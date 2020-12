Trenutačno ju svi obožavaju u "Kruni", a ona se od 14. godine bori s psihičkim problemima

Glumica Gillian Anderson u devedesetima bila je jedna od najvećih zvijezda televizijskih serija. Dosjee X gledali su svi, a dan kasnije prepričavali epizode s društvom. Zgodna crvenokosa glumica i kolega David Duchovny nisu mogli izići baciti ni smeće da ih ne uhvate fotografi, a zbog njihove kemije na ekranu mnogi su se pitali ima li među njima i nešto više. No, na vrhuncu slave, Anderson je učinila nešto nezamislivo. Potpuno se povukla iz Hollywooda i preselila u Veliku Britaniju

– Mnogi tada nisu razumjeli što to radim i zašto odlazim, ali vidjela sam najgore od Hollywooda i znala sam da ću otići čim završi snimanje serije. Teško sam se nosila s time što sam postala toliko popularna u tim godinama. Mrzila sam to i željela sam pobjeći od svega toga – kazala je nedavno Anderson koja je ponovno podigla prašinu kada se nedavno pojavila u seriji “Kruna” koja se prikazuje na Netflixu, jednoj od najpopularnijih streaming platforma. Gillian je u seriji utjelovila Čeličnu Lady, britansku premijerku Margaret Thatcher, a među brojnim problemima koje kritičari predbacuju četvrtoj sezoni, glumicu navode kao jednu od najsvjetlijih točaka. Osim toga, predviđaju joj i Emmy za najbolju žensku ulogu.

Foto: Reuters/PIXSELL (Ilustracija) Gillian Anderson

Nije ni čudno jer se Anderson pripremala za snimanja kao pravi profesionalac. Radila je sa čak dva vokalna trenera jer je morala promijeniti ton glasa. Poznato je da je Thatcher vježbala glasnice kako bi joj glas bio dublji i kako bi zvučala ozbiljno, a ne kreštavo u raspravama. Gillian je pokušala skinuti sve detalje, a osim kostima i prepoznatljive frizure bilo joj je bitno pogoditi čak i način na koji je političarka nosila torbu kako bi je što vjernije prikazala. Glumicu je u početku, kaže, ali možda samo na minutu, bilo strah prihvatiti tu ulogu jer je Thatcher bila osoba o kojoj vlada podijeljeno mišljenje, no mnogi smatraju da joj je to nakon Dane Scully doslovno uloga života.

Ipak, Gillian život nije započeo tako da su svi odmah bili uvjereni da će biti velika zvijezda kad odraste. Rođena je u Chicagu i voljela je učiti. Do srednje škole bila je sigurna da će se baviti biologijom mora, a onda se iznenada našla na pozornici u amaterskoj predstavi i zaljubila se u glumu. Odmah je poduzela najlogičniji korak i diplomirala glumu na privatnom sveučilištu DePaul u Chicagu. Ubrzo je počela dobivati i nagrade, a prvu je dobila već 1991. za ulogu u kazališnom komadu Alana Ayckbourna “Absent Friends”. Nakon dvije godine i nekoliko predstava i televizijski producenti uočili su njezin potencijal. Dobila je ulogu u seriji koju i danas neki smatraju najboljom znanstvenofantastičnom serijom – u Dosjeima X. Osvojila je brojne nagrade među kojima i Emmy i Zlatni globus. Na setu se brzo zaljubila, a osvojio ju je Clyde Clotz, pomoćnik art direktora, s kojim je bila u braku do 1997. i s kojim ima kćer. Seriju je snimala do 2002. i to je zadnji put da ju je netko vidio u blizini Los Angelesa ili Hollywooda. Nije mogla izdržati taj način života i preselila se u London. Ponovno se pojavila na televiziji 2005. glumeći u miniseriji “Bleak House”. Brzo se opet zaljubila do ušiju te neko vrijeme provela u braku s dokumentaristom Julianom Ozanneom. Godinu dana kasnije rodila je još jedno dijete – sina Oscara, a potom 2008. i drugog sina, Felixa. Djecu je dobila u vezi s partnerom Markom Griffithsom, s kojim je prekinula 2012. Neki zlobnici uvjereni su da Gillian ne može izdržati dugo u vezama s muškarcima jer je zapravo zanimaju žene. Te glasine potaknula je kada je jednom prilikom potvrdila da je bila u lezbijskoj vezi više godina, kada je još pohađala srednju školu. Osim tog priznanja ljubavnih osjećaja prema ženi, mnoge je zaintrigiralo i kada je priznala da se od 14. godine borila sa psihičkim problemima te da je već tada počela ići na terapiju.

– Bilo je trenutaka u kojima mi je bilo doista loše, kad nisam željela napuštati kuću – priznala je glumica u svojoj knjizi za samopomoć “We: A Manifesto for Women Everywhere”. No nikada nije htjela podijeliti nešto više, već je samo kazala da je kao tinejdžerica eksperimentirala s narkoticima u društvu starijih prijatelja. U knjizi piše kako je svoje probleme uspjela riješiti, između ostalog i meditiranjem koje joj je pomoglo da stekne više samopouzdanja i bude manje opterećena svojim fizičkim izgledom. U Velikoj Britaniji neprestano radi i glumi u miniserijama čija je radnja često smještena u prošlosti. No, obožavatelje je ipak najviše razveselila 2018. kada se pojavila u 10 novih epizoda Dosjea X kao Dana Scully, a Foxa Muldera ponovno je glumio David Duchovny.

Foto: PA/Pixsell

U to vrijeme ponovno se uplela u bitku koju i danas vode mnoge žene – David je za isti posao bio plaćen više nego ona. Sličnu situaciju prošla je i u 90-ima, a u jednom intervjuu otkrila je i jednu zanimljivost – na audiciji su joj rekli da će uvijek na snimanju morati stajati nekoliko metara iza njega. Priznaje da se ubrzo pobunila i natjerala redatelja da joj dopusti da ipak stoji uz bok Duchovnyju i bude ravnopravna partnerica, kakvu ju je na kraju publika i doživjela. Pojavila se i u seriji “American Gods” u kojoj je glumila “boga” po imenu Media koji je personifikacija masovnih medija, pop-kulture i slave. Zbog toga se našla u kostimima Davida Bowieja, Marilyn Monroe i Lucille Ball te je njezina uloga bila jedna od omiljenih u seriji. Ipak, u posljednje vrijeme čini se da svoj talent “nudi” isključivo Netflixu te osim u “Kruni” glumi i u seriji “Sex Education” čija se treća sezona upravo snima. U njoj je majka tinejdžera, seksualna terapeutkinja koja nema problema s dijeljenjem najintimnijih detalja svojeg života. Ulogu je prihvatila, kaže, zbog generalne poruke serije. – Govori o tome da je u redu da ste takvi kakvi jeste bez obzira na to kakvi ste – rekla je i dodala da iako u stvarnom životu nije roditelj kao Jane koju tumači u seriji, često radi stvari za koje je mislila da ih nikad neće raditi. – Pozitivno je da je to serija koju djeca mogu gledati s roditeljima i raspravljati o stvarima koje su često teške ili tabu-teme.