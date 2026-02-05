FOTO Rakitićeva supruga pokazala novu frizuru i sve šokirala: 'Moja prirodna'

Raquel Mauri, supruga nogometaša Ivana Rakitića, na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj je pokazala svoju prirodnu kosu, a dobila je i mnoštvo komplimenata. Otkako se preselila u Split s obitelji, Raquel često privlači pažnju svojim modnim odabirima, no ovaj put njezina frizura iznenadila je mnoge. Španjolka je inače poznata po savršeno oblikovanim valovima, no ovog puta objavila je sliku na kojoj nosi sitne, guste kovrče koje su bile bogate volumenom. Bila je odjevena u ležerno sportsko izdanje, a kosa je bila u prvom planu. Uz fotografiju je jednostavno napisala "prirodna kosa" i otkrila teksturu koju rijetko dijeli. Objava je ubrzo skupila brojne komentare, a pratitelji nisu skrivili svoje oduševljenje. Mnogi su istaknuli kako Raquel s prirodnom kosom izgleda opuštenije i "vatrenije", a kovrče su usporedili s onima poznate pjevačice Shakire. Komplimenti su se samo nizali.

Podsjetimo, ljubavna priča Raquel i Ivana započela je krajem siječnja 2011. godine, kada je Rakitić započeo svoju nogometnu karijeru u Sevilli. Vjenčali su se 2013. godine u matičnom uredu, a dvije godine kasnije uslijedilo je veliko crkveno vjenčanje u Sevilli. Par ima dvije kćeri, Altheu i Adaru. Nedavno smo pisali i o Raquelinim roditeljima, Puri i Juanu Carlosu, koji su proslavili 41. godišnjicu braka i pokazali kako i danas izgledaju kao prvog dana.

Jedan od zanimljivih aspekata njihove obitelji je iznimno blizak odnos koji Ivan Rakitić ima s punicom i puncem. Španjolski mediji često ističu kako su ga Puri i Juan Carlos prihvatili kao vlastitog sina. Ova bliskost vidljiva je i na fotografijama, poput one sa 60. rođendana Juana Carlosa, na kojoj Ivan i on izgledaju gotovo kao otac i sin. Rakitić se jednom prilikom našalio da u punici ima najvećeg kritičara u obitelji: „Jednom sam promašio jedanaesterac, a punica mi je poslala fotografiju mog psa s loptom. Rekla mi je da bi pas bolje izveo jedanaesterac od mene. Imamo zaista sjajan odnos“, ispričao je Rakitić kroz šalu za BBC. Ivan i Raquel u braku su od 2013. godine i imaju dvije kćeri, a podrška Raquelinih roditelja zasigurno je važan dio njihove obiteljske sreće.