Trzavice u obitelji: Meghan Markle natjerala je Kate Middleton na plač!

Sve su glasniji tračevi o tome kako Meghan Markle s članovima kraljevske obitelji nije u tako dobrim odnosima kako je to izgledalo prije nekoliko mjeseci.

Nakon što su britanski mediji prije nekoliko tjedana pisali kako kraljica Elizabeth ne želi tolerirati to što Meghan neprestano krši protokol i dala je do znanja unuku princu Harryju da mora obuzdati suprugu, sada mediji, a među njima i The Sun, pišu o sve većem neslaganju Meghan i Kate Middleton.

Doznali su za svađu koja se dogodila između Kate i Meghan uoči vjenčanja američke glumice i princa Harryja. Glasina tako kaže da je Kate uoči tog vjenčanja uzrujano i u suzama izašla s probe haljine svoje kćeri Charlotte.

Navodno je Meghan uporno htjela nametnuti svoju ideju i nije odustajala da se Kate toliko iznervirala i rasplakala. Ni osoblje palače nije presretno s ponašanjem Meghan Markle i tvrde kako ih vojvotkinja od Sussexa neprestano maltretira.

