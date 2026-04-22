Tragedija hollywoodske zvijezde: Čim je očevo tijelo odneseno, ponovno sam se mogla slobodno prepustiti panici zbog svog raka

U svijetu Hollywooda, gdje se karijere često grade preko noći i jednako brzo nestaju, Amanda Peet predstavlja rijedak primjer glumice koja je uspješno balansirala između komercijalnog uspjeha, autentičnosti i osobnog integriteta. Njezina priča nije samo priča o uspjehu na filmskom platnu, već i o neprestanoj borbi za identitet, kreativnoj slobodi i životu izvan reflektora. Ako je suditi prema njezinim posljednjim medijskim istupima, i borbi za život.

Naime, glumica je otvoreno progovorila o teškim trenucima s kojima se suočila nakon što joj je dijagnosticiran rak dojke. U iskrenom eseju objavljenom 21. ožujka u časopisu New Yorker, otkrila je ne samo svoju dijagnozu, već je s javnošću podijelila i detalje iznimno teškog razdoblja u kojem se suočavala s vlastitom smrtnošću dok su joj istovremeno oba roditelja umirala u hospicijima.

Tijekom rutinskog pregleda prošlog ljeta, liječnik je uočio nešto neobično na ultrazvuku, a biopsija je ubrzo potvrdila postojanje malog tumora, napisala je Amanda Peet. Nažalost, i njezin otac preminuo je istog vikenda. "Nisam stigla prije nego što je otac udahnuo posljednji put, ali vidjela sam njegovo tijelo prije nego što su ga odnijeli iz stana", napisala je. "Čim je očevo tijelo odneseno, ponovno sam se mogla slobodno prepustiti panici zbog svog raka."

Amanda Peet je očevu smrt opisala kao tipičnu situaciju u hospiciju, pa se prisjetila kako je pri pogledu na očevo tijelo osjećala krivnju što nije plakala, ali je rekla da je doživjela "predah od nagađanja koliko mi je još života ostalo". Njezin je otac bio mrtav dva sata prije nego što su stigli djelatnici pogrebnog poduzeća kako bi preuzeli tijelo i predložili Peet i njezinoj sestri da odu u drugu sobu dok ga premještaju.

"Nisam bila sigurna je li to zbog mogućeg curenja tjelesnih tekućina ili zbog toga koliko bi bilo uznemirujuće vidjeti osobu koja nas je odgojila kako je spremaju u crnu vreću koja je izgledala kao rekvizit iz serije 'Zakon i red'", napisala je.

Potom je navela kako nije imala snage majci, koja je bolovala od uznapredovale faze Parkinsonove bolesti, otkriti ni očevu smrt ni vlastitu dijagnozu raka. "Još uvijek me prepoznavala i ponekad bi odgovorila s 'da' ili 'ne' na moja pitanja, ali uvijek bi se vraćala u stanje praznog pogleda."

Opisala je i kako je na internetu istraživala "lobularni rak dojke", iako je suprugu obećala da to neće činiti, te je postala opsjednuta time kako je taj oblik "varljiv" i "podmukao" u usporedbi s češćim duktalnim rakom dojke. "Čak i ako imate sreće da ga otkrijete na snimci, njegova se veličina često podcjenjuje. A najgori dio glasi: 'nakon 10 godina izgledi za preživljavanje su upola manji'."

Liječnici su kasnije otkrili i drugi tumor u istoj dojci, za koji se utvrdilo da je dobroćudan, pa je bio potreban samo zahvat lumpektomije i zračenje, umjesto kemoterapije ili mastektomije.

Kada je njezina majka smještena u hospicij, Peet je navela da su joj ukinuta sva 23 lijeka te je postala iscrpljena i paralizirana. "Kada bismo je okrenuli na bok, bilo je to kao da prevrćete tačke - noge su joj virile ravno iz pelene poput drvenih ručki. Mučili su je razni osipi, rane i čirevi." Navela je da je bila uz majku u njezinim posljednjim trenucima. Majčin sprovod organizirala je dva tjedna nakon prvog nalaza koji je pokazao da je zdrava...

Amanda Peet rođena je 11. siječnja 1972. godine u New Yorku, u obitelji koja je bila spoj različitih svjetova. Njezina majka, Penny, radila je kao socijalna radnica, dok je otac Charles bio pravnik. No ono što je posebno obilježilo njezino djetinjstvo bila je intelektualna i kulturna atmosfera u kojoj je odrasla. Njezin pradjed bio je poznati političar Samuel Levy, prvi židovski predsjednik općine Manhattan, što je u obitelj unijelo osjećaj društvene odgovornosti i svijesti o javnom životu.

