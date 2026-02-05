Naši Portali
TURNEJA

Marko Perković Thompson rasprodao koncert u Širokom Brijegu i razveselio obožavatelje najavom novog nastupa

05.02.2026.
u 19:19

Glazbenik je prošle godine objavio novi album "Hodočasnik" i sada je na turneji na kojoj promovira novi album koji ima odličan prijem kod publike, a potvrđuju to i nagrade koje je glazbenik nedavno osvojio

Marko Perković Thompson objavio je kako je njegov konert u Širokom Brijegu zakazan za 13. veljače rasprodan, a obožavatelje je razveselio još jednom informaijom.  "Dragi prijatelji, unatoč kratkotrajnim tehničkim poteškoćama sa sustavom za prodaju ulanica, koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu, zakazan za 13. veljače je rasprodan. S velikim zadovoljstvom najavljujemo drugi koncert na istom mjestu, koji će se održati dan kasnije, u subotu 14. veljače. Prodaja ulaznica za dodatni termin kreće u petak, 6. veljače u 12:00 sati, putem platforme Entrio https://www.entrio.ba/.../siroki-brijeg-1402-marko... i na njihovim prodajnim mjestima ttps://www.entrio.hr/outlets. Vidimo se u Širokom Brijegu! Neka vide da nas ima... Čuvajmo jedni druge! MPT tim", napisao je na društvenim mrežama. Glazbenik je prošle godine objavio novi album "Hodočasnik" i sada je na turneji na kojoj promovira novi album koji ima odličan prijem kod publike, a potvrđuju to i nagrade koje je glazbenik nedavno osvojio. 

Tako je na nedavnoj gala dodjeli nagrada Cesarica u Laubi Thompson osvojio sve četiri ključne kategorije: Cesaricu za Hit godine s pjesmom "Ravnoteža“, Koncertni bestseller, Digitalni bestseller te Hit autora. U završnici večeri s bendom je izveo pobjedničku pjesmu pa su se stihovi "Kad zapjevam partija mi sudi" orili dvoranom. Nagrada Koncertni Bestseller dodjeljuje se izvođaču s najvećim brojem prodanih ulaznica za samostalne koncerte, na temelju službenih i verificiranih podataka koje tijekom godine prikuplja i obrađuje stručna služba ZAMP-a Hrvatskog društva skladatelja.

Podaci za 2025. godinu pokazali su da je koncertna industrija ponovno srušila rekorde, a upravo je M.P. Thompson bio izvođač koji je okupio najveći broj ljudi pred pozornicama diljem zemlje. Istodobno, Cesarica Digitalni Bestseller potvrdila je njegovu dominaciju i u digitalnom prostoru. Streaming podaci s pretplatnih servisa poput YouTube-a, Spotifyja, Apple Musica i Deezera pokazali su da publika jednako snažno reagira i u online okruženju, čime je dodatno potvrđena relevantnost i širina dosega.

FOTO Thompson osvojio četiri Cesarice, statuu mu uručio izbornik Dalić, a trijumfirala je i Jasna Zlokić
VA
VanjaPlank
20:21 05.02.2026.

Samo jako Markane

AG
Agram1960
20:27 05.02.2026.

Tako je druže. Treba ukinuti sve hrvatske simbole i hrvate pretvoriti u bezličnu masu bez prošlosti bez poviesti. Zastavu grb himnu za početak.

FA
falcones
20:40 05.02.2026.

Ipak može nastupati u inozemstvu.

