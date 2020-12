Zoran Šprajc pokazao blagdansku idilu u svom domu, pohvalio se i posebnom ulogom

Još nas četiri dana dijeli od Badnjaka, a mnogi su svoje domove odlučili ukrasiti i ranije. Jedan od njih je i RTL-ov voditelj Zoran Šprajc koji je s pratiteljima podijelio blagdansku atmosferu iz svog doma.

Šprajc je zajedno sa suprugom Lidijom i kćeri Frankom kitio božićno drvce, a pohvalio se i svojim doprinosom.

- Naravno, stavljanje vrška posao je za Papa Štrumfa, posao na toj visini zahtjeva i malo ekvilibristike, ali sve je sretno završilo - napisao je Šprajc uz fotografiju na kojoj dovršava kićenje bora.

Foto: Instagram

Nešto kasnije, stavio je i kapicu djeda Mraza pa je s kujicom Belom pozirao ispred okićenog drvca. -Evogac, bor je stvarno veliki, ali pored nas dvoje niti jedna veličina ne može doći do izražaja - našalio se Šprajc.

Foto: Instagram

Voditelj je prije dva tjedna završio u samoizolaciji zbog čega ga jedno vrijeme nije bilo u RTL Direktu. -On Air, not. Tj. barem ne ovaj tjedan. Zahvaljujući svojim bližnjima provest ću ga s njima u samoizolaciji. Ak bude sve ok, u #RtlDirekt se vidimo idući tjedan. Pusa svima a ne samo njima, napisao je tada Šprajc na Instagramu, uz prigodne hashtagove #covid19, #samoizolacija i #desetdanadoma.

Podsjetimo, Šprajc je prošle godine doživio infarkt te završio u zagrebačkoj bolnici. Tamo je proveo nekoliko dana, nakon čega su ga liječnici pustili na kućnu njegu. Prije mjesec dana ponovno je bio u bolnici, te objavio fotografiju na Instagramu.

- Kao i svaki pravi motor, a osobito onaj koji pogoni ovakav teretnjak, konačno i moj ima četiri cilindra - napisao je Zoran i nahvalio liječnike koji su mu ugradili stent.