U mladosti Amanda nije odmah pokazivala jasne ambicije prema glumi. Kao tinejdžerica bila je više usmjerena na akademski uspjeh i osobni razvoj. Pohađala je prestižnu Friends Seminary školu, gdje je razvijala kritičko razmišljanje i interes za umjetnost. Kasnije je upisala Sveučilište Columbia, gdje je diplomirala povijest - odluka koja možda nije bila očigledan put prema Hollywoodu, ali je kasnije oblikovala njezin pristup glumačkim ulogama. Kako je sama jednom izjavila: "Nisam odrasla sanjajući da budem slavna. Zapravo, ideja o slavi me dugo vremena pomalo plašila."

Prekretnica u njezinu životu dogodila se kada je, tijekom studija, odlučila upisati satove glume kod poznate učiteljice Ute Hagen. Upravo tamo otkrila je strast prema glumi i počela ozbiljno razmišljati o karijeri u industriji zabave. No put nije bio lak. Kao i mnogi mladi glumci, Amanda je prolazila kroz brojne audicije, odbijanja i nesigurnosti.

Prve uloge bile su male i često nezapažene - pojavljivanja u televizijskim serijama i sporedne filmske uloge. No njezina upornost i prirodna karizma nisu prošle nezapaženo. Krajem 1990-ih počinje dobivati značajnije prilike, kada stiže i njezin pravi proboj s popularnom tinejdžerskom serijom ''Jack & Jill' koja se prikazivala od 1999. do 2001. godine. Riječ je o seriji koja prati grupu mladih ljudi u New Yorku koji nakon studija pokušavaju živjeti kao odrasli, zaboraviti na djetinjstvo, istražiti svoju seksualnost, ali i pronaći razlike između stvarnog i života iz bajke. Naslovne uloge iz serije odigrali su Amanda Peet i Ivan Sergei, koji u seriji postupno shvaćaju da su zaljubljeni jedno u drugo na prvi pogled.

Istodobno, film "The Whole Nine Yards" iz 2000. godine bio je jedna od ključnih točaka njezine karijere. U tom filmu, gdje je glumila uz Brucea Willisa i Matthewa Perryja, Amanda je pokazala svoj komičarski talent i sposobnost da balansira između humora i dramatičnih elemenata. Publika ju je brzo prihvatila, a kritičari su počeli obraćati ozbiljniju pažnju.

U intervjuima iz tog razdoblja često je isticala koliko joj je važno raditi projekte koji imaju smisla: "Nisam željela biti samo još jedno lice u romantičnim komedijama. Htjela sam likove koji imaju slojeve, koji nisu savršeni." Nakon tog uspjeha uslijedio je niz filmova koji su dodatno učvrstili njezinu poziciju u Hollywoodu. Pojavila se u "Saving Silverman", "High Crimes" uz Morgana Freemana i Ashley Judd, te kasnije u "Something's Gotta Give" uz Jacka Nicholsona i Diane Keaton. Upravo u tim projektima pokazala je svoju sposobnost prilagodbe - od laganih komedija do ozbiljnijih drama.

No, kako to često biva, s uspjehom dolazi i pritisak. Amanda je otvoreno govorila o izazovima koje donosi industrija: očekivanja vezana uz izgled, dob i tip uloga. U jednom intervjuu iskreno je priznala: "Postoji trenutak kada shvatite da vas Hollywood počinje gledati drugačije. Kao da postoji rok trajanja za žene."

Unatoč tim izazovima, Amanda je odlučila ne pristajati na kompromise koji bi narušili njezin integritet. Umjesto toga, počela je birati projekte koji su je osobno zanimali, čak i ako nisu bili komercijalno najisplativiji. Ta odluka možda je usporila njezin uspon prema A-listi, ali joj je omogućila dugoročnu stabilnost i poštovanje u industriji.

Osim filmske karijere, Amanda je ostvarila značajan uspjeh i na televiziji. Serija "Togetherness", koju je sukreirala sa suprugom Davidom Benioffom i D.B. Weissom, donijela joj je novu dimenziju kreativnog izražavanja. U toj seriji nije bila samo glumica, već i producentica i autorica, što joj je omogućilo veću kontrolu nad sadržajem. Govoreći o tom projektu, rekla je: "To je bio prvi put da sam se osjećala kao da zaista stvaram nešto svoje. Nije bilo samo interpretacija tuđih ideja."

Privatni život Amande Peet također je bio predmet interesa javnosti, ali ona je uvijek nastojala zadržati određenu razinu privatnosti. Udala se za Davida Benioffa, jednog od tvoraca serije "Igre prijestolja", a njihov brak često se opisuje kao stabilan i podržavajući, što je rijetkost u svijetu show businessa. Par je u braku od 30. rujna 2006. kada su se vjenčali u New Yorku.

