POTPUNO ISKRENO

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' objavila fotografiju iz doba kada je imala višak kilograma: 'Bilo me sram'

28.09.2025.
u 08:00

Putem Instagrama objavila je sliku iz 2015. godine iz perioda kada je unatoč tome što je vježbala dvaput dnevno i pridržavala se, kako navodi, zdrave prehrane, u svega dva mjeseca povećala tjelesnu težinu za 10 kilograma.

Fitness trenerica Mirna Čužić, poznata iz emisije 'Život na vagi', podijelila je emotivnu objavu u kojoj govori o svojoj borbi s težinom. Putem Instagrama objavila je sliku iz 2015. godine iz perioda kada je unatoč tome što je vježbala dvaput dnevno i pridržavala se, kako navodi, zdrave prehrane, u svega dva mjeseca povećala tjelesnu težinu za 10 kilograma.

Uzrok? Hashimoto i hipotireoza. "Nemam puno slika iz tog doba jer me bilo sram slikati se", otvoreno je priznala. U svojoj objavi dotaknula se ondašnje bitke s tijelom, hormonalnim promjenama i nedostatkom samopouzdanja - iskustva kroz koja i danas prolaze brojne žene. Nakon godina stručnog usavršavanja, obrazovanja i osobnih istraživanja, Mirna je u potpunosti preoblikovala svoj fizički izgled i pristup zdravom načinu života, a stečeno znanje sada dijeli s drugima putem online programa 'Body by Mirna'.

"Postoji rješenje. Samo je bitno znati što raditi, a što ne i imati vodstvo barem na početku", ističe Mirna. U opisu svoje objave objašnjava da njen program ne uključuje samo fizičke vježbe i planove prehrane, već se zasniva na razumijevanju hormonskog sustava, neuroloških procesa, antitijela te razvijanju životnih navika koje ženama omogućavaju više energije i zdraviji odnos prema vlastitom tijelu.

Mirna Čužić ranije je otvoreno progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s autoimunom bolešću. Radi se o Hashimotovom tireoiditisu, oboljenju štitnjače koje predominantno pogađa žensku populaciju. Mirna je na društvenoj mreži Instagram podijelila svoje iskustvo s pratiteljima: "Dosta vas me pitalo. Da, imam Hashimoto i prošla sam puno muke da se dovedem u balans. Trening i prehrana svakako moraju biti prilagođeni vašem stanju organizma i eventualnim dijagnozama. Za sve ima rješenje i niste osuđene do kraja voditi borbu s viškom kilograma i umorom", započela je svoje obraćanje.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
1/29

Nadalje je opisala simptome s kojima se suočavaju oboljeli od Hashimota: "Svi koji imaju Hashimoto i doživjeli su kroničan umor koji ti ometa svakodnevne aktivnosti i posao, neobjašnjivo dobivanje na kilaži i česte promjene raspoloženja nevezano uz ciklus te loš/nikakav san znaju o čemu pričam. Tu je i neobjašnjiva hladnoća, pa čak i ljeti. Ima i drugih simptoma, ali su dosta individualni. Ne mora to zauvijek biti tako", napisala je.

Zanimljivo je da ne koristi farmakološku terapiju, već se oslanja na prirodne metode u borbi protiv simptoma. Svoj pristup objašnjava: "Osobno ne pijem nikakve tablete nego sam odlučila sama promijeniti pristup treningu, prehrani, mindset i isprobati razne tehnike mindfulnessa da mogu normalno funkcionirati bez potrebe za sintetskim lijekovima", zaključila je trenerica.

FE
fergazer
09:10 28.09.2025.

Čega ju je bilo sram?Ovo tako jadno zvuči da nije za komentiranje

Avatar rubinet
rubinet
10:24 28.09.2025.

Sada si tanka....

