skladbi koje naši ljudi toliko vole slušati; kada se svi okupe i dovedu žene pa lokalno rukovodstvo sjedne u prvi red, sve onako domaćinski kako neformalni protokol takvih manifestacija i nalaže. No svjestan sam da je emisija godinama imala svoju publiku i to treba beskrajno poštovati. Svatko ima svoj ukus, ali Branko Uvodić zasigurno je bio zaštitno lice te emisije. To su znali čak i oni koji je baš nikada nisu gledali.

Zaslužio je Branko nakon svoje zbilja bogate televizijske karijere puno toga! Upravo zato smatram da nije nigdje dovoljno jasno istaknuto da HRT ovom čovjeku nije zauvijek zatvorio vrata, nego su istaknuli da će se, steknu li se za to uvjeti, ponovno razgovarati o njegovu angažmanu. Meni se to čini kao O.K. varijanta za obje strane. A i za publiku. Ne bi on, sasvim sam siguran, dopustio da mu samo tako propadne ovako uspješan projekt kao što je to folklorno-glazbena emisija 'Lijepom našom'. Ona je, naime, uživala poprilično veliku popularnost među ljudima, bila je omiljen i važan društveni događaj, a osobito su je cijenili stariji ljudi i oni u manjim mjestima u kojima bi se snimala... No trenutačno je u bilo kojem poslu jako teško predvidjeti što će se događati kroz nekoliko mjeseci, a mnoge profesije morale su se suočiti s time da odsad rade u jednom "novom normalnom" modu. I ma koliko se to nekome ne sviđa, na to se svi moramo naviknuti.

Nekad će nam to biti dosta teško, ali evo, ja mislim da možemo naučiti funkcionirati i tako. Još do prije nekoliko mjeseci čak su me i prijatelji pomalo čudno gledali kad sam gradom hodao s bočicom dezinfekcijskog sredstva u rukama te se odbijao rukovati ili grliti. Danas svi oni po kruh i mlijeko idu s maskom na licu, obavezno dezinficiraju ruke i ne bune se što im, štajaznam, u banci mjere temperaturu. TV ružu stoga, kao malu utjehu i zamjenu za telefonski poziv s HRT-a, dodjeljujem Branku Uvodiću i emisiji 'Lijepom našom' koja je ponajviše obilježila njegovu karijeru, a reprize te emisije obilježit će u budućnosti, čini mi se, i mnoge programske sate spomenute TV kuće. Evo, nisam prorok, ali već danima pratim razne reprize. To je razlog zašto taj lijepi cvijet koji na ovim stranicama označava da je netko na televiziji napravio nešto dobro, kvalitetno i napredno njima s punim pravom uskraćujem.