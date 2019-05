Trenerica uz koju je smršavjelo najviše Hrvata ima novi projekt

Trenerica iz showa “Život na vagi” Sanja Žuljević pokrenula je novi program na svom portalu LeeZona. Riječ je o programu MetaLIVE!, a Sanja nam otkriva o čemu je točno riječ.

– Kao svi dosadašnji programi LeeZone, MetaLIVE! je snimljen u realnom vremenu, ali ovaj put uz mene vježbaju i bivši kandidati “Života na vagi” te klijenti LeeZone , a danas licencirani fitness-instruktori, koji su pravi primjer kako je moguće promijeniti život iz temelja. Htjeli smo ljudima koji će vježbati s nama pokazati kako izgleda kad se izvodi trening od 35-45 minuta bez pauza. Htjeli smo da vide da je i nama teško, ali i da nema odustajanja! Želimo im biti potpora u svakom trenutku. Među vježbačima su nekad pretile osobe, treneri i “obični ljudi” koji izvode tri različite inačice vježbi, prema fizičkoj spremi i mogućnostima – tako da isprika nema, MetaLIVE! je za sve! Treninzi se objavljuju na tjednoj bazi tijekom šest tjedana, a svaki tjedan su praćeni mojim kratkim videopredavanjem te velikom aktivacijom na društvenim mrežama na kojima ćemo objavljivati popratni sadržaj, zaviriti iza kulisa, nagraditi najvjernije pratitelje te vas iznenaditi svaki dan iznova – objasnila nam je Sanja.

Za svoju LeeZonu kaže da je malo životno djelo, posloženo u multidisciplinarni projekt u kojem je pristup holistički i vođen krilaticom “treniraj, jedi, živi!”. Sa Sanjom i LeeZonom aktivno surađuju bivši sudionici “Života na vagi” Luka Smoljo kao trener te Petar Tucman i Darjan Zajačko koji su se usmjerili u zdravu prehranu i pomoć pri izradi jelovnika. U novom programu MetaLIVE! nalazi se tako i bezglutenski i veganski jelovnik koji je, kaže Sanja, bio pravi izazov napraviti.

Foto: Promo

– S obzirom na to da je ovo prvi ovakav jelovnik u Hrvatskoj (barem koliko mi znamo), bilo je teško i izazovno na početku. S vremenom smo Petar Tucman i ja otkrivali namirnice koje su nam bliske, ali smo ih počeli gledati u drugom svijetlu. Istraživali smo njihova svojstva, pripremali ih na različite načine i pokušali uskladiti s drugim namirnicama kako bismo imali zdrava i zanimljiva jela koja se mogu brzo pripremiti – kaže nam Sanja i dodaje kako s Lukom, Petrom i Darjanom svakodnevno poslovno surađuje, dijeli ideje, ide na team buildinge...

– Mentoriram ih i uživam u druženjima i brainstormanju cijele ekipe – veli Sanja. Svibanj je mjesec u kojem se broj upisa u teretane odjednom naglo poveća jer se svi žele dovesti u formu prije ljeta pa pitamo Sanju koliko je realno u tako kratkom vremenu postići rezultate?

– To je dosta često pitanje koje mi se upućuje. Moje mišljenje je da je trenutak početka bilo koje promjene individualan. Ono što je bitno je da mora biti iz pravih razloga i motiva. Ako netko ‘klikne’ u svibnju samo zato da smršavi pred ljeto, to nije dugoročni motiv jer će ljeto proći. Ali ako je baš tad donio tu odluku, zasnovanu na dubljim i čvršćim temeljima i unutrašnjoj motivaciji, onda mu svibanj svakako može pomoći, a kad ljeto i prođe, motivacija će ostati stabilna. Tako da ne postoji univerzalan odgovor, možda samo mali savjet da ljudi sami sa sobom odluče zašto to žele, je li to sad samo “flaster” trenutačnom stanju i izgledu, ili zaista žele promijeniti nešto. Jer definitivno ta odluka povlači drugačiji stav, akciju, fokus, angažman, očekivanja, a samim time i rezultat. Ono što mogu reći jest da ja radim isključivo s ljudima koji su odlučili promijeniti neke stvari jednom zauvijek, sve drugo je gubljenje vremena – odgovara nam Sanja. Za sve one koji žele otkriti pravila zdrave prehrane Sanja savjetuje da posjete njenu internetsku stranicu, a o svom principu prehrane kaže:

– Moj princip prehrane su jelovnici koji su svima dostupni na LeeZona Online. Također, držim se, i to mi je doista prirodno, životnog pravila 80:20 posto. 80 posto radi sve po PS-u (jedi, treniraj, budi aktivan, radi na sebi), a 20 posto radi po ‘guštu’, bez obzira na sve . Ne promoviram cheat day ili nešto slično jer to stvara stanje u glavi da se nečeg trebamo odricati, mislim da to nema smisla i dugoročno je teško održivo kao stil života. Možemo uvijek sve, bitno je biti umjeren i opušten. Show “Život na vagi” promijenio je život mnogim sudionicima, ali podignuo je svijest o zdravom životu pa pitamo trenericu Žuljević kako Hrvati stoje po pitanju zdravog života?

Foto: Promo

– Ovaj show je definitivno napravio rušenje jedne tabu-tame na regionalnoj razini. Ljudi su se ohrabrili i sa stavom ‘ako mogu oni, mogu i ja’, krenuli masovno u bitku sa svojim starim ‘ja’. Svijest se nije samo otvorila po pitanju zdrave prehrane, već životnog stila općenito. Hrvati kao takvi su zaista jako ‘usporena’ i statistički dokazano jedna od najdebljih nacija u Europi te je ovakva promjena zaista bila potrebna. Jako sam sretna što sam jedan od direktnih pokretača ovog vala promjene – odgovara nam Sanja. Za promjenu navika ne morate nužno imati novca za teretanu i skupe namirnice, evo što savjetuje Sanja:

– Izlaziti i više se kretati, ne uzimati za gradske vožnje auto, voziti bicikl, šetati se po prirodi, biti aktivniji vikendom, odvojiti vrijeme u danu za to kao prioritet, a ‘ako stignem’, raditi treninge kod kuće. Za to ima odličnih programa i s ponosno izjavljujem da su LeeZona Online treninzi jedni od njih. Posložiti prioritete u danu, prestati raditi isprike kao ‘nemam vremena’ i napraviti trening! Čvrsto odlučiti. Prestati se stihijski hraniti, pripremati se, ne jesti i kupovati hranu usput, jesti puno svježeg voća i povrća, dovoljno proteina i zdravih masti, ne grickati gluposti.