Sljedeće godine je rodila njihovu kćer Frances Pen, a 2010. su dobili kćer Molly. Svoje treće dijete, sina Henryja, dočekali su 2014. godine. Nakon rođenja prvog djeteta Amanda je javno progovorila o postporođajnoj depresiji, a priznala je i da boluje od ADHD-a, poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje. "Jako sam se loše osjećala. Imala sam prilično ozbiljnu postporođajnu depresiju. Želim biti iskrena u vezi s tim jer mislim da je još uvijek toliko srama kada imate pomiješane osjećaje u vezi s time što ste mama umjesto da osjećate ovu vrstu 'blaženstva''', ispričala je glumica 2008. godine. Kasnije je više puta isticala koliko joj je majčinstvo promijenilo perspektivu: "Kad postanete roditelj, sve se mijenja. Ambicije ostaju, ali prioriteti postaju jasniji."

Glumica je proteklih dana također progovorila i o trenutku kada je otkrila dijagnozu raka dojke svojoj djeci, slijedeći savjet svoje terapeutkinje da se ne brine oko toga hoće li djelovati snažno ili nepokolebljivo. "Molly je plakala, a Frankie - koja se javila videopozivom iz svog studentskog kampusa - stavila je ruku na usta i držala je ondje dok nije uspjela procesuirati onaj odličan dio vijesti: da sam, čini se, u prvom stadiju i da mi neće trebati kemoterapija. Obje su se bojale da im još uvijek tajimo informacije ili uljepšavamo moju prognozu", napisala je u eseju.

"Moje kćeri bile su na pragu odrasle dobi. Ako smo željele ostati bliske i duboko se poznavati tijekom cijelog života, morale bismo naučiti voditi teške razgovore." S izuzetkom spomenutog, nedavno objavljenog eseja, Amanda Peet nije previše prisutna u javnosti, a o tome koliko cijeni svoju privatnost svjedoči i činjenica da nema profile na društvenim mrežama. Njezin put jasno pokazuje kako uspjeh u Hollywoodu ne mora nužno značiti stalnu prisutnost na naslovnicama. Umjesto toga, Amanda Peet izgradila je karijeru temeljenu na dosljednosti, inteligenciji i autentičnosti.

Kako su godine prolazile, Amanda je nastavila graditi karijeru, ali s drugačijim pristupom. Više nije jurila za svakom ulogom, već je pažljivo birala projekte koji su joj donosili kreativno zadovoljstvo. Pojavila se u serijama poput "Brockmire" i "Dirty John", gdje je ponovno pokazala svoju glumačku širinu.

Ipak, zanimljivo je da je Amanda bila vrlo glasna u nekim društvenim pitanjima, posebno kada je riječ o zdravlju djece i cijepljenju. Postala je jedna od istaknutijih javnih osoba koja se zalagala za obavezno cijepljenje, često ulazeći u javne rasprave i koristeći svoj utjecaj za promicanje znanstveno utemeljenih stavova.

Godine 2008. Peet se dobrovoljno prijavila kao glasnogovornica organizacije Every Child By Two (ECBT), neprofitne organizacije koja zagovara cijepljenje djece. Počela je raditi s grupom nakon što se zabrinula zbog "količine dezinformacija koje kruže o cjepivima, posebno u Hollywoodu". U intervjuu za Cookie izjavila je: "Iskreno, osjećam da su roditelji koji ne cijepe svoju djecu paraziti", misleći na korist koju necijepljena djeca imaju od imuniteta krda i zabrinutost da bi pad stope cijepljenja mogao izložiti svu djecu povećanom riziku od bolesti koje se mogu spriječiti. Njezini komentari izazvali su kontroverze; kao odgovor, ispričala se zbog upotrebe izraza "paraziti", ali je potvrdila svoj stav o važnosti i sigurnosti cijepljenja.

Istodobno, Neovisna istraživačka grupa IIG, koja dodjeljuje nagrade za promicanje znanosti u popularnim medijima, honorirala je njezin rad u kampanji koja potiče procijepljenost djece. Zahvaljujući na nagradi, rekla je: "Ako imate platformu, imate i odgovornost. Ne možete šutjeti kada su u pitanju stvari koje utječu na živote ljudi."

Glumica je bila u fokusu javnosti i u siječnju 2017. kada je na dodjeli Zlatnog globusa na crvenom tepihu poljubila u usta kolegicu Sarah Paulson. Peet je nakon toga za američke medije rekla da ima kompliciranu, ali posebnu vezu s Paulson, no obje obično ističu da su "bff" - najbolje prijateljice.

Danas, gledajući unatrag, njezina priča djeluje kao podsjetnik da je moguće ostati vjeran sebi u industriji koja često nagrađuje površnost. Njezina sposobnost da balansira između profesionalnog i privatnog života, između ambicije i realnosti, čini je jednom od najzanimljivijih figura svoje generacije. U jednom od svojih novijih intervjua zaključila je: "Ne znam jesam li ikada imala plan. Samo sam pokušavala donositi odluke koje su mi se činile ispravnima u tom trenutku." Možda upravo u toj jednostavnoj filozofiji leži tajna njezina dugotrajnog uspjeha – u svijetu punom strategija i kalkulacija, Amanda Peet ostala je vjerna intuiciji.